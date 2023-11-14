13-17 2023 KASIM HALKA ARZ TAKVİMİ! Halka arz olacak şirketler! Agrotech, Marbaş, Vakıf Faktoring, Artemis Halı, Alcas Metal, Hdm Çelik, Destek Finans...

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) haftalık bülteni ile birlikte üç şirketin daha halka arzına onay verdi. Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım AŞ, Ekos Teknoloji ve Elektrik AŞ ile 1000 Yatırımlar Holding AŞ, 14-17 Kasım tarihleri arasında yatırımcılarla buluşacak. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında kjasım ayı halka arz takvimi yer alıyor. İşte halka arz olacak şirketler....