İstanbul'a karabasan gibi çökecek! 12 ilçede 09.00'da başlıyor! Alarma geçildi! Esenyurt, Şişli, Başakşehir, Sultangazi, Kağıthane, GOP, Eyüp...

İstanbul'da 8-9 Kasım tarihlerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Bu kesinti, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Esenyurt ve birçok ilçe ve mahallede belirli saatlerde meydana gelecek. Kesintinin ayrıntıları BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından resmi sayfalar üzerinden paylaşıldı. İşte karanlığa gömülecek ilçeler ve kesintinin başlangıç saati...
İstanbul'da, 8-9 Kasım tarihlerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Bu kesinti, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Esenyurt ve birçok ilçe ve mahallede belirli saatlerde meydana gelecek. Kesintinin ayrıntıları BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından resmi sayfaları üzerinden paylaşıldı. İşte kesinti yaşanacak ilçeler...
İŞTE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER
Zeytinburnu