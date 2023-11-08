2024 SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Ekim ayına ilişkin enflasyon rakamları sonunda açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, Ekim ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 3,43 oranında artış gösterdi. Yıllık enflasyon ise yüzde 61,36 olarak kaydedildi. Bu verilere göre, temmuz, ağustos ve eylül aylarını kapsayan son 3 aylık dönemdeki enflasyon yüzde 29,41 olarak gerçekleşti.

Bu enflasyon rakamları, memur ve memur emeklileri için son derece önemli. Memur ve memur emeklileri, toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alırlar. Temmuz ayında yüzde 6'lık toplu sözleşme zammını alan bu kesim, bu zammı aşan miktarda enflasyon farkı alacaklar.

Ekim ayı sonunda bu oran yüzde 22'yi aşmış durumda. Ancak net rakam, Kasım ve Aralık aylarına ait enflasyon verilerinin açıklanmasından sonra belli olacak. Memur ve memur emeklileri, ocak ayında yüzde 15 toplu sözleşme zammı alacaklar.

Diğer yandan, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için durum biraz farklı. Bu kapsamdaki emekliler, 6 ayda bir açıklanan enflasyon oranı kadar zam alırlar. Yılın ikinci yarısındaki dört aylık enflasyon verileri açıklandığı için bu kesim için yüzde 29,41'lik zam imkanı doğdu. Ancak yılın son iki ayına ait verilerin açıklanmasıyla zam oranı netleşecek.

Zam oranları, 3 Ocak 2024 tarihinde açıklanacak enflasyon oranıyla kesinleşecek. Hükümetin, bu oranların üzerine ek refah payı eklemesi de gündemde bulunuyor. Hükümetin Orta Vadeli Program'da (OVP) yıl sonu enflasyonunu yüzde 65 olarak öngördüğü göz önüne alındığında, ekim ayı itibarıyla yüzde 61,36 olan enflasyon oranı önemli bir referans olacak.