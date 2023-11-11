Emekliye zam formülü! Kök ve taban aylıklar nasıl değişecek? Zam oranları hangi maaşa yansıtılıyor?

REFAH PAYI NEDİR? Ocak zammı ne kadar bekleniyor? Emeklilere her yıl Ocak ve Temmuz'da enflasyona bağlı zam yapılıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon oranında zam alırken, memur emeklilerine toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkı veriliyor. Hükümet çıkan oranı yükselterek zamları artırıyor. Yasal düzenlemeyle eklenen bu ilave artış refah payını oluşturuyor. Zam oranı SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 40, memur emeklilerinde yüzde 50 civarında bekleniyor. Refah payı ilavesiyle SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarının yüzde 50'ye yakın artması bekleniyor.



TABAN MAAŞ NASIL UYGULANIYOR?

Özellikle pandemi döneminde başlayan uygulama, en düşük emekli maaşı ödemesini belirleme olarak gerçekleşiyor. Hükümet emeklilere ödenecek en düşük tutarı belirliyor. Şu anda bu rakam 7 bin 500 lira. Kök maaş yani asıl emekli maaşı bu tutarın altındaysa Hazine tarafından yapılan bir sosyal ödeme ile aylık ödemesi taban maaşa tamamlanıyor. Örneğin çalışma hayatındaki primlerine göre kök maaşı 6 bin lira olarak hesaplanan bir emekliye bin 500 lira destek yapılarak 7 bin 500 lira ödeniyor. Bu bin 500 lira bir aylık olarak değil bir sosyal destek olarak veriliyor.