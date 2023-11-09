Adı soyadı yazanlar hemen kontrol etsin: 1-2-3-4-5 kişilik hanelere fatura yardımı! 216 TL ödeniyor!

2023 yılı itibariyle, fatura desteği kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere sunulan elektrik tüketimi desteği programı hakkında önemli bilgiler ortaya çıktı. Bu program, enerji faturalarını ödeyemeyen vatandaşlara yardımcı olmayı hedefliyor. Bu nedenle fatura yardımı hakkında birçok detay merak konusu oldu.Peki, doğalgaz yardımı nasıl alınır? Elektrik yardımı kaç TL? İşte detaylar..

KİMLER BU DESTEKTEN YARARLANABİLİR? Elektrik tüketimi desteği programı, gelir seviyesi düşük ve sosyal yardıma ihtiyaç duyan ailelere yöneliktir. Bu yardımdan faydalanabilmek için belirli şartları karşılamak gerekmektedir. İlgilenen aileler, başvuru yapmadan önce, yerel Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı veya Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ile iletişime geçerek başvuru koşullarını öğrenmelidir.