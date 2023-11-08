Çamaşır makinenize bunu yapın! Elektrik faturaları şakkadanak düşecek! Daha az gelecek

Elektrik faturalarınızı düşürmek ve çamaşır makinenizin performansını artırmak için heyecan verici bir yöntem ortaya çıktı. Geleneksel enerji tasarrufu ipuçlarına ek olarak, çamaşır makinesiyle ilgili yeni bir yöntem kullanarak daha fazla tasarruf yapabilirsiniz. Bu yöntem sayesinde faturalarınız çok daha düşük gelecek. İşte detaylar...

GECE VE HAFTASONU ÇALIŞTIRIN!

Çamaşır makinesini gece veya hafta sonları gibi düşük talep dönemlerinde çalıştırmak da enerji tasarrufuna katkıda bulunabilir. Elektrik talebi daha düşük olduğunda, kilowatt saat maliyetleri de düşer ve bu da daha düşük elektrik faturaları anlamına gelir.

🏡 ÇAMAŞIR MAKİNESİNE KARBONAT EKLEYİN

🌡️ Suyun pH seviyesini dengelemeye yardımcı olan karbonat, giysilerinizi temiz ve daha yumuşak hale getirebilir. Yıkama döngüsüne yarım bardak karbonat eklemek etkili bir yöntem olabilir. Ayrıca makinenizi en yüksek sıcaklıkta çalıştırarak, karbonat ve sirke karışımı ile temizleyebilirsiniz.