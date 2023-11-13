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Emekliyi rahatlatacak ek ödeme geldi! Çarşamba günü 17.00'ye kadar 5000 TL yatacak

Emekli promosyonlarında Kasım ayının ortalarına doğru, bankalar arasındaki rekabetin yoğunlaştığı bir döneme gelindi. SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerini çekmek adına 12 bin 500 TL'ye kadar promosyon avantajı sunan bankalar, bu dönemde çeşitli kampanyalar düzenleyerek emeklilerin dikkatini çekmeye çalışıyor. İşte 2023 Kasım ayı banka emekli promosyon ödeme tablosu...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 13 Kasım 2023, 14:24 Güncelleme 13 Kasım 2023, 14:25
Emekliyi rahatlatacak ek ödeme geldi! Çarşamba günü 17.00’ye kadar 5000 TL yatacak

Emekli olan vatandaşlar için Ziraat Bankası, VakıfBank, HalkBank, Garanti Bankası, İş Bankası, TEB, QNB Finans Bank, Deniz Bank, Yapı Kredi ve Akbank gibi büyük bankalar tarafından sunulan emekli promosyonları güncellendi. Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) bağlı olarak emekli olanlar, SSK (Emekli Sandığı), Bağ-Kur veya memur emeklisi olarak bu bankalardan emekli maaşı almaya karar verdiklerinde çeşitli promosyon miktarlarına hak kazanıyorlar. İşte güncel emekli promosyon miktarları...

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Ziraat Bankası:

3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL

3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL

7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL

10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL

HalkBank:

3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL

3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL

7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL

10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL

VakıfBank:

3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL

3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL

7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL

10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL

Garanti BBVA:

3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 4.500 TL

3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 5.250 TL

7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 6.750 TL

10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 7.500 TL

İş Bankası:

3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 4.500 TL

3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 5.250 TL

7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 6.750 TL

10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 7.500 TL

TEB:

3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL

7.500 TL ila 9.999 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL

10.000 TL ve üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL

QNB Finansbank:

Aylık 3.499 TL altında maaş alanlara 4.800 TL

Aylık 7.500 TL ile 9.999 TL arasında maaş alanlara 7.200 TL

10.000 TL ve üzeri maaş alanlara 8.000 TL

DenizBank:

3.500 TL'ye (3.500 TL hariç) kadar olanlara 3.000 TL

3.500 TL İla 7.500 TL (7.500 TL hariç) arasında olanlara 3.500 TL

7.500 TL ila 10.000 TL (10.000 TL hariç) arasında olanlara 4.500 TL

10.000 TL ve daha fazla olanlara 5.000 TL

Yapı Kredi:

3.500 TL'ye (3.500 TL hariç) kadar olanlara 4.500 TL

3.500 TL İla 7.500 TL (7.500 TL hariç) arasında olanlara 5.250 TL

7.500 TL ila 10.000 TL (10.000 TL hariç) arasında olanlara 6.750 TL

10.000 TL ve daha fazla olanlara 7.500 TL

Akbank:

3.500 TL'ye (3.500 TL hariç) kadar olanlara 6.000 TL

3.500 TL İla 7.500 TL (7.500 TL hariç) arasında olanlara 7.000 TL

7.500 TL ila 10.000 TL (10.000 TL hariç) arasında olanlara 9.000 TL

10.000 TL ve daha fazla olanlara 10.000 TL

Ayrıca, bazı bankalar emekli müşterilere ek avantajlar sunmaktadır, bu nedenle emekliler bankalar arasında seçim yapmadan önce bu avantajları dikkate almalıdırlar. Banka promosyonları, emeklilerin finansal ihtiyaçlarını karşılamada önemli bir rol oynayabilir.

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