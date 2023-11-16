Ekim ayında ABD'de TÜFE, aylık bazda değişim göstermeyerek yıllık bazda %3,2 artış kaydetti. Bu, piyasa beklentilerinin altında bir performans oldu.
Altın Fiyatları ve Enflasyon: Altın fiyatları, ABD enflasyon verilerinin beklentilerin altında gelmesi nedeniyle destek buldu. Jeopolitik gerginlikler, özellikle İsrail-Filistin çatışması, ons altın fiyatlarını etkiledi.
Fed ve Faiz Politikası: Enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesi, Fed'in daha şahin bir tutum benimsemesine neden olabilir. Ancak, ekonominin normalleşmesi ve Fed'in faiz artırma ihtimali, altın fiyatlarında geri çekilmeye neden oldu.
Altın Uzmanının Değerlendirmesi: Altın uzmanı İslam Memiş, ons altın için teknik olarak 1.908 doların altında ve 1.960 doların üzerindeki bandı takip etmeye devam ettiklerini belirtti.