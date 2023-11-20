Kademeli emeklilik hesaplaması değişti! SSK 1999 öncesi 2000 2009 arası ve sonrası için yeni emeklilik tablosu yayınladı! 1 yıllık staj süreleri...

Kademeli emeklilik, genellikle belirli bir hizmet süresini tamamlamış ve belirli yaş kriterlerini karşılamış çalışanları hedef alıyor. Bu çalışanlar, emeklilik sürecine adım adım geçiş yaparak, daha erken bir aşamada işlerinden ayrılma ve emeklilik avantajlarından yararlanma şansına sahipler. İşte detaylar...
Türkiye'de Sosyal Güvenlik Kurumu'na tabi çalışanların emeklilik şartları belirlendi. İşe giriş tarihine, sigortalılık süresine ve prim ödeme gün sayısına bağlı olarak değişen kademeli yaş şartlarına göre, SSK'lı çalışanların emekli olabilmesi için aşağıdaki kriterlere uyum sağlaması gerekiyor:
23/5/2002 Tarihinden Sonra İlk Defa Sigortalı Olanlar:
15 yıl sigortalılık süresi
3600 prim ödeme gün sayısı
Kadınlarda 50, erkeklerde 55 yaş şartları