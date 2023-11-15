1.20 faizli konut kredisi maliyet taksit tablosu çıktı! 1.000.000 TL, 2.000.000 TL 180 ay vadeli verilecek! Ziraat, Vakıfbank, Halkbank...

Kimler Faydalanabilir: Belirli kriterlere uygun olanlar, düşük faizli konut kredisinden faydalanabilir. Örneğin, taşınmazı alınacak şehirde son bir yıl içinde konut satmamış olmak veya hisseli bir konuta sahip olunsa dahi hisse oranının yüzde 50'den fazla olmaması gibi şartlar getirilebilir. Ayrıca, ilk kez konut alacak kişiler için belli bir süre o şehirde bulunma şartı da aranabilir.

Kredi Kullanım Şartları: Satın alınan konutta belli bir süre oturma şartı gibi kriterlerin getirilmesi, özellikle kentsel dönüşüm ve konut kira fiyatlarının kontrol altına alınması açısından önemli olabilir.