O tarihlerde ek ödeme geliyor! 7.500 TL, 8.000 TL, 9.250 TL ve 10 bin TL üstü maaş alan emeklilere şahane haber!

Emeklilere yönelik bankaların sunduğu promosyonlar, maaşını taşıyanları sevindirecek fırsatlar sunuyor. Bankaların sunduğu cazip promosyonlar, maaşlarını taşımak isteyenleri sevindiriyor. İşte, güncel fiyatlar ve detayları...
Emeklilere yönelik bankaların sunduğu promosyonlar, maaşını taşıyanları sevindirecek fırsatlar sunuyor. Bankaların sunduğu cazip promosyonlar, maaşlarını taşımak isteyenleri sevindiriyor. İşte, güncel fiyatlar ve detayları...
1. Akbank Emekli Promosyonu: 10.000 TL'ye Kadar Yüksek Promosyon ve Ek Ödüller!
Akbank, 01-30 Kasım 2023 tarihleri arasında SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını taşıyanlara 3 yıl boyunca maaşını Akbank'tan almayı taahhüt edenlere 10.000 TL'ye kadar promosyon sunuyor. Ayrıca, kampanya dönemi içerisinde Axess veya Wings kredi kartına tanımlanacak 5 yeni otomatik fatura ödeme talimatı için fatura başına 400 TL, toplamda 2.000 TL chip-para ile 12.000 TL ödül fırsatı da mevcut.
2. Yapı Kredi Emekli Promosyonu: 9.000 TL'ye Varan Nakit Promosyon ve Ek Avantajlar!
Yapı Kredi, 1 Eylül - 30 Kasım 2023 tarihleri arasında SGK emekli aylığı üç yıl boyunca Yapı Kredi'den alma taahhüdü verenlere 9.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatı sunuyor. Ayrıca, ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 3.499 TL'ye kadarsa 4.500 TL; 3.500 TL-7.499 TL arasındaysa 5.250 TL; 7.500 TL-9.999 TL arasındaysa 6.750 TL; 10.000 TL' nin üzerindeyse 7.500 TL nakit promosyon ödeniyor.
3. Garanti BBVA Emekli Promosyonu: 8.500 TL'ye Varan Hoş Geldin Paketi!
Garanti BBVA, 1 - 30 Kasım 2023 tarihleri arasında maaşını Garanti BBVA'dan alan emeklilere özel olarak 8.500 TL'ye kadar hoş geldin paketi sunuyor. Bu kampanya kapsamında, mobil üzerinden emekli maaş taşıma talimatını verenlere 500 TL ve üzeri harcamalarına ek olarak 1.000 TL bonus fırsatı da sunuluyor.
4. Halkbank Emekli Promosyonu: 5.000 TL'ye Kadar Nakit Promosyon!
Halkbank, 01.11.2022 tarihinden itibaren geçerli olan promosyon tutarlarına göre, 3.500 TL altı maaş alanlara 3.000 TL, 3.500 - 7.499 TL arasındakilere 3.500 TL, 7.500 - 9.999 TL arasındakilere 4.500 TL, 10.000 TL ve üzerindekilere 5.000 TL nakit promosyon ödemesi yapmaktadır.
5. ING Bank Emekli Promosyonu: 4.000 TL'ye Varan Otomatik Fatura Talimatı Ek Nakit Promosyon!
ING Bank, 1 Ekim - 30 Kasım 2023 tarihleri arasında ilk kez emekli maaşını ING Bank'tan alanlara SGK emekli maaş tutarına göre 8.500 TL'ye varan nakit promosyon sunuyor. Ayrıca, Otomatik Fatura Talimatı'na 4.000 TL'ye varan ek nakit promosyon fırsatı ve diğer avantajlar da mevcut.
6. İş Bankası Emekli Promosyonu: 7.500 TL'ye Varan Promosyon ve Ek Avantajlar!
İş Bankası, emekli maaşını İş Bankası'na taşıyanlara ek koşulsuz 7.500 TL'ye kadar promosyon ödemesi yapıyor. Ayrıca, aidat ödemeden Maximum Kart sahibi olma, ücretsiz havale/EFT işlemleri ve diğer avantajlar da sunuluyor.
7. Vakıfbank Emekli Promosyonu: 5.000 TL'ye Kadar Promosyon!
Vakıfbank, 3.500 TL'ye kadar maaş alanlara 3.000 TL, 3.500 - 7.499 TL arasındakilere 3.500 TL, 7.500 – 10.000 TL arasındakilere 4.500 TL, 10.000 TL ve üzerindekilere 5.000 TL olmak üzere 3 yıl süreyle peşin promosyon ödemesi yapıyor.
8. Türkiye Finans Emekli Promosyonu: 7.500 TL'ye Kadar Promosyon ve Ödül!
Türkiye Finans, SSK, Emekli Sandığı, Bağ-Kur emekli maaşlarını Türkiye Finans aracılığı ile alanlara 3.499 TL'ye kadar olanlara 3.500 TL'ye kadar, 3.500 TL – 7.499 TL arasındakilere 5.000 TL'ye kadar, 7.500 TL – 9.999 TL arasındakilere 6.500 TL'ye kadar, 10.000 TL ve daha fazla maaş alanlara 7.500 TL'ye kadar promosyon ödemesi sunuyor.