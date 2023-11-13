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1000 Yatırımlar Holding halka arz ne zaman, talep toplama tarihi belli mi? 1000 Yatırımlar kaç lot verir, eşit mi oransal mı?

Yatırım şirketleri arasında yer alan 1000 Yatırımlar Holding A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayıyla halka arz sürecine girdi. Şirketin halka arzı eşit dağıtım şeklinde gerçekleşecek ve yatırımcılara eşit fırsatlar sunacak. Peki, 1000 Yatırımlar Holding halka arz ne zaman, talep toplama tarihi belli mi? 1000 Yatırımlar kaç lot verir, eşit mi oransal mı? İşte merak edilenler...

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Giriş Tarihi 13 Kasım 2023, 08:35 Güncelleme 13 Kasım 2023, 08:35
1000 Yatırımlar Holding halka arz ne zaman, talep toplama tarihi belli mi? 1000 Yatırımlar kaç lot verir, eşit mi oransal mı?

1000 Yatırımlar Holding'in halka arzı, 2 günlük bir süreçte gerçekleşecek ve Yıldız Pazar'da işlem görecek. Peki, 1000 Yatırımlar Holding halka arz ne zaman, talep toplama tarihi belli mi? 1000 Yatırımlar kaç lot verir, eşit mi oransal mı?

1000 YATIRIMLAR HOLDİNG HALKA ARZ TARİHLERİ

1000 Yatırımlar Holding A.Ş. halka arzı 14 - 15 Kasım tarihlerinde olacak.

Halka arz fiyatı ise 125 TL olarka duyuruldu.

1000 YATIRIMLAR HOLDİNG HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

Şirketin halka arzında pay, 9.500.000 lot şeklinde olacak. Aracı kurum A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

1000 YATIRIMLAR HOLDİNG KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Firmanın halka arzı katılım endeksine uygundur. Halka arz Akbank, İş Bankası, Yapı Kredi, Garanti Bankası, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, TEB, QNB Finansbank, Denizbank, Kuveyt Türk, Burgan Bank ve diğer tüm bankalar ile aracı kurumlar üzerinden yapılacak.

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