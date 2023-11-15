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1.20 faizli konut kredisi maliyet taksit tablosu çıktı! 1.000.000 TL, 2.000.000 TL 180 ay vadeli verilecek! Ziraat, Vakıfbank, Halkbank...

Son günlerde konut piyasasında beklenen düşük faizli konut kredisi kampanyasıyla ilgili heyecan artıyor. Konut alıcıları, düşük faiz oranları ve uygun kredi koşulları ile ilk kez ev sahibi olma fırsatını araştırıyor. Peki, düşük faizli konut kredisinden kimler faydalanabilecek? 1.20 faizli konut kredisi ne zaman çıkacak? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 15 Kasım 2023, 14:10 Güncelleme 15 Kasım 2023, 14:10
1.20 faizli konut kredisi maliyet taksit tablosu çıktı! 1.000.000 TL, 2.000.000 TL 180 ay vadeli verilecek! Ziraat, Vakıfbank, Halkbank...

Konut piyasasını hareketlendirmek amacıyla beklenen düşük faizli konut kredisi kampanyası ile ilgili son dakika gelişmeleri merak konusu oldu. İlk kez ev sahibi olacaklar için önemli bir fırsat sunması beklenen kampanya hakkında şu ana kadar edinilen bilgiler şu şekilde...

YENİ KONUT KREDİSİ İÇİN NE KADAR KREDİ VERİLECEK?

Son zamanlarda konut kredisi faiz oranlarındaki yükseliş ve konut kredisi hacmindeki düşüş, konut alıcıları ve sektör temsilcileri tarafından yakından takip ediliyor.

Kredi Tutarları ve Ekspertiz Değeri: Şu anda 5 milyon TL'ye kadar olan konutların ekspertiz değeri için çekilebilecek kredi miktarı 2 milyon TL civarında. Ancak, yeni düzenlemede bu oranın yüzde 80'lere çıkartılması bekleniyor. Bu durum, konut alıcıları için daha geniş kredi imkanları sunabilir.

Kredi Vadeleri: Önceki kampanyalara benzer şekilde, kredi vade oranlarında uzatma bekleniyor. Kalıcı mortgage olarak adlandırılan ve 120 ayın ötesinde 15 yıl (180 ay) vadeli kredilerin mümkün olabileceği öngörülüyor.

Faiz Oranları: Özel bankalarda gözlemlenen aylık yüzde 3'e kadar çıkan konut kredisi faiz oranlarının, tüketiciler için daha kabul edilebilir seviyelere düşürülmesi bekleniyor. Belki de 1.20-1.50 aylık faiz oranlarında bir kampanya yapılabilir.

Kimler Faydalanabilir: Belirli kriterlere uygun olanlar, düşük faizli konut kredisinden faydalanabilir. Örneğin, taşınmazı alınacak şehirde son bir yıl içinde konut satmamış olmak veya hisseli bir konuta sahip olunsa dahi hisse oranının yüzde 50'den fazla olmaması gibi şartlar getirilebilir. Ayrıca, ilk kez konut alacak kişiler için belli bir süre o şehirde bulunma şartı da aranabilir.

Kredi Kullanım Şartları: Satın alınan konutta belli bir süre oturma şartı gibi kriterlerin getirilmesi, özellikle kentsel dönüşüm ve konut kira fiyatlarının kontrol altına alınması açısından önemli olabilir.

KONUT KREDİSİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

BDDK haftalık raporlarında konut kredisi hacminde önemli derecede düştüğünü görüyoruz. Toplam konut kredisi hacmi 445 milyar TL seviyesine kadar geriledi. O nedenle düşük faizli konut kredisi beklentisi var ancak çıkacağı tarih olarak çok net bir şey söyleyemiyoruz.

Biz bu kampanyayı mali açıdan da değerlendiriyoruz. Belki yeni yılı bulabileceğini söyleyebiliriz ancak düzenlemenin çok kısa vadede mali açıdan mümkün olmadığını düşünüyoruz. Net tarih verilmese de piyasanın böyle bir beklentisi var diyebiliriz.

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