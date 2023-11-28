Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. halka arz fiyatı 7,00 TL olarak belirlendi.

SKYMD HALKA ARZ HİSSE FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Borsa İstanbul'daki borsa kodu SKYMD olarak belirlendi.

SKYMD HALKA ARZ ARACI KURUM HANGİSİ?

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. halka arz aracı kurumu Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

NOT: Yukarıda yazılı bilgilerin tamamı TAB GIDA A.Ş. tarafından 'halka arz' için yayımlanan İzahnameden alınmış olup yatırıp tavsiyesi değildir!