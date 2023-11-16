2023 ve 2024 Altın Fiyat Tahminleri: Memiş, kısa vadeli baskılanmanın ardından ons altında tekrar 2.000 doları hedefleyen bir trend görebileceğini ifade etti. 2024 yılı için ise ons altın beklentisini 2.350 dolar olarak açıkladı.

Gram Altın: Gram altın, ons altının geri çekilmesiyle 1.841 TL seviyesine geriledi. Uzun vadeli yatırımcılar için 1.800-1.830 aralığının bir fırsat olabileceği belirtildi. Gram altın için 2023 yılı beklentisi 1.880 TL ve devamında 1.900 TL seviyesinin üzeri olarak tahmin edildi. 2024 yılında ise ilk etapta 2.500 TL seviyesinin hedef olma ihtimali güçlü göründü.