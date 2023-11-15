1.20 faizli konut kredisi maliyet taksit tablosu çıktı! 1.000.000 TL, 2.000.000 TL 180 ay vadeli verilecek! Ziraat, Vakıfbank, Halkbank...

Konut piyasasını hareketlendirmek amacıyla beklenen düşük faizli konut kredisi kampanyası ile ilgili son dakika gelişmeleri merak konusu oldu. İlk kez ev sahibi olacaklar için önemli bir fırsat sunması beklenen kampanya hakkında şu ana kadar edinilen bilgiler şu şekilde...
YENİ KONUT KREDİSİ İÇİN NE KADAR KREDİ VERİLECEK?
Son zamanlarda konut kredisi faiz oranlarındaki yükseliş ve konut kredisi hacmindeki düşüş, konut alıcıları ve sektör temsilcileri tarafından yakından takip ediliyor.
Kredi Tutarları ve Ekspertiz Değeri: Şu anda 5 milyon TL'ye kadar olan konutların ekspertiz değeri için çekilebilecek kredi miktarı 2 milyon TL civarında. Ancak, yeni düzenlemede bu oranın yüzde 80'lere çıkartılması bekleniyor. Bu durum, konut alıcıları için daha geniş kredi imkanları sunabilir.
Kredi Vadeleri: Önceki kampanyalara benzer şekilde, kredi vade oranlarında uzatma bekleniyor. Kalıcı mortgage olarak adlandırılan ve 120 ayın ötesinde 15 yıl (180 ay) vadeli kredilerin mümkün olabileceği öngörülüyor.
Faiz Oranları: Özel bankalarda gözlemlenen aylık yüzde 3'e kadar çıkan konut kredisi faiz oranlarının, tüketiciler için daha kabul edilebilir seviyelere düşürülmesi bekleniyor. Belki de 1.20-1.50 aylık faiz oranlarında bir kampanya yapılabilir.