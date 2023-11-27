Son dakika: Çalışan emekliye 5 bin TL ikramiyede flaş gelişme!

Emekli olup fiilen çalışmaya devam etmeyen emeklilere bir defaya mahsus yapılan 5 bin lira ödemesi tamamlandı.
Emekli olup fiilen çalışmaya devam etmeyen emeklilere bir defaya mahsus yapılan 5 bin lira ödemesi tamamlandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile tek seferlik verilecek ikramiyeden kapsam dışında tutulan çalışan emeklilerin de faydalanması için çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülecek Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'ne ihdas maddesi olarak eklenmesi için hazırlanan önerge AK Parti Grubuna gönderildi.
BAŞKAN ERDOĞAN TALİMAT VERMİŞTİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, emeklilere 5 bin lira verilmesi düzenlemesine ilişkin, "İlk düzenlemeden yararlanamayan çiftçi ve Bağkur'lu esnaf emeklilerimiz başta olmak üzere 4 milyon 689 bin emeklimizin de tek seferlik 5 bin lira ödeme imkanından faydalanmalarını sağlayacağız. Böylece 15 milyon 120 bin emeklimizin tamamına bir defaya mahsus 5 bin liralık ödeme gerçekleştirmiş olacağız." demişti.
BAKAN IŞIKHAN: EMEKLİLERİMİZİ DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da sosyal medya hesabından 5 bin lira ödemenin kapsamını genişlettiklerini kaydederek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle, fiilen çalışmaya devam eden emeklilerimiz de 5 bin liralık ödemeden yararlanacak. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da emeklilerimizi desteklemeye devam edeceğiz. Kıymetli emeklilerimize hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.
EMEKLİ ÇALIŞANA 5 BİN TL EK ÖDEME
Cumhuriyet'in 100'üncü yıldönümü nedeniyle verilen 5 bin liralık ikramiyeden çalışanlar da dahil tüm emeklilerin yararlandırılması gündeme geldi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'ekonomik dengeleri bozmayacak' şekilde bu konuda çalışma yapılmasını istedi. Çalışmayan emeklilere verilen 5 bin liralık ikramiyeden 1.6 milyon Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı çiftçinin yanı sıra emekli muhtar, belediye meclisi ve il genel meclisi üyeleri de yararlanamadı.
Belediye ve il genel meclisi üyelerinin huzur hakkı aldığı için kapsam dışı bırakıldığı, ancak bu paranın ayda 400 lirayı bulmadığı bildirildi. Muhtar, il genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri de AK Partili yöneticiler ve milletvekillerini telefon yağmuruna tuttu.
MALİYET HESABI YAPILACAK
Çalışan emeklilerin de ikramiye talepleri buna eklenince AK Partili yöneticiler konuyu Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a taşıdı. Erdoğan, kendisine iletilen bilgiler üzerine Hazine ve Maliye ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıklarıyla görüşülmesini, iki bakanlığın bu konuda bir çalışma yapmasını istedi. Erdoğan'ın talimatıyla gerekli maliyet hesaplamaları yapılacak.