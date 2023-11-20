17 milyon emekliye 1-2-3-4 Aralık’ta çifte jest geliyor; 9.000 TL ek ödeme onayı geldi! 10 gün içinde yatacak

Ocak Zammı ve İyileştirme:

Ocak ayındaki zam ve iyileştirme, emeklilere sunulan promosyonları artırarak daha yüksek kazanç sağlama imkanı tanıyacak. Bu durum, birçok kişinin maaş dilimini aşarak üst maaş dilimindeki promosyon tutarından yararlanmasına olanak verecek. Beklenen en düşük emekli aylığı ödemesinin 10 bin liraya çıkmasıyla, tüm emekliler en üst maaş dilimi için belirlenen promosyondan faydalanabilecek.

Hangi Banka Ne Veriyor?

Bankaların sunduğu promosyon tutarları, emekli maaşlarına ve bankaya göre değişiklik gösteriyor. İşte bazı bankaların maaş dilimlerine göre sunduğu promosyonlar: Akbank: 6.000, 7.000, 9.000, 10.000 lira + Kredi kartına tanımlanan 1 otomatik fatura ödeme talimatına 400, toplamda 2.000 lira chip para.

Denizbank: 3.000, 3.500, 4.500, 5.000 lira + Özel kredi fırsatları.

Fibabanka: 4.500, 5.250, 6.750, 7.500 lira.

Garanti BBVA: 4.500, 5.250, 6.750, 7.500 lira + Kredi kartıyla 500 lira harcamaya 1.000 lira.

Halkbank: 3.000, 3.500, 4.500, 5.000 lira.

ING: 5.100, 5.950, 7.650, 8.500 lira + Emekli maaşını ilk defa bankaya taşıyanlara toplamda en fazla 4.000 lira.

İş Bankası: 4.500, 5.250, 6.750, 7.500 lira.

Kuveyt Türk: 4.800, 5.600, 7.200, 8.000 lira.

Şekerbank: 3.000, 3.500, 4.500, 5.000 lira.

QNB Finansbank: 4.800, 5.600, 7.200, 8.000 lira + Kredi kartıyla yapılan harcamaya yıllık 1.200 lira indirim.

Türkiye Finans: 3.500, 5.000, 6.500, 7.500 lira + Emekli yakınını getirene her kişi için 250 lira.

Vakıfbank: 3.000, 3.500, 4.500, 5.000 lira.

Ziraat Bankası: 3.000, 3.500, 4.500, 5.000 lira.

Promosyon tutarları bankadan bankaya ve maaşa göre değişiklik gösteriyor. Emekliler, banka seçerken kampanyaları iyi incelemeli ve en avantajlı teklifi değerlendirmelidirler.