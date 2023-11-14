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13-17 2023 KASIM HALKA ARZ TAKVİMİ! Halka arz olacak şirketler! Agrotech, Marbaş, Vakıf Faktoring, Artemis Halı, Alcas Metal, Hdm Çelik, Destek Finans...

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) onayını almış olan bu şirketler, yatırımcılara çeşitli yeni fırsatlar sunarak, sermaye piyasalarında bir hareketlilik oluşturmayı hedefliyorlar. Bu şirketlerin halka arz süreçleri, 14, 15, 16 ve 17 Kasım 2023 tarihlerinde yapılacak. İşte bu önemli etkinliğin detaylı halka arz takvimi...

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Giriş Tarihi 14 Kasım 2023, 09:42 Güncelleme 14 Kasım 2023, 09:42
13-17 2023 KASIM HALKA ARZ TAKVİMİ! Halka arz olacak şirketler! Agrotech, Marbaş, Vakıf Faktoring, Artemis Halı, Alcas Metal, Hdm Çelik, Destek Finans...

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) haftalık bülteni ile birlikte üç şirketin daha halka arzına onay verdi. Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım AŞ, Ekos Teknoloji ve Elektrik AŞ ile 1000 Yatırımlar Holding AŞ, 14-17 Kasım tarihleri arasında yatırımcılarla buluşacak. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında kjasım ayı halka arz takvimi yer alıyor. İşte halka arz olacak şirketler....

HALKA ARZ TAKVİMİ

15-16-17 Kasım 2023: Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş.

14-15 Kasım 2023: 1000 Yatırımlar Holding A.Ş.

15-16 Kasım 2023: Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş.

60 ŞİRKET HALKA ARZ OLMAYI BEKLİYOR

SPK'ya başvuruda bulunan, ya da Yönetim Kurulu'nun aldığı karar ile KAP üzerinden açıklamada bulunan şirketler yıl başından bu yana şöyle oldu;

Vakıf Faktoring

Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı

Ferbis Tarım

Yes Oto Kiralama ve Turizm Yatırımları

Oba Makarnacılık

Yeşil Global Enerji

Alves Kablo

Arkopa Ahşap Panel

Multinet Kurumsal Hizmetler

Koray Holding

Zorlu Yenilenebilir Enerji

1000 Yatırımlar Holding

Mogan Enerji Yatırım Holding

Sümer Varlık Yönetim

Artemis Halı

Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım

Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri

Ekos Teknoloji

Mega Teks Tekstil Ürünleri

Kuzey Boru

Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı

Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı

Uslu Çsm Demir Çelik

Çates Elektrik Üretim

Marbaş Menkul Değerler

Cem Zeytin

Durukan Şekerleme

Altınkılıç Gıda ve Süt

Penti Tekstil Çorap

Alcas Metal

Büyük Hekimoğulları Gıda

Gama Recycle Sürdürülebilir Teknolojiler

Şeker Yatırım Menkul Değerler

Efor Çay

Akçelik Demir Çelik

Techmine Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı

Mega Metal

Narlı Feribot İşletmeciliği

Zen Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı

Tavuk Dünyası

Kızılay İçecek

Kule Hizmet ve İşletmecilik

Golda Gıda

Cosmer Kimya

SMM Tekstil

Hdm Çelik Boru

Çavuşoğlu Demir Çelik Geri Dönüşüm

Tezkim Tarımsal Kimya

Kaymet Metal İmalat

Kıraç Galvaniz

Netcad Yazılım

Mikro Yazılımevi Yazılım Hizmetleri

OutMedya İletişim

Destek Finans Faktoring

IBS Isıtma Soğutma Havalandırma

Güllük Mandalya Turizm Liman İşletmeleri

Sümer Faktoring

Omega Elektrik Pano

N11.com

Enda Enerji

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