Emekliye %53 + 2.000 TL seyyanen zam çıktı! 7.500 TL alan SGK-SSK, Esnaf, Bağkur'lunun en düşük emekli maaş oranı belirlendi! 5 ila 10'luk Refah Payı dahil...

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Emeklileri yakından ilgilendiren Ocak ayı zammı için hazırlıklar hızla devam ediyor. Emekli kök maaşlarına yapılacak zammın, yaklaşık 16 milyon vatandaşın gelirini doğrudan etkileyeceği belirtilirken, 2023 yılında 7500 TL olarak uygulanan SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaşı da bu düzenleme kapsamında yeniden belirlenecek. Peki, 2024'te SSK, Bağkur maaşları ne kadar olacak? İşte en yeni hesplamalar...