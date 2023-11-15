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Emekliye 2'si bir arada ödeme müjdesi verildi! 18-27 Kasım arası hesaba kişi başı 9.600 TL yatacak

İkramiye ödemelerini bu hafta alan emekliler heyecanla maaş ödeme tarihlerini araştırmaya başladı. Bu aya özel en düşük emekli maaşı 7.500 TL olan bir emekli bu ay ikramiyeyle birlikte 12.500 TL ödemesini alacak. Öte yandan promosyon taahüdü dolan ve bankadan promosyon almak isteyenler için teklifler yenilendi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine promosyon ödemesiyle birlikte 3'lü ödeme alma imkanına sahip olacak. Bu kapsamda şimdi milyonlar maaşa göre ek 4500, 6500, 7500, 9600 ve 12500 TL promosyon tekliflerini inceliyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 15 Kasım 2023, 16:47 Güncelleme 15 Kasım 2023, 16:47
Emekliye 2’si bir arada ödeme müjdesi verildi! 18-27 Kasım arası hesaba kişi başı 9.600 TL yatacak

Emekli vatandaşlarımız bu hafta içerisinde hesaplarına gelen ikramiye ödemeleriyle birlikte ayın ilk ödemesini aldı. Bu ikramiye emeklilerin maaşlarına bir defaya mahsus olmak üzere ekleniyor. Dolayısıyla en düşük emekli maaşı alan bir vatandaş bu ay 7.500 TL maaşının yanı sıra 5.000 TL'lik ikramiye ile birlikte toplamda 12.500 TL ödemeyi alacak. Promosyon alınırsa bu ödeme miktarı daha artacak.

3'LÜ ÖDEME ALMA İMKANI

Cumhuriyet ikramiyesi: 5.000 TL + Ödendi
En düşük emekli maaşı: 7.500 TL
Promosyon (Taahhütü dolanlar ve ilk kez alacaklar): En düşük 4.500 TL, en yüksek 12.500 TL

İKRAMİYE ÖDEMELERİ TAMAMLANDI

İkramiye ödemeleri şu tarihlerde gerçekleşti:

11 Kasım Cumartesi - SGK
12 Kasım Pazar - SGK
13 Kasım Pazartesi - SGK
14 Kasım Salı - BAĞKUR

SSK EMEKLİLERİNE GÖRE MAAŞ ÖDEME GÜNLERİ

Tahsis Numarası Son Rakamı 9 Olanlar: Ayın 17'sinde
Tahsis Numarası Son Rakamı 7 Olanlar: Ayın 18'inde
Tahsis Numarası Son Rakamı 5 Olanlar: Ayın 19'unda
Tahsis Numarası Son Rakamı 3 Olanlar: Ayın 20'sinde
Tahsis Numarası Son Rakamı 1 Olanlar: Ayın 21'inde

Tahsis Numarası Son Rakamı 8 Olanlar: Ayın 22'sinde
Tahsis Numarası Son Rakamı 6 Olanlar: Ayın 23'ünde
Tahsis Numarası Son Rakamı 4 Olanlar: Ayın 24'ünde
Tahsis Numarası Son Rakamı 2 Olanlar: Ayın 25'inde
Tahsis Numarası Son Rakamı 0 Olanlar: Ayın 26'sında

BAĞ-KUR EMEKLİLERİNE GÖRE MAAŞ ÖDEME GÜNLERİ

Tahsis Numarası Son Rakamı 9, 7 ve 5 Olanlar: Ayın 25'inde
Tahsis Numarası Son Rakamı 3 ve 1 Olanlar: Ayın 26'sında
Tahsis Numarası Son Rakamı 8, 6 ve 4 Olanlar: Ayın 27'sinde
Tahsis Numarası Son Rakamı 2 ve 0 Olanlar: Ayın 28'inde ödenecek.

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