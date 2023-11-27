Son dakika: Çalışan emekliye 5 bin TL ikramiyede flaş gelişme!

Emekli olup fiilen çalışmaya devam etmeyen emeklilere bir defaya mahsus yapılan 5 bin lira ödemesi tamamlandı.





Bu kapsamda, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülecek Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'ne ihdas maddesi olarak eklenmesi için hazırlanan önerge AK Parti Grubuna gönderildi.

BAŞKAN ERDOĞAN TALİMAT VERMİŞTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, emeklilere 5 bin lira verilmesi düzenlemesine ilişkin, "İlk düzenlemeden yararlanamayan çiftçi ve Bağkur'lu esnaf emeklilerimiz başta olmak üzere 4 milyon 689 bin emeklimizin de tek seferlik 5 bin lira ödeme imkanından faydalanmalarını sağlayacağız. Böylece 15 milyon 120 bin emeklimizin tamamına bir defaya mahsus 5 bin liralık ödeme gerçekleştirmiş olacağız." demişti.