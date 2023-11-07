BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 29,36 puan ve yüzde 0,36 düşüşle 8.211,65 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 36'sı prim yaptı, 62'si geriledi. Türk Hava Yolları, Tüpraş, İş Bankası (C), Mia Teknoloji ve Koç Holding en çok işlem gören hisse senetleri oldu.