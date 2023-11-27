Gram altını yerle yeksan edecek, Aralık ayını bekleyin diyerek uyardı! Altını tahtından indirecek! Serbest piyasa altın fiyatları bugün kaç para oldu?

Türkiye'nin finans sektöründe saygın bir isim olan altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, piyasa dinamiklerine dair önemli öngörülerde bulunuyor. Özellikle, Memiş'in aralık ayı için işaret ettiği ve "gram altını tahtından edecek" dediği yatırım aracı, yatırımcıların dikkatini çekiyor. Bu haberimizde, İslam Memiş'in analizlerini ve piyasalardaki son gelişmeleri detaylı bir şekilde ele alacağız.
İslam Memiş, Borsa İstanbul 100 Endeksi'nin güncel durumuna ve beklentilere değinerek analizlerine başlıyor. Endeksin 7959 puan seviyesinde olduğunu ve yüzde 1.34'lük bir değer artışı kaydettiğini belirtiyor. Özellikle 8000 puan seviyesinin üzerindeki kalıcılığın önemine vurgu yapıyor. Yatırımcıların bu endeks değerlerini ve olası direnç noktalarını yakından takip etmeleri gerektiğini ifade ediyor.
Dolar/TL kuru konusunda da değerlendirmelerde bulunan Memiş, yıl sonu için 29.70 lira hedef seviyesini belirliyor. 2024 yılına dair beklentilerini de paylaşan Memiş, yılın ilk çeyreğinde 32.5 ile 33 lira aralığında bir değer beklediğini, yıl içinde ise 45 liraya kadar bir yükseliş öngördüğünü ifade ediyor. Doların yatırım aracı olarak cazibesini yitirdiğini ve TL bazlı hareketlerin daha mantıklı olduğunu vurguluyor.
Altın piyasasına yönelik analizlerde bulunan Memiş, ons altın ve gram altın fiyatlarına dair öngörülerini paylaşıyor. Ons altında 2000 dolar üzeri bir trend beklentisi olduğunu belirtirken, 2350 dolar seviyesine ilişkin tahmininde değişiklik olmadığını ifade ediyor. Gram altın için ise 2023 yılı sonunu 2000 lira seviyesinde kapatabileceğimizi söylüyor. Yatırımcıların bu dönemdeki altın hareketlerini dikkatle izlemeleri gerektiğini vurguluyor.