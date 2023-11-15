Emekliye 2’si bir arada ödeme müjdesi verildi! 18-27 Kasım arası hesaba kişi başı 9.600 TL yatacak

Emekli vatandaşlarımız bu hafta içerisinde hesaplarına gelen ikramiye ödemeleriyle birlikte ayın ilk ödemesini aldı. Bu ikramiye emeklilerin maaşlarına bir defaya mahsus olmak üzere ekleniyor. Dolayısıyla en düşük emekli maaşı alan bir vatandaş bu ay 7.500 TL maaşının yanı sıra 5.000 TL'lik ikramiye ile birlikte toplamda 12.500 TL ödemeyi alacak. Promosyon alınırsa bu ödeme miktarı daha artacak.