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2000 2010 2020 girişliler yaşadı: SGK ile erken emeklilik grafikle metodik hesap tablosu çıkarıldı

Çalışma yaşamında emeklilik planlaması yapan vatandaşlar için önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) iş hayatına giren vatandaşlar için emeklilik hesaplama tablosunu güncelliyor. Resmi internet sitesi üzerinden erişilebilen yeni tablo işe başlama tarihine göre emeklilik yaşını ve prim gün sayısını dikkate alarak vatandaşların emeklilik planlamalarını kolaylaştırıyor. Bu tablo işe başlama tarihlerine göre emeklilik planlamasını daha kolay ve net bir şekilde yapma imkanı sağlıyor.

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Giriş Tarihi 11 Kasım 2023, 09:30 Güncelleme 11 Kasım 2023, 09:30
2000 2010 2020 girişliler yaşadı: SGK ile erken emeklilik grafikle metodik hesap tablosu çıkarıldı

Emeklilik planlaması pek çok vatandaş için hayati bir öneme sahip. Emeklilik yaşının ve prim gün sayısının belirlenmesi, bireylerin gelecekteki mali durumlarını güvence altına alabilmeleri için son derece önemli oluyor. Maaş ve emeklilik hesaplama tablosu bu belirsizlikleri ortadan kaldırmayı amaçlayarak vatandaşlara net bir emeklilik planı yapma olanağı sağlıyor.

10 YILDA EMEKLİLİK İMKANI

Kısmi emeklilik, 10 yıl prim ödeyenlere kapılarını açmaktadır. Ancak bu imkandan yararlanabilmek için belirli şartlar karşılanmalıdır. İlk şart, 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olmaktır.

Ayrıca 10 yıl boyunca toplam 3600 prim gününe ulaşmak gerekmektedir. Kadınlar için 50 yaşını, erkekler için ise 55 yaşını tamamlamak da zorunludur.

Emekli aylığı hesaplamasında, bu üç şartın hangisinin en son gerçekleştiğine bakılarak emeklilik yaşı belirlenmektedir. Kadınlar için maksimum emeklilik yaşı 58, erkekler için ise 60'a kadar çıkabilmektedir. Önemli bir not: EYT düzenlemesi ile yaş şartı kaldırılmamıştır.

8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigortalı olan SSK'lılar için kısmi emeklilik için prim gün şartı 4500'e yükselmiştir.

12.5 YILDA EMEKLİLİK ŞANSI

Aynı dönemde sigortalı olan SSK üyeleri için ise 12.5 yıl prim ödeme şartı geçerlidir. Bu süreyi tamamlayanlar, kısmi emeklilik hakkına sahip olabilirler. Ayrıca, 25 yıldan beri sigortalı bulunmak ve kadınlar için 58, erkekler için 60 yaşını doldurmak da gerekmektedir.

BAĞ-KUR'LULAR İÇİN 900 GÜNLÜK AVANTAJ

Bağ-Kur'lular için de müjdeli bir gelişme söz konusudur. 5400 prim günü (15 yıl) ile yaştan kısmi emekli olabilen Bağ-Kur üyeleri, reform kapsamında prim günü şartının 4500'e (12.5 yıl) çekilmesini bekleyebilirler. Bu, Bağ-Kur'lular için 900 günlük bir avantaj anlamına gelmektedir.

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