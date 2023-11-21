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Staj ve çıraklık sigortası için beklenen tarih verildi! 1 yıl primle sigorta başlangıcı değişecek! 45, 46 ve 47 yaşlarında olanlar...

Yeni getirilen bir düzenleme, staj ve çıraklık süresince sigortalı olamayan kişiler için erken emeklilik imkanı sunuyor. Bu düzenleme, geçmişte sigorta kapsamı dışında kalan staj ve çıraklık sürelerini, emeklilik hesaplamasında dikkate alan bir yaklaşımı içeriyor. İşte staj mağdurları için erken emeklilikte merak edilen tüm detaylar.

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Giriş Tarihi 21 Kasım 2023, 08:42 Güncelleme 21 Kasım 2023, 08:42
Staj ve çıraklık sigortası için beklenen tarih verildi! 1 yıl primle sigorta başlangıcı değişecek! 45, 46 ve 47 yaşlarında olanlar...

Sigorta başlangıç tarihi itibariyle Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) kapsamında bulunan vatandaşlar için yaş şartı aranmıyor. EYT kapsamında yer almayan staj mağdurları ise erken emeklilik için yeni bir düzenleme yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Türkiye'de emeklilik sistemine yönelik önemli bir düzenleme ile çalışanlar için erken emeklilik fırsatları genişliyor. 45, 46 ve 47 yaşlarında olanlar staj ve çıraklık sürelerinde sigorta prim ödeyemedikleri için emekli olamayanlar için beklenen çözüm geldi. İşte detaylar...

HANGİ DURUMLARDA STAJ SİGORTASI GEÇERLİ?

Avukatlar, sigortalı olmaksızın ilk 6 ay mahkemelerde, kalan 6 ay da avukat yanında olmak üzere toplam 1 yıllık staj sürelerini gösteren onaylı baro belgesi ve borçlanma talep dilekçesi ile kuruma başvurmaları halinde bu süreleri borçlanabiliyor.

1 yıllık sürenin tamamını borçlanmak şart değil, ihtiyaç kadar da borçlanma yapılabiliyor. Staj annelere de bir ayrıcalık sunuyor. Anneler sigortalı olmadan önce yaptığı doğumları borçlanamıyor.

Ancak staj ya da çıraklık sonrası dünyaya gelen çocukları için borçlanma yapabiliyor.

Eğer staj ya da çıraklık ile sigortalı çalışmaya başlanılan süre arasında doğumlar olduysa bunlar borçlanıldığında sigorta başlangıcını geri çekebiliyor.

Dolayısıyla yaş ve prim şartı da düşüyor.

STAJ SİGORTASI EYT'YE DAHİL EDİLECEK Mİ?

Bazı ekonomi uzmanlarının iddialarına göre yerel seçim öncesinde staj ve çıraklık sigortası olanların EYT kapsamına alınacağı ileri sürüküyor. Ancak konu hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi. Detaylar açıklandığında haberimizde yer alacaktır.

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