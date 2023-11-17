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Emekliye %9'luk Refah Payı ile nihai zam oluştu! 7.500 TL alan SSK, Bağkur'luya %4 ilave zam ile 2 bin TL seyyanen artış geliyor! En düşük maaş hesabı...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın emeklilere yönelik zam düzenlemesi talimatı sonrasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2024 Ocak ayında emekliler için yapılacak düzenlemeleri hızlandırdı. İki önemli düzenleme planlanıyor: emekli maaşı zammı ve en düşük emekli maaşı için taban aylık düzenlemesi. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Ocak'ta SSK, Bağkur emekli maaşlarına ne kadar zam gelecek? İşte en yeni hesaplarla maaş tablosu ve düzenlemelere dair merak edilenler haberimizde...

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Giriş Tarihi 17 Kasım 2023, 06:31 Güncelleme 17 Kasım 2023, 06:31
Emekliye %9’luk Refah Payı ile nihai zam oluştu! 7.500 TL alan SSK, Bağkur’luya %4 ilave zam ile 2 bin TL seyyanen artış geliyor! En düşük maaş hesabı... 1

Ocak ayındaki zammı bekleyen emekliler için hazırlıklar hızla devam ediyor. Yapılacak olan emekli kök maaş zammıyla birlikte, yaklaşık 16 milyon vatandaşın geliri doğrudan artacak. 2023 yılında 7500 TL olarak uygulanan SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaşı da bu düzenleme kapsamında yeniden belirlenecek. Peki, en düşük maaş ne kadar olacak? İşte tablo tablo hesaplamalar...

Emekliye %9’luk Refah Payı ile nihai zam oluştu! 7.500 TL alan SSK, Bağkur’luya %4 ilave zam ile 2 bin TL seyyanen artış geliyor! En düşük maaş hesabı... 2

BAŞKAN TALİMATI VERDİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın emeklilere yönelik zam düzenlemesi talimatının ardından, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2024 Ocak ayında emeklilere yapılacak düzenlemeler üzerinde çalışmalarını hızlandırdı. Planlanan düzenlemeler arasında emekli maaşı zammı ve en düşük emekli maaşı için taban aylık düzenlemesi bulunuyor.

Emekliye %9’luk Refah Payı ile nihai zam oluştu! 7.500 TL alan SSK, Bağkur’luya %4 ilave zam ile 2 bin TL seyyanen artış geliyor! En düşük maaş hesabı... 3

Temmuz'dan Ekim'e kadar olan 4 aylık enflasyon oranı yüzde 29,41 olarak açıklandı. Bu rakam, emekli maaşlarındaki artışın belirlenmesinde temel bir referans olarak kullanılıyor.

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