4D, belediye şirket, KİT, ücretli öğretmenler için karar çıktı! 100 bin taşerona kadro geliyor! Kadro ve kıdemler...

Türkiye'de binlerce taşeron işçi, uzun bir süredir kadroya geçiş umuduyla bekliyor. Verilen sözler ve yürütülen çalışmaların ardından, taşeron işçilere kadro sağlanması amacıyla yapılacak yasa değişikliği veya resmi düzenlemenin ne zaman uygulanacağı merak konusu haline geldi. Taşeronlar ve memurlar 2. torba yasayı bekliyor. İşte merak edilenler...

TAŞERONLAR BEKLİYOR TORBA yasadan kadro bekleyen bir kesim ise taşeron işçiler. Daha önceki kadro çalışmalarından faydalanamayan yaklaşık 100 bin taşeron işçi için yeni bir kadro yolu açılabilir.