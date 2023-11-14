13-17 2023 KASIM HALKA ARZ TAKVİMİ! Halka arz olacak şirketler! Agrotech, Marbaş, Vakıf Faktoring, Artemis Halı, Alcas Metal, Hdm Çelik, Destek Finans...

Oba Makarnacılık
Yeşil Global Enerji
Alves Kablo
Arkopa Ahşap Panel
Multinet Kurumsal Hizmetler
Koray Holding
Zorlu Yenilenebilir Enerji
1000 Yatırımlar Holding
Mogan Enerji Yatırım Holding
Sümer Varlık Yönetim
Artemis Halı
Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım
Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri
Ekos Teknoloji
Mega Teks Tekstil Ürünleri
Kuzey Boru
Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı
Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı
Uslu Çsm Demir Çelik
Çates Elektrik Üretim
Marbaş Menkul Değerler
Cem Zeytin
Durukan Şekerleme
Altınkılıç Gıda ve Süt
Penti Tekstil Çorap
Alcas Metal
Büyük Hekimoğulları Gıda
Gama Recycle Sürdürülebilir Teknolojiler
Şeker Yatırım Menkul Değerler
Efor Çay
Akçelik Demir Çelik
Techmine Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı
Mega Metal
Narlı Feribot İşletmeciliği
Zen Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı
Tavuk Dünyası
Kızılay İçecek
Kule Hizmet ve İşletmecilik
Golda Gıda
Cosmer Kimya
SMM Tekstil
Hdm Çelik Boru
Çavuşoğlu Demir Çelik Geri Dönüşüm
Tezkim Tarımsal Kimya