Kuyumcular duyurdu: Gram altın Aralık sonunda bu fiyata çıkacak! İslam Memiş ise: Gram altın için uzun vadede olacakları açıkladı

Son iki hafta içinde dünya genelinde yaşanan siyasal gerginlikler, altın piyasasını etkileyerek yatırımcıları tedirgin etti. Bu dönemde altın, hızla yükseliş gösterdi ve yatırımcılar, altına yönelik yatırım fırsatlarını araştırmaya başladılar. Altın ve Para Piyasalar Uzmanı İslam Memiş ve kuyumcular altın piyasasındaki son gelişmeleri değerlendiriyor.
İslam Memiş doların ve faiz oranlarının altın fiyatları üzerindeki etkilerini değerlendiriyor: "Kısa vadede bir, iki günlüğüne geri çekilebilir. Hem TCMB'nin faiz kararı hem de dolar endeksinin gerilemesi doları negatif etkileyebilir. Takip edeceğim bant aralığı 26,80-28,20 lira aralığı. 1,0580 destek seviyesi. 1,0550-1,0750 aralığını takip edeceğim. Orta ve uzun vade için ucuz kalmaya devam ediyor. Özellikle 2024 hazırlığı yapılmalı." şeklinde görüşlerini paylaşıyor.
Ons Altın ve Diğer Değerlendirmeler
İslam Memiş, ons altın hakkında da değerlendirmelerde bulunuyor: "Bin 980 dolar seviyesinden kapanış yapmıştı. Kısa vadede negatif. Bu hafta bin 938-bin 981 dolar aralığını takip edeceğim. Önce bir gerileme, sonra 2 bin dolar seviyesinin üzerine ataklar yapar. Son bir düzeltme sonrası 2 bin dolar seviyesini görebiliriz.
Bin 867 lira seviyesinden kapanış yapmıştı. Bin 780-bin 880 lira aralığını takip edeceğim. Bu hafta bin 800 lira seviyesinin altına sarkmasını bekliyorum (fiziki). Sonra yukarı yönlü hareketlerini sürdürür. Borsanın iki haftalık rallisini altın, iki haftada fazlasını verdi. Hedef 24 dolar, düşüşler kalıcı değil. 23,20 dolar seviyesi sonrası hedef 24 dolar. Bu hafta dolar aşağı, dolar karşısındakileri yukarı bekliyorum." şeklinde açıklamalar yapıyor.