Emekliliğe 1 kala 2000 sonrası hesabı değişti! Prim günü eksik olanlara 4 aşamalı erken emeklilik şansı! Yaş şartı düşüyor





MEMURLUK YAPANLAR DİKKAT!



Memurların yani Emekli Sandığı'na tabi çalışanların hizmet borçlanması konusunda ise farklı tarihlerde, farklı düzenlemeler bulunuyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) daha önceki genelgelerine göre, ilk defa 1 Ekim 2008 tarihinden sonra memur (4/1-c) statüsü kapsamında çalışmaya başlayanların sigortalılık başlangıç tarihinden önceki sürelere ait askerlik, öğrencilik gibi hizmet borçlanmaları hiçbir şekilde sigorta başlangıç tarihini öne çekmiyordu.



YARGITAY KARARI GELDİ

Önce konuyla ilgili bir yargı kararı geldi. Memur statüsünde çalışan, ancak 2010 yılında başka sigorta statüsünde olan bir sigortalı; borçlanma sürelerinin emeklilikte sayılmaması konusunda dava açtı. Mahkemenin bu memur aleyhine verdiği kararın temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 21. Hukuk Dairesi kararı bozdu. Yeniden yapılan yargılama sonucu memur lehine verilen karar Yargıtay 10. Hukuk Dairesi'nin onamasıyla kesinleşti.





KİMLERİ ETKİLİYOR?



SGK da bu gerekçelerle Ekim 2008 öncesi sigortalılığı bulunan, bu tarihten sonra memur statüsünde çalışmaya başlayanların hizmet borçlanmalarına yönelik yeni bir düzenleme yaptı. Yapılan değişiklik, 1 Ekim 2008 tarihinden önce SSK, Bağ-Kur veya özel sandıklara tabi sigorta kaydı bulunup, memuriyete ilk defa 1 Ekim 2008'den sonra başlayanların hizmet borçlanmasını etkiliyor.

GENELGEDE NE DİYOR?

Bu genelge kapsamında, 2008 Ekim ayı başından sonra ilk defa memur statüsünde sigortalı olunmasına karşın, bu tarihten önce SSK, Bağ-Kur ve özel sandık kapsamında sigortalılığı olanların, sigortalılık başlangıç tarihinden önceki sürelerine yönelik yapacakları askerlik, öğrencilik, yurt dışı gibi hizmet borçlanmaları sigorta başlangıç tarihlerini borçlandıkları süre kadar geriye çekebilecek.





KİMLER KAPSAM DIŞI?

Buna karşın, tüm sigortalılık statüleri bakımından ilk defa 1 Ekim 2008'den sonra çalışmaya başlayan 4/1-c kapsamındaki memurların sigortalılık başlangıç tarihinden önceki borçlanma süreleri hakkında önceki kurallar uygulanmaya devam edecek. Yani SSK, Bağ-Kur, özel sandık ve memur statüsü kapsamında ilk defa Ekim 2008'den sonra çalışmaya başlamış olan kamu görevlilerinin hizmet borçlanmaları sigorta başlangıç tarihlerini öne çekmeyecek.