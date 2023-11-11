SPK 3’ünü onayladı! 60 şirket halka arz olacak! Altınkılıç, Penti, Tavuk Dünyası, N11, Kızılay, Akçelik, Alcas Metal, Cem Zeytin...

Türkiye'nin finansal sahnesinde hareketli günler yaşanıyor. Yılın ilk 10 ayında 44 şirketin payları halka arz edilirken, bu yılın genelinde rekor kırma potansiyeli taşıyan bir tablo ortaya çıkıyor. İşte detaylar...

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 3 şirketin halka arzına onay verdi. Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım AŞ, Ekos Teknoloji ve Elektrik AŞ ile 1000 Yatırımlar Holding AŞ, SPK'nın onayıyla halka arz olacak.

AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM HALKA ARZ NE ZAMAN?

Kurul'dan onay alan Agrotech'in halka arzında şirket ortağı Hümeyra Keskin'in sahip olduğu 100.000.000 TL nominal değerli (B) grubu paylar halka arz edilecek. Ek pay satışının yapılmayacağı halka arzda, 1 TL nominal değerli paylar 5,21 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak. 1.000.000.000 TL mevcut sermayeye sahip Agrotech, halka arz ile sermayesini 200.000.000 TL artırarak, 1.200.000.000 TL'ye yükseltecek. Halka arz tarihleri 15-16-17 Kasım 2023 olarak açıklandı.

EKOS TEKNOLOJİ VE ELEKTRİK HALKA ARZ NE ZAMAN?

Ekos Teknoloji de SPK'nın onayının ardından halka açılacak. Şirketin halka arzında, 1 TL nominal değerli paylar 12,77 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak. Hisselere fazla talep gelmesi halinde ise ek pay satışı yapılmayacak. Ekos Teknoloji, halka arz süreciyle sermayesini 60.000.000 TL yükselterek, 280.000.000 TL'ye çıkaracak. Şirketin halka arz tarihleri belli olmadı.