Emekliye zam formülü! Kök ve taban aylıklar nasıl değişecek? Zam oranları hangi maaşa yansıtılıyor?

Yaklaşık 17 milyon emeklinin gözü 2024'ün ilk ayında yapılacak artışa çevrildi. 2024'ün Ocak ayında aylıklara enflasyona endeksli artışlar yapılırken, bu yıl Ocak ve Temmuz aylarında olduğu gibi bir refah payı da eklenmesi gündemde. Ayrıca taban aylık ödemesinin de artırılması bekleniyor. Emeklilere kök maaş uygulaması ve yapılacak zamlarla ilgili merak edilen detaylar şöyle:
KÖK MAAŞ NEDİR?
Tutarı nasıl görülür? Emeklilerin çalışma hayatındaki kazançlarına ve primlerine göre hesaplanan tutarı gösteriyor. Bu maaşa her ay yüzde 4 oranında ek ödeme eklenip bankaya yatırılıyor. O yüzden bankaya yatan para değil, sizin için hesaplanan miktar emekli aylığınızı gösteriyor. Bunu e-Devlet'ten görmek mümkün. E-Devlet'te net maaş yazan bölüm sizin kök maaşınızı gösteriyor. Buna yüzde 4 ek ödeme ekleniyor, ayrıca ödeme taban maaşa da tamamlanıyor.
ZAM ORANLARI HANGİ MAAŞA YANSITILIYOR?
Emeklinin aylığını taban aylık ödemesine tamamlamak için verilen sosyal destekler, maaşın içinde değil. Bu nedenle zamlar emeklinin gerçek yani kök aylığına yapılıyor. Yani kök aylığı 6 bin lira olup hesabına 7 bin 500 lira yatırılan emeklinin zammı 6 bin liraya yansıtılıyor. Örneğin; yüzde 50 artış yapılırsa bu emeklinin aylığı 9 bin liraya çıkıyor.