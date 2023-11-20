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4D, belediye şirket, KİT, ücretli öğretmenler için karar çıktı! 100 bin taşerona kadro geliyor! Kadro ve kıdemler...

Bir süredir kamuoyunun gündemini meşgul eden konulardan biri olan taşeron işçilerin kadroya geçişiyle ilgili beklentiler, son zamanlarda önemli gelişmelere sahne oldu. Geçtiğimiz aylarda yapılan açıklamalarda, 100 bin taşeron işçisinin kadroya alınacağı vurgulanmıştı. Ancak, taşeronların kadroya geçiş süreci, işçiler arasında ve kamuoyunda merakla bekleniyor.

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Giriş Tarihi 21 Kasım 2023, 09:27 Güncelleme 21 Kasım 2023, 09:27
4D, belediye şirket, KİT, ücretli öğretmenler için karar çıktı! 100 bin taşerona kadro geliyor! Kadro ve kıdemler...

Türkiye'de binlerce taşeron işçi, uzun bir süredir kadroya geçiş umuduyla bekliyor. Verilen sözler ve yürütülen çalışmaların ardından, taşeron işçilere kadro sağlanması amacıyla yapılacak yasa değişikliği veya resmi düzenlemenin ne zaman uygulanacağı merak konusu haline geldi. Taşeronlar ve memurlar 2. torba yasayı bekliyor. İşte merak edilenler...

TAŞERONLAR BEKLİYOR

TORBA yasadan kadro bekleyen bir kesim ise taşeron işçiler. Daha önceki kadro çalışmalarından faydalanamayan yaklaşık 100 bin taşeron işçi için yeni bir kadro yolu açılabilir.

100 BİN TAŞERONA KADRODA SON DURUM NEDİR, NE ZAMAN ÇIKACAK?

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin taşerona kadro çalışması hakkında "Kamudaki taşeronları planladık. Meclis'in önümüzdeki haftadan itibaren çalışamayacağı bir dönemdeyiz. Önümüzde dosyamız duruyor. Çalışmanın büyük kısmını tamamladık. Seçimden sonraya kalır diye düşünüyorum, çözeceğimiz konulardan birisi bu." sözlerine yer vermişti.

GEÇİCİ İŞÇİ KADRO ALDI!

En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya, bayram ikramiyesinin 2 bin liraya çıkarılması ile geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'la, muharip gazilerin aylıkları arasındaki farklılıklar giderilecek ve asgari ücretin net tutarında aylık ödenecek.

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