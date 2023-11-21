Staj ve çıraklık sigortası için beklenen tarih verildi! 1 yıl primle sigorta başlangıcı değişecek! 45, 46 ve 47 yaşlarında olanlar...

Sigorta başlangıç tarihi itibariyle Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) kapsamında bulunan vatandaşlar için yaş şartı aranmıyor. EYT kapsamında yer almayan staj mağdurları ise erken emeklilik için yeni bir düzenleme yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Türkiye'de emeklilik sistemine yönelik önemli bir düzenleme ile çalışanlar için erken emeklilik fırsatları genişliyor. 45, 46 ve 47 yaşlarında olanlar staj ve çıraklık sürelerinde sigorta prim ödeyemedikleri için emekli olamayanlar için beklenen çözüm geldi. İşte detaylar...