2000 2010 2020 girişliler yaşadı: SGK ile erken emeklilik grafikle metodik hesap tablosu çıkarıldı

Emekli aylığı hesaplamasında, bu üç şartın hangisinin en son gerçekleştiğine bakılarak emeklilik yaşı belirlenmektedir. Kadınlar için maksimum emeklilik yaşı 58, erkekler için ise 60'a kadar çıkabilmektedir. Önemli bir not: EYT düzenlemesi ile yaş şartı kaldırılmamıştır.
8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigortalı olan SSK'lılar için kısmi emeklilik için prim gün şartı 4500'e yükselmiştir.
12.5 YILDA EMEKLİLİK ŞANSI
Aynı dönemde sigortalı olan SSK üyeleri için ise 12.5 yıl prim ödeme şartı geçerlidir. Bu süreyi tamamlayanlar, kısmi emeklilik hakkına sahip olabilirler. Ayrıca, 25 yıldan beri sigortalı bulunmak ve kadınlar için 58, erkekler için 60 yaşını doldurmak da gerekmektedir.
BAĞ-KUR'LULAR İÇİN 900 GÜNLÜK AVANTAJ
Bağ-Kur'lular için de müjdeli bir gelişme söz konusudur. 5400 prim günü (15 yıl) ile yaştan kısmi emekli olabilen Bağ-Kur üyeleri, reform kapsamında prim günü şartının 4500'e (12.5 yıl) çekilmesini bekleyebilirler. Bu, Bağ-Kur'lular için 900 günlük bir avantaj anlamına gelmektedir.