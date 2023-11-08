PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Videoları Giriş Tarihi: 08 Kasım 2023, 15:11 Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2023, 15:27

Emeklinin beklentisi yüzde 50! Emekli maaş zammı enflasyon farkı 4 aylık ne kadar oldu? 2024 SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Ekim ayı enflasyon rakamları sonrası refah payı hariç 4 aylık emekli ve memur zam oranı netleşti. Emekli maaş zammı enflasyon farkı 4 aylık ne kadar oldu? 2024 SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte detaylar...

Ekim ayına ilişkin enflasyon rakamları sonunda açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, Ekim ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 3,43 oranında artış gösterdi. Yıllık enflasyon ise yüzde 61,36 olarak kaydedildi. Bu verilere göre, temmuz, ağustos ve eylül aylarını kapsayan son 3 aylık dönemdeki enflasyon yüzde 29,41 olarak gerçekleşti.

Bu enflasyon rakamları, memur ve memur emeklileri için son derece önemli. Memur ve memur emeklileri, toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alırlar. Temmuz ayında yüzde 6'lık toplu sözleşme zammını alan bu kesim, bu zammı aşan miktarda enflasyon farkı alacaklar.

Ekim ayı sonunda bu oran yüzde 22'yi aşmış durumda. Ancak net rakam, Kasım ve Aralık aylarına ait enflasyon verilerinin açıklanmasından sonra belli olacak. Memur ve memur emeklileri, ocak ayında yüzde 15 toplu sözleşme zammı alacaklar.

Diğer yandan, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için durum biraz farklı. Bu kapsamdaki emekliler, 6 ayda bir açıklanan enflasyon oranı kadar zam alırlar. Yılın ikinci yarısındaki dört aylık enflasyon verileri açıklandığı için bu kesim için yüzde 29,41'lik zam imkanı doğdu. Ancak yılın son iki ayına ait verilerin açıklanmasıyla zam oranı netleşecek.

Zam oranları, 3 Ocak 2024 tarihinde açıklanacak enflasyon oranıyla kesinleşecek. Hükümetin, bu oranların üzerine ek refah payı eklemesi de gündemde bulunuyor. Hükümetin Orta Vadeli Program'da (OVP) yıl sonu enflasyonunu yüzde 65 olarak öngördüğü göz önüne alındığında, ekim ayı itibarıyla yüzde 61,36 olan enflasyon oranı önemli bir referans olacak.

SIRADAKİ VİDEO
Borsa İstanbul güne yükselişle başladı | 8 Kasım BIST 100
08.11.2023Çarşamba
Hazine ve Maliye Bakanlığı 2,5 Milyar Dolarlık Kira Sertifikası İhraç Etti
08.11.2023Çarşamba
Borsada son durum ne? BIST 100 endeksi yükseldi mi? Altının kilogram fiyatı ne oldu?
03.11.2023Cuma
Hepsiburada'nın ‘Efsane Kasım’ indirimleri başladı! Aile bütçelerine 4 milyar TL’ye varan tasarruf desteği
03.11.2023Cuma
TÜİK ekim ayı enflasyon verilerini açıkladı!
03.11.2023Cuma
Bunlar da Var
İSKENDERUN PATLAMASI SON DAKİKA: İskenderun’da Organize Sanayi’de PATLAMA ANI KAMERADA! Yürek parçalayan video! 00:36
İskenderun'da korkunç patlama! Görüntüler kan dondurdu
09.11.2023Perşembe
Gönül Dağı 113. bölüm 2.fragmanı yayınlandı 00:49
Gönül Dağı 113. bölüm 2.fragmanı yayınlandı
09.11.2023Perşembe
Emeklinin beklentisi yüzde 50! Emekli maaş zammı enflasyon farkı 4 aylık ne kadar oldu? 2024 SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 02:45
2024 SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
09.11.2023Perşembe
Hatay’da demir çelik fabrikasında korkunç patlama: Çok sayıda yaralı var! Patlama anı ortaya çıktı 00:32
Hatay'daki feci patlamanın görüntüsü ortaya çıktı!
09.11.2023Perşembe
CANLI YAYIN
SON DAKİKA