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SPK 3'ünü onayladı! 60 şirket halka arz olacak! Altınkılıç, Penti, Tavuk Dünyası, N11, Kızılay, Akçelik, Alcas Metal, Cem Zeytin...

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 3 şirketin halka arzına resmi onayını verdi. Yatırımcılar, son dönemde gösterdikleri performanslarıyla dikkat çeken ve SPK onayı alarak yatırımcılarla buluşmaya hazırlanan bu şirketlere odaklanarak yeni fırsatlar arayacak. Bu şirketler, sektördeki başarıları ve gelecek vadeden projeleriyle dikkat çekiyor. Halka arz süreci, bu şirketlere yeni finansman kaynakları sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda yatırımcılara çeşitli avantajlar sunacak. Peki, Altınkılıç, Penti, Tavuk Dünyası, N11, Kızılay, Akçelik, Alcas Metal, Cem Zeytin...

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Giriş Tarihi 11 Kasım 2023, 16:12 Güncelleme 11 Kasım 2023, 16:13
SPK 3’ünü onayladı! 60 şirket halka arz olacak! Altınkılıç, Penti, Tavuk Dünyası, N11, Kızılay, Akçelik, Alcas Metal, Cem Zeytin...

Türkiye'nin finansal sahnesinde hareketli günler yaşanıyor. Yılın ilk 10 ayında 44 şirketin payları halka arz edilirken, bu yılın genelinde rekor kırma potansiyeli taşıyan bir tablo ortaya çıkıyor. İşte detaylar...

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA HALKA ARZ OLACAK ŞİRKETLER BELLİ OLDU

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 3 şirketin halka arzına onay verdi. Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım AŞ, Ekos Teknoloji ve Elektrik AŞ ile 1000 Yatırımlar Holding AŞ, SPK'nın onayıyla halka arz olacak.

AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM HALKA ARZ NE ZAMAN?

Kurul'dan onay alan Agrotech'in halka arzında şirket ortağı Hümeyra Keskin'in sahip olduğu 100.000.000 TL nominal değerli (B) grubu paylar halka arz edilecek. Ek pay satışının yapılmayacağı halka arzda, 1 TL nominal değerli paylar 5,21 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak. 1.000.000.000 TL mevcut sermayeye sahip Agrotech, halka arz ile sermayesini 200.000.000 TL artırarak, 1.200.000.000 TL'ye yükseltecek. Halka arz tarihleri 15-16-17 Kasım 2023 olarak açıklandı.

EKOS TEKNOLOJİ VE ELEKTRİK HALKA ARZ NE ZAMAN?

Ekos Teknoloji de SPK'nın onayının ardından halka açılacak. Şirketin halka arzında, 1 TL nominal değerli paylar 12,77 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak. Hisselere fazla talep gelmesi halinde ise ek pay satışı yapılmayacak. Ekos Teknoloji, halka arz süreciyle sermayesini 60.000.000 TL yükselterek, 280.000.000 TL'ye çıkaracak. Şirketin halka arz tarihleri belli olmadı.

1000 YATIRIMLAR HOLDİNG HALKA ARZ NE ZAMAN?

SPK'dan bu hafta başvurusuna onay alan son şirket olan 1000 Yatırımlar Holding'in halka arzında şirketin mevcut ortaklarından Üsame Erdoğan'a ait 552.500 TL, Mustafa Saim Birpınar'a ait 552.500 TL, Kadir Can Abdik'e ait 552.500 TL, EC Yatırımlar Holding'e ait 375.000 TL, Hüseyin Ardan Küçük'e ait 233.750 TL ve Haris Pojata'ya ait 233.750 TL nominal değerli (B) grubu payların satışı yapılacak.

Halka arzda, 1 TL nominal değerli paylar 125 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak, ek pay satışı işe yapılmayacak. 1000 Yatırımlar Holding, halka arz ile 40.000.000 TL değerindeki sermayesini 7.000.000 TL yükselterek 47.000.000 TL seviyesine çıkaracak. Halka arz tarihleri 14-15 Kasım 2023 olarak açıklandı.

60 ŞİRKET HALKA ARZ OLMAYI BEKLİYOR

SPK'ya başvuruda bulunan, ya da Yönetim Kurulu'nun aldığı karar ile KAP üzerinden açıklamada bulunan şirketler yıl başından bu yana şöyle oldu;

Vakıf Faktoring

Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı

Ferbis Tarım

Yes Oto Kiralama ve Turizm Yatırımları

Oba Makarnacılık

Yeşil Global Enerji

Alves Kablo

Arkopa Ahşap Panel

Multinet Kurumsal Hizmetler

Koray Holding

Zorlu Yenilenebilir Enerji

1000 Yatırımlar Holding

Mogan Enerji Yatırım Holding

Sümer Varlık Yönetim

Artemis Halı

Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım

Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri

Ekos Teknoloji

Mega Teks Tekstil Ürünleri

Kuzey Boru

Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı

Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı

Uslu Çsm Demir Çelik

Çates Elektrik Üretim

Marbaş Menkul Değerler

Cem Zeytin

Durukan Şekerleme

Altınkılıç Gıda ve Süt

Penti Tekstil Çorap

Alcas Metal

Büyük Hekimoğulları Gıda

Gama Recycle Sürdürülebilir Teknolojiler

Şeker Yatırım Menkul Değerler

Efor Çay

Akçelik Demir Çelik

Techmine Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı

Mega Metal

Narlı Feribot İşletmeciliği

Zen Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı

Tavuk Dünyası

Kızılay İçecek

Kule Hizmet ve İşletmecilik

Golda Gıda

Cosmer Kimya

SMM Tekstil

Hdm Çelik Boru

Çavuşoğlu Demir Çelik Geri Dönüşüm

Tezkim Tarımsal Kimya

Kaymet Metal İmalat

Kıraç Galvaniz

Netcad Yazılım

Mikro Yazılımevi Yazılım Hizmetleri

OutMedya İletişim

Destek Finans Faktoring

IBS Isıtma Soğutma Havalandırma

Güllük Mandalya Turizm Liman İşletmeleri

Sümer Faktoring

Omega Elektrik Pano

N11.com

Enda Enerji

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