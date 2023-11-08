Emeklilere 8-30 Kasım arasında 12.500 TL ödeme IBAN hesabına yatacak! 4A-4B-4C-EYT’liye yeni tablo açıklandı

Kasım ayı itibariyle, emekliler, dul ve yetimler için sunulan maaş promosyon kampanyaları hala devam ediyor. Bu kampanyalar, emeklilerin maaşlarının yatırıldığı bankalardan ek gelir sağlama fırsatı sunuyor. Ayrıca, EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) dahil olmak üzere tüm emekliler bu kampanyalardan yararlanma imkanına sahipler ve 12 bin 500 liraya kadar promosyon alabiliyorlar.

Kimi bankalar SGK ile geçen yıl imzalanan protokol kapsamında 5 bin liraya kadar ödeme yaparken, kimileri hiçbir ek koşul istemeden kimileri de otomatik fatura ödeme talimatı verme, kredi kartıyla alışveriş yapma, emekli yakınını getirme gibi şartlarla tutarı artırıyor.

NASIL ALINIYOR?

Emekliler, dul ve yetimler, seçtikleri bankanın en yakın şubesine giderek ya da mobil uygulama üzerinden başvurarak promosyon alabiliyor. Promosyon taahhüdü sürenler daha iyi bir imkan çıkarsa bunu değerlendirebiliyor. Sürenin dolmasını beklemek zorunlu olmuyor. Kalan sürenin tutarını iade etmek yetiyor.

OCAK ZAMMI VAR



Ocak'taki zam ve iyileştirme de promosyonu artıracak. Pek çok kişi, bulunduğu maaş dilimini aşıp bir üst maaş dilimindeki promosyon tutarından yararlanma imkanı elde edecek. Bu da daha yüksek promosyon yolunu açacak. Hatta en düşük emekli aylığı ödemesinin 10 bin liraya yükseltilmesi bekleniyor. Bu durumda tüm emekliler en üst maaş dilimi için belirlenen promosyondan yararlanabilecek. Yeni maaşlarla kampanyaların daha da hareketlenmesi bekleniyor.