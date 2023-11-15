Agrotech (AGROT) halka arz kaç lot verir, eşit mi oransal mı? Agrotech halka arz katılım endeksine uygun mu, helal mi?

AGROTECH HALKA ARZ NE ZAMAN?
Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım Yıldız Pazar'da "AGROT" bist koduyla işlem görecek.
Halka arz tarihi ise 15-16-17 Kasım olarak duyuruldu.
AGROTECH HALKA ARZ DAĞITILACAK PAY MİKTARI (OLASI) *
- 2.1 Milyon katılım ~ 100 Lot (521 TL).
- 2.5 Milyon katılım ~ 84 Lot (437 TL).
- 2.9 Milyon katılım ~ 72 Lot (375 TL).
- 3.3 Milyon katılım ~ 64 Lot (333 TL).
- 3.7 Milyon katılım ~ 57 Lot (296 TL).
- 4.1 Milyon katılım ~ 52 Lot (270 TL).
- 4.5 Milyon katılım ~ 47 Lot (244 TL).
- 4.9 Milyon katılım ~ 43 Lot (224 TL).