KASIM 2023 HALKA ARZ TAKVİMİ! Ekos Teknoloji halka arz ne zaman? Ekos Teknoloji katılım endeksine uygun mu?

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) onay verdiği Ekos Teknoloji halka arz süreciyle sermayesini 60.000.000 TL yükselterek, 280.000.000 TL'ye çıkaracak. İşte Ekos Tekonoloji halka arz ne zaman? İşte detaylar...
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) onay verdiği Ekos Teknoloji halka arz süreciyle sermayesini 60.000.000 TL yükselterek, 280.000.000 TL'ye çıkaracak. İşte Ekos Tekonoloji halka arz ne zaman? İşte detaylar...
EKOS TEKNOLOJİ HALKA ARZ NE ZAMAN?
Ekos Teknoloji de SPK'nın onayının ardından halka açılacak. Şirketin halka arzında, 1 TL nominal değerli paylar 12,77 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak. Hisselere fazla talep gelmesi halinde ise ek pay satışı yapılmayacak. Ekos Teknoloji, halka arz süreciyle sermayesini 60.000.000 TL yükselterek, 280.000.000 TL'ye çıkaracak. Ekos Teknoloji halka arz talep toplama tarihleri 15-16 Kasım olarak açıklandı.
DAĞITILACAK PAY MİKTARI (OLASI)
- 2.1 Milyon katılım ~ 29 Lot (370 TL).
- 2.5 Milyon katılım ~ 24 Lot (306 TL).
- 2.9 Milyon katılım ~ 21 Lot (268 TL).
- 3.3 Milyon katılım ~ 19 Lot (242 TL).
- 3.7 Milyon katılım ~ 17 Lot (217 TL).
- 4.1 Milyon katılım ~ 15 Lot (191 TL).
- 4.5 Milyon katılım ~ 14 Lot (178 TL).
- 4.9 Milyon katılım ~ 13 Lot (166 TL).
EKOS TEKNOLOJİ HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?
Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş. katılım endeksine uygun olarak işlem görecek.
Fonun Kullanım Yeri
- %15-25 Kapasite ve verimlilik artışı yatırımları.
- %5-10 Trafo fabrikası tamamlanması ve ilave üretim hattı yatırımı.
- %25-30 Enerji depolama ve e-house üretim tesisi ve yeni ürün yatırımları.
- %4-6 Elektrikli araç şarj istasyonu hizmeti yatırımı.
- %25-30 İşletme sermayesi.
- %4-6 İhracat potansiyelinin yükseltilmesi.
- %5-10 GES, RES, yenilenebilir enerji santralleri yatırımı.
EKOS TEKNOLOJİ HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?
Halka arza Akbank, İş Bankası, Yapı Kredi, Garanti Bankası, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, TEB, QNB Finansbank, Denizbank, Kuveyt Türk, Burgan Bank ve diğer tüm bankalar ile aracı kurumlar üzerinden, talep toplama tarihlerinde saat 10.30-13.00 arası talep girişi yapılabilecek.