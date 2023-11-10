Kuyumcular duyurdu: Gram altın Aralık sonunda bu fiyata çıkacak! İslam Memiş ise: Gram altın için uzun vadede olacakları açıkladı

1 İslam Memiş doların ve faiz oranlarının altın fiyatları üzerindeki etkilerini değerlendiriyor: "Kısa vadede bir, iki günlüğüne geri çekilebilir. Hem TCMB'nin faiz kararı hem de dolar endeksinin gerilemesi doları negatif etkileyebilir. Takip edeceğim bant aralığı 26,80-28,20 lira aralığı. 1,0580 destek seviyesi. 1,0550-1,0750 aralığını takip edeceğim. Orta ve uzun vade için ucuz kalmaya devam ediyor. Özellikle 2024 hazırlığı yapılmalı." şeklinde görüşlerini paylaşıyor.

2 Ons Altın ve Diğer Değerlendirmeler İslam Memiş, ons altın hakkında da değerlendirmelerde bulunuyor: "Bin 980 dolar seviyesinden kapanış yapmıştı. Kısa vadede negatif. Bu hafta bin 938-bin 981 dolar aralığını takip edeceğim. Önce bir gerileme, sonra 2 bin dolar seviyesinin üzerine ataklar yapar. Son bir düzeltme sonrası 2 bin dolar seviyesini görebiliriz.