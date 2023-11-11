SPK 3’ünü onayladı! 60 şirket halka arz olacak! Altınkılıç, Penti, Tavuk Dünyası, N11, Kızılay, Akçelik, Alcas Metal, Cem Zeytin...

Türkiye'nin finansal sahnesinde hareketli günler yaşanıyor. Yılın ilk 10 ayında 44 şirketin payları halka arz edilirken, bu yılın genelinde rekor kırma potansiyeli taşıyan bir tablo ortaya çıkıyor. İşte detaylar...
Türkiye'nin finansal sahnesinde hareketli günler yaşanıyor. Yılın ilk 10 ayında 44 şirketin payları halka arz edilirken, bu yılın genelinde rekor kırma potansiyeli taşıyan bir tablo ortaya çıkıyor. İşte detaylar...
ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA HALKA ARZ OLACAK ŞİRKETLER BELLİ OLDU
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 3 şirketin halka arzına onay verdi. Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım AŞ, Ekos Teknoloji ve Elektrik AŞ ile 1000 Yatırımlar Holding AŞ, SPK'nın onayıyla halka arz olacak.
AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM HALKA ARZ NE ZAMAN?
Kurul'dan onay alan Agrotech'in halka arzında şirket ortağı Hümeyra Keskin'in sahip olduğu 100.000.000 TL nominal değerli (B) grubu paylar halka arz edilecek. Ek pay satışının yapılmayacağı halka arzda, 1 TL nominal değerli paylar 5,21 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak. 1.000.000.000 TL mevcut sermayeye sahip Agrotech, halka arz ile sermayesini 200.000.000 TL artırarak, 1.200.000.000 TL'ye yükseltecek. Halka arz tarihleri 15-16-17 Kasım 2023 olarak açıklandı.
EKOS TEKNOLOJİ VE ELEKTRİK HALKA ARZ NE ZAMAN?
Ekos Teknoloji de SPK'nın onayının ardından halka açılacak. Şirketin halka arzında, 1 TL nominal değerli paylar 12,77 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak. Hisselere fazla talep gelmesi halinde ise ek pay satışı yapılmayacak. Ekos Teknoloji, halka arz süreciyle sermayesini 60.000.000 TL yükselterek, 280.000.000 TL'ye çıkaracak. Şirketin halka arz tarihleri belli olmadı.
1000 YATIRIMLAR HOLDİNG HALKA ARZ NE ZAMAN?
SPK'dan bu hafta başvurusuna onay alan son şirket olan 1000 Yatırımlar Holding'in halka arzında şirketin mevcut ortaklarından Üsame Erdoğan'a ait 552.500 TL, Mustafa Saim Birpınar'a ait 552.500 TL, Kadir Can Abdik'e ait 552.500 TL, EC Yatırımlar Holding'e ait 375.000 TL, Hüseyin Ardan Küçük'e ait 233.750 TL ve Haris Pojata'ya ait 233.750 TL nominal değerli (B) grubu payların satışı yapılacak.
Halka arzda, 1 TL nominal değerli paylar 125 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak, ek pay satışı işe yapılmayacak. 1000 Yatırımlar Holding, halka arz ile 40.000.000 TL değerindeki sermayesini 7.000.000 TL yükselterek 47.000.000 TL seviyesine çıkaracak. Halka arz tarihleri 14-15 Kasım 2023 olarak açıklandı.
60 ŞİRKET HALKA ARZ OLMAYI BEKLİYOR
SPK'ya başvuruda bulunan, ya da Yönetim Kurulu'nun aldığı karar ile KAP üzerinden açıklamada bulunan şirketler yıl başından bu yana şöyle oldu;
Vakıf Faktoring
Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı
Ferbis Tarım
Yes Oto Kiralama ve Turizm Yatırımları
Oba Makarnacılık
Yeşil Global Enerji
Alves Kablo
Arkopa Ahşap Panel
Multinet Kurumsal Hizmetler
Koray Holding
Zorlu Yenilenebilir Enerji
1000 Yatırımlar Holding
Mogan Enerji Yatırım Holding
Sümer Varlık Yönetim
Artemis Halı
Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım
Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri
Ekos Teknoloji
Mega Teks Tekstil Ürünleri
Kuzey Boru
Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı
Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı
Uslu Çsm Demir Çelik
Çates Elektrik Üretim
Marbaş Menkul Değerler
Cem Zeytin
Durukan Şekerleme
Altınkılıç Gıda ve Süt
Penti Tekstil Çorap
Büyük Hekimoğulları Gıda
Gama Recycle Sürdürülebilir Teknolojiler
Şeker Yatırım Menkul Değerler
Efor Çay
Akçelik Demir Çelik
Techmine Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı
Mega Metal
Narlı Feribot İşletmeciliği
Zen Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı
Tavuk Dünyası
Kızılay İçecek
Kule Hizmet ve İşletmecilik
Golda Gıda
Cosmer Kimya
SMM Tekstil
Hdm Çelik Boru
Çavuşoğlu Demir Çelik Geri Dönüşüm
Tezkim Tarımsal Kimya
Kaymet Metal İmalat
Kıraç Galvaniz
Netcad Yazılım
Mikro Yazılımevi Yazılım Hizmetleri
OutMedya İletişim
Destek Finans Faktoring
IBS Isıtma Soğutma Havalandırma
Güllük Mandalya Turizm Liman İşletmeleri
Sümer Faktoring
Omega Elektrik Pano
N11.com
Enda Enerji