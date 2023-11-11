2000 2010 2020 girişliler yaşadı: SGK ile erken emeklilik grafikle metodik hesap tablosu çıkarıldı

Emekli aylığı hesaplamasında, bu üç şartın hangisinin en son gerçekleştiğine bakılarak emeklilik yaşı belirlenmektedir. Kadınlar için maksimum emeklilik yaşı 58, erkekler için ise 60'a kadar çıkabilmektedir. Önemli bir not: EYT düzenlemesi ile yaş şartı kaldırılmamıştır.

8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigortalı olan SSK'lılar için kısmi emeklilik için prim gün şartı 4500'e yükselmiştir.