4D, belediye şirket, KİT, ücretli öğretmenler için karar çıktı! 100 bin taşerona kadro geliyor! Kadro ve kıdemler...

Türkiye'de binlerce taşeron işçi, uzun bir süredir kadroya geçiş umuduyla bekliyor. Verilen sözler ve yürütülen çalışmaların ardından, taşeron işçilere kadro sağlanması amacıyla yapılacak yasa değişikliği veya resmi düzenlemenin ne zaman uygulanacağı merak konusu haline geldi. Taşeronlar ve memurlar 2. torba yasayı bekliyor. İşte merak edilenler...
TAŞERONLAR BEKLİYOR
TORBA yasadan kadro bekleyen bir kesim ise taşeron işçiler. Daha önceki kadro çalışmalarından faydalanamayan yaklaşık 100 bin taşeron işçi için yeni bir kadro yolu açılabilir.
100 BİN TAŞERONA KADRODA SON DURUM NEDİR, NE ZAMAN ÇIKACAK?
Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin taşerona kadro çalışması hakkında "Kamudaki taşeronları planladık. Meclis'in önümüzdeki haftadan itibaren çalışamayacağı bir dönemdeyiz. Önümüzde dosyamız duruyor. Çalışmanın büyük kısmını tamamladık. Seçimden sonraya kalır diye düşünüyorum, çözeceğimiz konulardan birisi bu." sözlerine yer vermişti.