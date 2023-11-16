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Kenarda köşede 1 gram altını olanlar dikkat! İslam Memiş'ten bomba yıl sonu tahmini: Fitil ateşlendi! 2.500 TL üstü hedef...

Filistin-İsrail çatışmasının etkisiyle güvenli liman olarak görülen ons altın, Fed'in beklenmedik 'şahin' tutumuyla 2.000 dolar psikolojik bandının altına geriledi. Bu gelişmeler, Kasım ayı başında tüm zamanların rekorunu kıran gram altın fiyatlarını olumsuz etkiledi. Ayrıca, ABD enflasyon verisinin açıklanmasıyla altın yatırımcıları, gelecekte altın fiyatlarının seyri konusunda belirsizlikle karşı karşıya kaldı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Memiş, altın piyasasının mevcut durumu ve gelecekteki olası gelişmelere yönelik öngörülerini paylaştı.

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Giriş Tarihi 16 Kasım 2023, 06:54 Güncelleme 16 Kasım 2023, 07:08
Kenarda köşede 1 gram altını olanlar dikkat! İslam Memiş’ten bomba yıl sonu tahmini: Fitil ateşlendi! 2.500 TL üstü hedef...

Ekim ayında ABD'de TÜFE, aylık bazda değişim göstermeyerek yıllık bazda %3,2 artış kaydetti. Bu, piyasa beklentilerinin altında bir performans oldu.

Altın Fiyatları ve Enflasyon: Altın fiyatları, ABD enflasyon verilerinin beklentilerin altında gelmesi nedeniyle destek buldu. Jeopolitik gerginlikler, özellikle İsrail-Filistin çatışması, ons altın fiyatlarını etkiledi.

Fed ve Faiz Politikası: Enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesi, Fed'in daha şahin bir tutum benimsemesine neden olabilir. Ancak, ekonominin normalleşmesi ve Fed'in faiz artırma ihtimali, altın fiyatlarında geri çekilmeye neden oldu.

Altın Uzmanının Değerlendirmesi: Altın uzmanı İslam Memiş, ons altın için teknik olarak 1.908 doların altında ve 1.960 doların üzerindeki bandı takip etmeye devam ettiklerini belirtti.

2023 ve 2024 Altın Fiyat Tahminleri: Memiş, kısa vadeli baskılanmanın ardından ons altında tekrar 2.000 doları hedefleyen bir trend görebileceğini ifade etti. 2024 yılı için ise ons altın beklentisini 2.350 dolar olarak açıkladı.

Gram Altın: Gram altın, ons altının geri çekilmesiyle 1.841 TL seviyesine geriledi. Uzun vadeli yatırımcılar için 1.800-1.830 aralığının bir fırsat olabileceği belirtildi. Gram altın için 2023 yılı beklentisi 1.880 TL ve devamında 1.900 TL seviyesinin üzeri olarak tahmin edildi. 2024 yılında ise ilk etapta 2.500 TL seviyesinin hedef olma ihtimali güçlü göründü.

Altın Yatırımı ve Enflasyon: Altın uzmanı, elinde altın bulunduranların beklemeye devam etmelerini önerdi. Altının enflasyona karşı bir koruma sağlayabileceğini belirtti ve jeopolitik risklerle birlikte altının yatırımcısına kazandırmaya devam ettiğini vurguladı.

Gram Altının Performansı: Gram altın, 2022'de olduğu gibi 2023'te de yatırımcısına kazanç sağlamaya devam etti. Jeopolitik risklerin etkisiyle ekim ayında gram altın getirisi oldu.

ANLIK ALTIN FİYATLARI

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