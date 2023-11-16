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Emekliye %53 + 2.000 TL seyyanen zam çıktı! 7.500 TL alan SGK-SSK, Esnaf, Bağkur'lunun en düşük emekli maaş oranı belirlendi! 5 ila 10'luk Refah Payı dahil...

Ocak ayında yapılacak düzenleme kapsamında, emekli kök maaşlarına zam yapılacak. İki ayrı bakanlık tarafından gerçekleştirilen çalışmalarla birlikte emeklilerin temel geliri olan kök maaşlarda artış sağlanacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerini ilgilendiren diğer bir düzenleme ise Hazine desteği ile gerçekleşiyor. Alt sınırın belirlenmesi için yapılan çalışmalar neticesinde, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin taban aylıkları yeniden şekillenmiş olacak. Bu düzenlemeyle birlikte, emekli maaşı alanların en düşük gelir seviyesi belirlenecek ve bu seviyede bir alt sınır oluşturulacak. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak 2024? İşte en yeni hesaplamalarla maaş tablosu

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Giriş Tarihi 16 Kasım 2023, 06:32 Güncelleme 16 Kasım 2023, 06:32
Emekliye %53 + 2.000 TL seyyanen zam çıktı! 7.500 TL alan SGK-SSK, Esnaf, Bağkur’lunun en düşük emekli maaş oranı belirlendi! 5 ila 10’luk Refah Payı dahil... 1

Emeklileri yakından ilgilendiren Ocak ayı zammı için hazırlıklar hızla devam ediyor. Emekli kök maaşlarına yapılacak zammın, yaklaşık 16 milyon vatandaşın gelirini doğrudan etkileyeceği belirtilirken, 2023 yılında 7500 TL olarak uygulanan SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaşı da bu düzenleme kapsamında yeniden belirlenecek. Peki, 2024'te SSK, Bağkur maaşları ne kadar olacak? İşte en yeni hesplamalar...

Emekliye %53 + 2.000 TL seyyanen zam çıktı! 7.500 TL alan SGK-SSK, Esnaf, Bağkur’lunun en düşük emekli maaş oranı belirlendi! 5 ila 10’luk Refah Payı dahil... 2

EMEKLİ KÖK MAAŞ ZAMMI VE TABAN AYLIK DÜZENLEMESİ GELİYOR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın emekliye zam düzenlemesi talimatını vermesiyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı teknik, Hazine ve Maliye Bakanlığı'da bütçe çalışmalarını hızlandırdı. 2024 Ocak ayında emekliler için 2 düzenleme yapılacak.

Emekliye %53 + 2.000 TL seyyanen zam çıktı! 7.500 TL alan SGK-SSK, Esnaf, Bağkur’lunun en düşük emekli maaş oranı belirlendi! 5 ila 10’luk Refah Payı dahil... 3

Emekli maaşı zammı ile bütün kök maaşlar artacak. Bunun yanında Hazine desteği ile en düşük emekli maaşı için sınır yeniden belirlenecek.

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