Borsa günü yükselişle kapattı! Yüzde 1,85 değer kazandı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 147,23 puan artarken, toplam işlem hacmi 101,1 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 5,97, holding endeksi yüzde 1,08 değer kazandı.







Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık, en çok gerileyen ise yüzde 1,08 ile inşaat oldu.



ABD Merkez Bankasının (Fed) ekonomide yumuşak inişi sağlayabileceğine yönelik güçlü beklentilere karşın yeni haftada Çin'de açıklanan makroekonomik verilerin kötü gelmesi, piyasalarda Fed kaynaklı iyimserliği azalttı.