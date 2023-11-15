Emekliye 2’si bir arada ödeme müjdesi verildi! 18-27 Kasım arası hesaba kişi başı 9.600 TL yatacak

SSK EMEKLİLERİNE GÖRE MAAŞ ÖDEME GÜNLERİ
Tahsis Numarası Son Rakamı 9 Olanlar: Ayın 17'sinde
Tahsis Numarası Son Rakamı 7 Olanlar: Ayın 18'inde
Tahsis Numarası Son Rakamı 5 Olanlar: Ayın 19'unda
Tahsis Numarası Son Rakamı 3 Olanlar: Ayın 20'sinde
Tahsis Numarası Son Rakamı 1 Olanlar: Ayın 21'inde
Tahsis Numarası Son Rakamı 8 Olanlar: Ayın 22'sinde
Tahsis Numarası Son Rakamı 6 Olanlar: Ayın 23'ünde
Tahsis Numarası Son Rakamı 4 Olanlar: Ayın 24'ünde
Tahsis Numarası Son Rakamı 2 Olanlar: Ayın 25'inde
Tahsis Numarası Son Rakamı 0 Olanlar: Ayın 26'sında
BAĞ-KUR EMEKLİLERİNE GÖRE MAAŞ ÖDEME GÜNLERİ
Tahsis Numarası Son Rakamı 9, 7 ve 5 Olanlar: Ayın 25'inde
Tahsis Numarası Son Rakamı 3 ve 1 Olanlar: Ayın 26'sında
Tahsis Numarası Son Rakamı 8, 6 ve 4 Olanlar: Ayın 27'sinde
Tahsis Numarası Son Rakamı 2 ve 0 Olanlar: Ayın 28'inde ödenecek.