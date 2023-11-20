Kademeli emeklilik hesaplaması değişti! SSK 1999 öncesi 2000 2009 arası ve sonrası için yeni emeklilik tablosu yayınladı! 1 yıllık staj süreleri...

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Kademeli emeklilik, genellikle belirli bir hizmet süresini tamamlamış ve belirli yaş kriterlerini karşılamış çalışanları hedef alıyor. Bu çalışanlar, emeklilik sürecine adım adım geçiş yaparak, daha erken bir aşamada işlerinden ayrılma ve emeklilik avantajlarından yararlanma şansına sahipler. İşte detaylar...