O tarihlerde ek ödeme geliyor! 7.500 TL, 8.000 TL, 9.250 TL ve 10 bin TL üstü maaş alan emeklilere şahane haber!

3. Garanti BBVA Emekli Promosyonu: 8.500 TL'ye Varan Hoş Geldin Paketi! Garanti BBVA, 1 - 30 Kasım 2023 tarihleri arasında maaşını Garanti BBVA'dan alan emeklilere özel olarak 8.500 TL'ye kadar hoş geldin paketi sunuyor. Bu kampanya kapsamında, mobil üzerinden emekli maaş taşıma talimatını verenlere 500 TL ve üzeri harcamalarına ek olarak 1.000 TL bonus fırsatı da sunuluyor.

4. Halkbank Emekli Promosyonu: 5.000 TL'ye Kadar Nakit Promosyon! Halkbank, 01.11.2022 tarihinden itibaren geçerli olan promosyon tutarlarına göre, 3.500 TL altı maaş alanlara 3.000 TL, 3.500 - 7.499 TL arasındakilere 3.500 TL, 7.500 - 9.999 TL arasındakilere 4.500 TL, 10.000 TL ve üzerindekilere 5.000 TL nakit promosyon ödemesi yapmaktadır.

5. ING Bank Emekli Promosyonu: 4.000 TL'ye Varan Otomatik Fatura Talimatı Ek Nakit Promosyon! ING Bank, 1 Ekim - 30 Kasım 2023 tarihleri arasında ilk kez emekli maaşını ING Bank'tan alanlara SGK emekli maaş tutarına göre 8.500 TL'ye varan nakit promosyon sunuyor. Ayrıca, Otomatik Fatura Talimatı'na 4.000 TL'ye varan ek nakit promosyon fırsatı ve diğer avantajlar da mevcut.

6. İş Bankası Emekli Promosyonu: 7.500 TL'ye Varan Promosyon ve Ek Avantajlar! İş Bankası, emekli maaşını İş Bankası'na taşıyanlara ek koşulsuz 7.500 TL'ye kadar promosyon ödemesi yapıyor. Ayrıca, aidat ödemeden Maximum Kart sahibi olma, ücretsiz havale/EFT işlemleri ve diğer avantajlar da sunuluyor.