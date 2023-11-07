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SGK ve Çalışma Bakanlığı'ndan son dakika duyurusu geldi! SSK BAĞKUR emekli maaşları için o tarihlere dikkat!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) son günlerde dolaşan emekli maaşı ödeme takvimi değişikliği iddialarına resmi bir açıklama yaparak son verdi. SGK yetkilileri emekli vatandaşların aylık maaşlarını alacakları tarihlerin değişmediğini ve SGK tarafından belirlenen ödeme takvimi doğrultusunda işlem görmeye devam edeceğini belirtti. Böylece milyonlarca kişinin bir süredir merak ettiği soru yanıt bulmuş oldu. Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından emekli aylıklarıyla ilgili açıklama geldi.

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Giriş Tarihi 07 Kasım 2023, 13:14 Güncelleme 07 Kasım 2023, 16:30
SGK ve Çalışma Bakanlığı’ndan son dakika duyurusu geldi! SSK BAĞKUR emekli maaşları için o tarihlere dikkat!

SGK emekli vatandaşların aylık maaşlarını alacakları tarihlerle ilgili çıkan iddialara net bir açıklama getirdi. SGK yetkilileri maaş ödeme takviminin değişmediğini vurgulayarak, emeklilerin aylıklarını önceki uygulamalarla aynı günlerde almaya devam edeceklerini belirtti.Emekli vatandaşlar, 4A SSK ve 4B Bağ-Kur kapsamında aylık maaşlarını aşağıdaki takvime göre alacak.

4A SSK Emekli Maaşları Ödeme Tarihi

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında ödemelerini alacaklar.

4B Bağ-Kur Emekli Maaşları Ödeme Tarihi:

Tahsis numarası son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 3 ve 1 olanlar ayın 26'sında,
Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alacaklar.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emeklilerin aylık ödeme tarihlerinin değişmediğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında "emeklilerin maaş tarihlerinin değiştiği" yönünde haberlerin yer aldığı belirtildi.

Söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığı vurgulanan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Sosyal Güvenlik Kurumumuzdan emekli aylığı almakta olan vatandaşlarımız daha önceki aylarda olduğu gibi yine aynı günlerde aylıklarını almaya devam edecektir. Bu itibarla haber başlığında yer alan maaş günlerinin değiştiği ifadesi gerçeği yansıtmamaktadır."

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