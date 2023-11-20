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Kademeli emeklilik hesaplaması değişti! SSK 1999 öncesi 2000 2009 arası ve sonrası için yeni emeklilik tablosu yayınladı! 1 yıllık staj süreleri...

Türkiye'de Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SSK) tabi olan sigortalılar arasında emeklilik şartlarında önemli bir ayrım dikkat çekiyor. 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olanlar, yaş şartı olmadan emekli olma hakkına sahipken, bu tarihten sonra sigortalı olanlar için kademeli yaş şartları devreye girdi. Peki, kimler erken emekli olabilecek? Yaş şartı ve prim şartı neler? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 20 Kasım 2023, 14:07 Güncelleme 20 Kasım 2023, 14:07
Kademeli emeklilik hesaplaması değişti! SSK 1999 öncesi 2000 2009 arası ve sonrası için yeni emeklilik tablosu yayınladı! 1 yıllık staj süreleri... 1

Kademeli emeklilik, genellikle belirli bir hizmet süresini tamamlamış ve belirli yaş kriterlerini karşılamış çalışanları hedef alıyor. Bu çalışanlar, emeklilik sürecine adım adım geçiş yaparak, daha erken bir aşamada işlerinden ayrılma ve emeklilik avantajlarından yararlanma şansına sahipler. İşte detaylar...

Kademeli emeklilik hesaplaması değişti! SSK 1999 öncesi 2000 2009 arası ve sonrası için yeni emeklilik tablosu yayınladı! 1 yıllık staj süreleri... 2

Türkiye'de Sosyal Güvenlik Kurumu'na tabi çalışanların emeklilik şartları belirlendi. İşe giriş tarihine, sigortalılık süresine ve prim ödeme gün sayısına bağlı olarak değişen kademeli yaş şartlarına göre, SSK'lı çalışanların emekli olabilmesi için aşağıdaki kriterlere uyum sağlaması gerekiyor:

Kademeli emeklilik hesaplaması değişti! SSK 1999 öncesi 2000 2009 arası ve sonrası için yeni emeklilik tablosu yayınladı! 1 yıllık staj süreleri... 3

23/5/2002 Tarihinden Sonra İlk Defa Sigortalı Olanlar:

15 yıl sigortalılık süresi
3600 prim ödeme gün sayısı
Kadınlarda 50, erkeklerde 55 yaş şartları

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