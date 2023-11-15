Emekliliğe 1 kala 2000 sonrası hesabı değişti! Prim günü eksik olanlara 4 aşamalı erken emeklilik şansı! Yaş şartı düşüyor

Sosyal Güvenlik Kurumu, yaptığı bir genelge değişikliği ile bazı memurlara erken emeklilik yolunu açtı. İşte borçlanma yoluyla erken emeklilik imkanı sağlayan düzenlemenin detayları…
Sosyal Güvenlik Kurumu, yaptığı bir genelge değişikliği ile bazı memurlara erken emeklilik yolunu açtı. İşte borçlanma yoluyla erken emeklilik imkanı sağlayan düzenlemenin detayları…
ÜLKEMİZDE erken emekliliğin en önemli yollarından birini borçlanma oluşturuyor. Doğum borçlanması SSK'lı, Bağ-Kur'lu, memur annelere eksik primlerini tamamlama yolunu açıyor. Askerlik, öğrencilik, yurt dışı gibi hizmet borçlanmaları ise prim kazandırmanın yanı sıra eğer iş hayatına girmeden önce yapılmışsa sigorta başlangıcını geriye çekiyor. Böylece daha erken yaşta emeklilik yolu açılıyor. Ancak burada bağlı bulunan kurum da öne taşıyor.
KURUMA GÖRE FARKLI
Tüm SSK'lılarda iş hayatına atılmadan önce yapılan askerlik süreleri borçlanılırsa sigorta başlangıcı borçlanılan süre kadar geriye çekiliyor. Böylece yaş şartı erkene çekilebiliyor. Hatta bu borçlanma 8 Eylül 1999'dan sonra sigortalı olan pek çok kişiye EYT'li olma yolunu açtı.
MEMURLUK YAPANLAR DİKKAT!
Memurların yani Emekli Sandığı'na tabi çalışanların hizmet borçlanması konusunda ise farklı tarihlerde, farklı düzenlemeler bulunuyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) daha önceki genelgelerine göre, ilk defa 1 Ekim 2008 tarihinden sonra memur (4/1-c) statüsü kapsamında çalışmaya başlayanların sigortalılık başlangıç tarihinden önceki sürelere ait askerlik, öğrencilik gibi hizmet borçlanmaları hiçbir şekilde sigorta başlangıç tarihini öne çekmiyordu.
YARGITAY KARARI GELDİ
Önce konuyla ilgili bir yargı kararı geldi. Memur statüsünde çalışan, ancak 2010 yılında başka sigorta statüsünde olan bir sigortalı; borçlanma sürelerinin emeklilikte sayılmaması konusunda dava açtı. Mahkemenin bu memur aleyhine verdiği kararın temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 21. Hukuk Dairesi kararı bozdu. Yeniden yapılan yargılama sonucu memur lehine verilen karar Yargıtay 10. Hukuk Dairesi'nin onamasıyla kesinleşti.
KİMLERİ ETKİLİYOR?
SGK da bu gerekçelerle Ekim 2008 öncesi sigortalılığı bulunan, bu tarihten sonra memur statüsünde çalışmaya başlayanların hizmet borçlanmalarına yönelik yeni bir düzenleme yaptı. Yapılan değişiklik, 1 Ekim 2008 tarihinden önce SSK, Bağ-Kur veya özel sandıklara tabi sigorta kaydı bulunup, memuriyete ilk defa 1 Ekim 2008'den sonra başlayanların hizmet borçlanmasını etkiliyor.
GENELGEDE NE DİYOR?
Bu genelge kapsamında, 2008 Ekim ayı başından sonra ilk defa memur statüsünde sigortalı olunmasına karşın, bu tarihten önce SSK, Bağ-Kur ve özel sandık kapsamında sigortalılığı olanların, sigortalılık başlangıç tarihinden önceki sürelerine yönelik yapacakları askerlik, öğrencilik, yurt dışı gibi hizmet borçlanmaları sigorta başlangıç tarihlerini borçlandıkları süre kadar geriye çekebilecek.
KİMLER KAPSAM DIŞI?
Buna karşın, tüm sigortalılık statüleri bakımından ilk defa 1 Ekim 2008'den sonra çalışmaya başlayan 4/1-c kapsamındaki memurların sigortalılık başlangıç tarihinden önceki borçlanma süreleri hakkında önceki kurallar uygulanmaya devam edecek. Yani SSK, Bağ-Kur, özel sandık ve memur statüsü kapsamında ilk defa Ekim 2008'den sonra çalışmaya başlamış olan kamu görevlilerinin hizmet borçlanmaları sigorta başlangıç tarihlerini öne çekmeyecek.