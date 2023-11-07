İstanbul'a karabasan gibi çökecek! 12 ilçede 09.00'da başlıyor! Alarma geçildi! Esenyurt, Şişli, Başakşehir, Sultangazi, Kağıthane, GOP, Eyüp...

İstanbul'da 8-9 Kasım tarihlerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Bu kesinti, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Esenyurt ve birçok ilçe ve mahallede belirli saatlerde meydana gelecek. Kesintinin ayrıntıları BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından resmi sayfalar üzerinden paylaşıldı. İşte karanlığa gömülecek ilçeler ve kesintinin başlangıç saati...