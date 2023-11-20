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Taşeron ve kamu işçilerine 2. ilave tediye ödemeleri ne zaman yatacak? 2. ilave tediyeler ne zaman ödenecek 2023? Tahsis numarasına göre...

İlave tediye ödemeleri belirli tarihler arasında yapılıyor. 2023 ilave tediye ödemelerinde ilk taksit ödemesi haziran ayında gerçekleştirildi. Peki, 2. ilave tediyeler ne zaman ödenecek 2023? Taşeron ve kamu işçilerine 2. ilave tediye ödemeleri ne zaman yatacak? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 21 Kasım 2023, 09:24 Güncelleme 21 Kasım 2023, 09:24
Taşeron ve kamu işçilerine 2. ilave tediye ödemeleri ne zaman yatacak? 2. ilave tediyeler ne zaman ödenecek 2023? Tahsis numarasına göre...

Aralık ayı yaklaşırken ilave tediye ödeme tarihleri hakkında aramalaryoğun ilgi görüyor. ilk taksit 23 Haziran'da hesaplara yatırıldı. Şimdi sıra ikinci taksite geldi. Peki, İlave tediye ne zaman ödenecek 2023? İlave tediye ne demek? İşte konu hakkında merak edilenler...

2. İLAVE TEDİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, devlet ve bağlı müesseselerinde çalışan işçilere bu yıl ek ödemenin birinci yarısı 23 Haziran'da yapıldı.

İkinci yarısı ise 18 Aralık'ta yapılacak.

TEDİYE NE DEMEK?

İlave tediye olarak tanımlanan bu ödeme çeşidi, kadroya geçen taşeronlar için de ödenmektedir.


İlave tediye, devlet memurları kanununda bulunan bir ikramiye ve çalışan personele, ücret sistemine bakılmaksızın her yıl için bir aylık ikramiye veriliyor, tüm çalışanlar bu ikramiyeyi alıyor. Kadroya geçen taşeronlar da bu ikramiye hakkında yararlanıyor.

Tediyelerden ayrı olarak her yıl için bir aylık istihkakları tutarını geçmemek üzere Cumhurbaşkanı kararıyla aynı nispette bir ilave tediye daha yapılabilir.



Birinci ve ikinci maddelerde yazılı olan işçilere mezkür maddeler gereğince yapılan tediyelerden ayrı olarak her yıl için bir aylık istihkakları tutarını geçmemek üzere Cumhurbaşkanı kararıyla aynı nispette bir ilave tediye daha yapılabilir. Bu kanuna göre yapılacak tediyelerin zamanı Cumhurbaşkanınca tespit olunur.

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