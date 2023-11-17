Emekliye %9'luk Refah Payı ile nihai zam oluştu! 7.500 TL alan SSK, Bağkur'luya %4 ilave zam ile 2 bin TL seyyanen artış geliyor! En düşük maaş hesabı...

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Ocak ayındaki zammı bekleyen emekliler için hazırlıklar hızla devam ediyor. Yapılacak olan emekli kök maaş zammıyla birlikte, yaklaşık 16 milyon vatandaşın geliri doğrudan artacak. 2023 yılında 7500 TL olarak uygulanan SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaşı da bu düzenleme kapsamında yeniden belirlenecek. Peki, en düşük maaş ne kadar olacak? İşte tablo tablo hesaplamalar...