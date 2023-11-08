Kasım ortası sadece o kişilerin hesaba yatacak! Listede adınız soyadınız varsa hemen bakın!

2024 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Geçtiğimiz temmuz ayında memur maaşları ve emekli memur aylıkları için 6 aylık enflasyon farkı ile yüzde 17,55, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ise yüzde 19,77 oranında arttı. Zamlı evde bakım maaşı ödemeleri yüzde 17,55'lik zamla birlikte 5 bin 98 lira oldu.

Kasım ve aralık ayı enflasyon verilerinin TÜİK tarafından açıklanmasıyla birlikte 6 aylık enflasyon farkı da belli olacak. Buna göre, ocak 2024'te açıklanacak verilerle birlikte evde bakım maaşının 7 bin 157 lirayı aşması bekleniyor.