KASIM 2023 HALKA ARZ TAKVİMİ! Ekos Teknoloji halka arz ne zaman? Ekos Teknoloji katılım endeksine uygun mu?

- %25-30 Enerji depolama ve e-house üretim tesisi ve yeni ürün yatırımları.

Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş. katılım endeksine uygun olarak işlem görecek.

EKOS TEKNOLOJİ HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?

Halka arza Akbank, İş Bankası, Yapı Kredi, Garanti Bankası, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, TEB, QNB Finansbank, Denizbank, Kuveyt Türk, Burgan Bank ve diğer tüm bankalar ile aracı kurumlar üzerinden, talep toplama tarihlerinde saat 10.30-13.00 arası talep girişi yapılabilecek.