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Agrotech (AGROT) halka arz kaç lot verir, eşit mi oransal mı? Agrotech halka arz katılım endeksine uygun mu, helal mi?

Bu hafta halka arz takviminde üç yeni şirket adını duyurdu. Ekos Teknoloji ve Elektrik, 1000 Yatırımlar Holding A.Ş. ve Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş. isimleri, yatırımcıların ilgisini çeken yeni katılımcılar arasında yer aldı. Agrotech Yüksek Teknoloji halka arzı Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı. Peki, Agrotech halka az ne zaman? Agrotech (AGROT) halka arz kaç lot verir, eşit mi oransal mı? İşte konu hakkında merak edilenler...

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Giriş Tarihi 15 Kasım 2023, 11:06 Güncelleme 15 Kasım 2023, 11:10
Agrotech AGROT halka arz kaç lot verir, eşit mi oransal mı? Agrotech halka arz katılım endeksine uygun mu, helal mi?

Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş., 10 Kasım itibariyle SPK onayını alarak halka arz sürecine resmi olarak girdi. Şirketin halka arz büyüklüğü, 1,5 milyar TL olarak duyuruldu. Halka arz sürecini yatırımcılar tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor.

AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Agrotech Yüksek Teknoloji halka arzı Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı. Agrotech Yüksek Teknoloji halka arzının katılım endeksine uygun olduğu açıklandı.

Agrotech Yüksek Teknoloji halka arz büyüklüğü ise 1,5 Milyar TL olarak açıklandı.

AGROTECH (AGROT) HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR, EŞİT Mİ ORANSAL MI?

Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım (AGROT) halka arz fiyat aralığı 5,21 TL olarak açıklandı.

Halka arzı duyurulan şirketin dağıtım yöntemi "eşit" olurken, 300,000,000 Lot pay dağıtacak.

AGROTECH HALKA ARZ NE ZAMAN?

Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım Yıldız Pazar'da "AGROT" bist koduyla işlem görecek.

Halka arz tarihi ise 15-16-17 Kasım olarak duyuruldu.

AGROTECH HALKA ARZ DAĞITILACAK PAY MİKTARI (OLASI) *

- 2.1 Milyon katılım ~ 100 Lot (521 TL).

- 2.5 Milyon katılım ~ 84 Lot (437 TL).

- 2.9 Milyon katılım ~ 72 Lot (375 TL).

- 3.3 Milyon katılım ~ 64 Lot (333 TL).

- 3.7 Milyon katılım ~ 57 Lot (296 TL).

- 4.1 Milyon katılım ~ 52 Lot (270 TL).

- 4.5 Milyon katılım ~ 47 Lot (244 TL).

- 4.9 Milyon katılım ~ 43 Lot (224 TL).

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