BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 17,89 puan ve yüzde 0,22 yükselişle 8.229,54 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 48'i prim yaptı, 49'u geriledi. Türk Hava Yolları, Tüpraş, İş Bankası (C), Turkcell, Yapı ve Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.