Gram altını yerle yeksan edecek, Aralık ayını bekleyin diyerek uyardı! Altını tahtından indirecek! Serbest piyasa altın fiyatları bugün kaç para oldu?

1 İslam Memiş, Borsa İstanbul 100 Endeksi'nin güncel durumuna ve beklentilere değinerek analizlerine başlıyor. Endeksin 7959 puan seviyesinde olduğunu ve yüzde 1.34'lük bir değer artışı kaydettiğini belirtiyor. Özellikle 8000 puan seviyesinin üzerindeki kalıcılığın önemine vurgu yapıyor. Yatırımcıların bu endeks değerlerini ve olası direnç noktalarını yakından takip etmeleri gerektiğini ifade ediyor.

2 Dolar Kuru ve 2024 Tahminleri Dolar/TL kuru konusunda da değerlendirmelerde bulunan Memiş, yıl sonu için 29.70 lira hedef seviyesini belirliyor. 2024 yılına dair beklentilerini de paylaşan Memiş, yılın ilk çeyreğinde 32.5 ile 33 lira aralığında bir değer beklediğini, yıl içinde ise 45 liraya kadar bir yükseliş öngördüğünü ifade ediyor. Doların yatırım aracı olarak cazibesini yitirdiğini ve TL bazlı hareketlerin daha mantıklı olduğunu vurguluyor.