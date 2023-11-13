Emekliyi rahatlatacak ek ödeme geldi! Çarşamba günü 17.00’ye kadar 5000 TL yatacak

VakıfBank:
3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL
3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL
7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL
10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL
Garanti BBVA:
3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 4.500 TL
3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 5.250 TL
7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 6.750 TL
10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 7.500 TL
İş Bankası:
3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 4.500 TL
3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 5.250 TL
7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 6.750 TL
10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 7.500 TL
TEB:
3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL
7.500 TL ila 9.999 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL
10.000 TL ve üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL
QNB Finansbank:
Aylık 3.499 TL altında maaş alanlara 4.800 TL
Aylık 7.500 TL ile 9.999 TL arasında maaş alanlara 7.200 TL
10.000 TL ve üzeri maaş alanlara 8.000 TL
DenizBank:
3.500 TL'ye (3.500 TL hariç) kadar olanlara 3.000 TL
3.500 TL İla 7.500 TL (7.500 TL hariç) arasında olanlara 3.500 TL
7.500 TL ila 10.000 TL (10.000 TL hariç) arasında olanlara 4.500 TL
10.000 TL ve daha fazla olanlara 5.000 TL
Yapı Kredi:
3.500 TL'ye (3.500 TL hariç) kadar olanlara 4.500 TL
3.500 TL İla 7.500 TL (7.500 TL hariç) arasında olanlara 5.250 TL
7.500 TL ila 10.000 TL (10.000 TL hariç) arasında olanlara 6.750 TL
10.000 TL ve daha fazla olanlara 7.500 TL
Akbank:
3.500 TL'ye (3.500 TL hariç) kadar olanlara 6.000 TL
3.500 TL İla 7.500 TL (7.500 TL hariç) arasında olanlara 7.000 TL
7.500 TL ila 10.000 TL (10.000 TL hariç) arasında olanlara 9.000 TL
10.000 TL ve daha fazla olanlara 10.000 TL
Ayrıca, bazı bankalar emekli müşterilere ek avantajlar sunmaktadır, bu nedenle emekliler bankalar arasında seçim yapmadan önce bu avantajları dikkate almalıdırlar. Banka promosyonları, emeklilerin finansal ihtiyaçlarını karşılamada önemli bir rol oynayabilir.