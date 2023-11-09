SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Adı soyadı yazanlar hemen kontrol etsin: 1-2-3-4-5 kişilik hanelere fatura yardımı! 216 TL ödeniyor!

Elektrik ve doğalgaz yardımı için düğmeye basıldı. O hanelere destek ödemesi gerçekleştirilecek. İşte tüm detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 08 Kasım 2023, 21:54 Güncelleme 09 Kasım 2023, 10:03
Adı soyadı yazanlar hemen kontrol etsin: 1-2-3-4-5 kişilik hanelere fatura yardımı! 216 TL ödeniyor!

2023 yılı itibariyle, fatura desteği kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere sunulan elektrik tüketimi desteği programı hakkında önemli bilgiler ortaya çıktı. Bu program, enerji faturalarını ödeyemeyen vatandaşlara yardımcı olmayı hedefliyor. Bu nedenle fatura yardımı hakkında birçok detay merak konusu oldu.Peki, doğalgaz yardımı nasıl alınır? Elektrik yardımı kaç TL? İşte detaylar..

KİMLER BU DESTEKTEN YARARLANABİLİR?

Elektrik tüketimi desteği programı, gelir seviyesi düşük ve sosyal yardıma ihtiyaç duyan ailelere yöneliktir. Bu yardımdan faydalanabilmek için belirli şartları karşılamak gerekmektedir. İlgilenen aileler, başvuru yapmadan önce, yerel Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı veya Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ile iletişime geçerek başvuru koşullarını öğrenmelidir.

ELEKTRİK DESTEĞİ BAŞVURU SÜRECİ

Elektrik tüketimi desteği başvuruları, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Sosyal Hizmetler Müdürlükleri veya bulunduğunuz bölgedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla yapılabilir. Başvuru süreci hakkında detayları bu kurumlardan alabilir ve gerekli belgeleri hazırlayarak başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.

DOĞAL GAZ TÜKETİM DESTEĞİ

Kış ayında ödenen doğal gaz yardımı için başvurular e-Devlet üzerinden alınıyor ve ödeme tarihleri kasım sonrası duyuruluyor. Başvuru sonrasında yapılacak değerlendirmeyle onay verilen vatandaşlar destekten yararlanmaya hak kazanacak.

Doğalgaz fatura yardımı için de e-devlet kaydı olmayan vatandaşlar sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları ile kendilerine en yakın sosyal hizmet merkezlerine müracaat edebilecek. Vatandaşlar e-Devlet üzerinden başvurularını yapabilir. Isıl harita baz alınarak belirlenen destek tutarı yıllık 900 TL - 2.500 TL arasında değişiyor.

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Zirvesi’nde İslam alemine Gazze çağrısı: Müslümanlar olarak birliğimiz güçlendirmeliyiz
CHP’de kavga bitmedi! Kılıçdaroğlu ’intikam’ istiyor Ekremciler yerden yere vuruyor: Siyasi hayatını İmamoğlu’nu bitirmeye adadı
Kuzey Marmara Otoyolu
SON DAKİKA