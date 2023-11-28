Şeker Yatırım'ın halka arz tarihi heyecanla bekleniyor. Yatırımcılar, halka arz tarihini merakla takip ederek Şeker Yatırım'ın gelecek projeleri ve büyüme stratejileri hakkında bilgi sahibi olma fırsatını yakalamış olacaklar.
Şeker Yatırım'ın halka arz tarihi heyecanla bekleniyor. Yatırımcılar, halka arz tarihini merakla takip ederek Şeker Yatırım'ın gelecek projeleri ve büyüme stratejileri hakkında bilgi sahibi olma fırsatını yakalamış olacaklar.
ŞEKER YATIRIM (SKYMD) HALKA ARZ NE ZAMAN? TALEP TOPLAMA TARİHLERİ
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 30 Kasım - 1 Aralık tarihlerinde talep toplayacak.
SKYMD HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?
SPK'nın onayladığı Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. halka arz izahnamesinde dağıtılacak olası pay miktarı şöyle belirtildi:
Dağıtılacak Pay Miktarı (Olası):
2.1 Milyon katılım ~ 25 Lot (175 TL)
2.5 Milyon katılım ~ 21 Lot (147 TL)
2.9 Milyon katılım ~ 18 Lot (126 TL)
3.3 Milyon katılım ~ 16 Lot (112 TL)
3.7 Milyon katılım ~ 14 Lot (98 TL)
4.1 Milyon katılım ~ 13 Lot (91 TL)
4.5 Milyon katılım ~ 12 Lot (84 TL)
4.9 Milyon katılım ~ II Lot (77 TL)
SKYMD HALKA ARZ HİSSE FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. halka arz fiyatı 7,00 TL olarak belirlendi.
SKYMD HALKA ARZ EŞİT Mİ ORANSAL MI?
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. halka arzı eşit dağıtım yöntemiyle yapılacak.
SKYMD HALKA ARZ BORSA KODU NEDİR?
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Borsa İstanbul'daki borsa kodu SKYMD olarak belirlendi.
SKYMD HALKA ARZ ARACI KURUM HANGİSİ?
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. halka arz aracı kurumu Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
NOT: Yukarıda yazılı bilgilerin tamamı TAB GIDA A.Ş. tarafından 'halka arz' için yayımlanan İzahnameden alınmış olup yatırıp tavsiyesi değildir!