Emekliyi rahatlatacak ek ödeme geldi! Çarşamba günü 17.00’ye kadar 5000 TL yatacak

Emekli olan vatandaşlar için Ziraat Bankası, VakıfBank, HalkBank, Garanti Bankası, İş Bankası, TEB, QNB Finans Bank, Deniz Bank, Yapı Kredi ve Akbank gibi büyük bankalar tarafından sunulan emekli promosyonları güncellendi. Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) bağlı olarak emekli olanlar, SSK (Emekli Sandığı), Bağ-Kur veya memur emeklisi olarak bu bankalardan emekli maaşı almaya karar verdiklerinde çeşitli promosyon miktarlarına hak kazanıyorlar. İşte güncel emekli promosyon miktarları...