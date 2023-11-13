1000 Yatırımlar Holding'in halka arzı, 2 günlük bir süreçte gerçekleşecek ve Yıldız Pazar'da işlem görecek. Peki, 1000 Yatırımlar Holding halka arz ne zaman, talep toplama tarihi belli mi? 1000 Yatırımlar kaç lot verir, eşit mi oransal mı?