Ticaret Bakanı Ömer Bolat "Ticaret Ahlakı ve Üreten Türkiye" panelinde konuştu: "Bu yıl ihracatta 255-256 milyar dolara ulaşacağız"

Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD) tarafından düzenlenen "Ticaret Ahlakı ve Üreten Türkiye" başlıklı panelin açılışında konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, temel ahlaki değerler olarak kabul edilen adalet, sorumluluk, güvenilirlik, öz eleştiri, anlayış, hoşgörü, dayanışma, israftan kaçınma gibi prensiplerin iş hayatında en çok yokluğu hissedilen unsurlardan olduğunu söyledi. Ayıplı ürünlerin ticarete konu edilmemesi, fahiş fiyatla mal satılmaması ile stokçuluk ve karaborsacılık yapılmamasının çok önemli olduğunu vurgulayan Bolat, Kur'an-ı Kerim'de de iş ve ticaret ahlakına riayet etmenin öneminin ortaya konulduğunu belirtti.





Bolat, ahilik geleneğinin önemine değinerek, tüketim ve kar hırsının çok hızlı bir şekilde yayıldığı şu günlerde, ahlaki değerlere önem vermenin ve helalinden kazanç elde etmenin önemli olduğunu ifade etti. Kamu ve özel sektörün birbiriyle uyumlu şekilde çalışmasının sağlıklı bir ekonomik hayat için gerekli olduğuna dikkati çeken Bolat, şunları kaydetti: "Bölgesel krizlerin ortasında olan ülkemiz için çok daha güçlü çalışmaya, dayanışmaya ihtiyacımız var. Moral bozucu, kriz ya da felaket tellallığı yapmak yerine, dayanışma içinde 'bu vatan hepimizin' anlayışıyla bu vatanı ayakta tutmak için daha fazla çalışmalıyız. Birlik beraberliğimizi korumalıyız. Salgın, savaş ve doğal afetler gibi krizler ortaya çıktığında, maalesef fahiş fiyat, stokçuluk, karaborsacılık veya haksız ticari uygulamalar gibi asla istemediğimiz uygulamalar ortaya çıkabiliyor. Hükümetimiz ve devletimiz, kamu otoritesi olmanın gücüyle bunları önlemek için gerekli düzenlemeler çıkarıyor, denetimler yapıyor ve yanlış yapanlara da cezaları kesiyor." Bolat, Bakanlık olarak tüketicilerin korunması kapsamında yapılan denetimlerde bulunduklarını belirterek, "Yanlış fiyatlandırma ve vatandaşa zarar veren uygulamalara karşı pek çok işletmeyi denetliyor, cezalar veriyoruz. Sadece 2023 yılında, yüz binlerce yapılan denetimler sonucunda, 10 ay içinde 710 milyon liralık idari para cezası uygulamasına gitmek zorunda kaldık. Bizim buradaki amacımız ticareti engellemek asla değil. Biz, Bakanlık olarak hem iç ticaret için hem mal ve hizmet ihracatını artırmak için 7 gün 24 saat çalışan bir kuruluşuz." diye konuştu.