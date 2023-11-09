Kasım ayı evde bakım maaşları ne zaman yatacak? 9-10 Kasım evde bakım maaşı yatan iller güncel listesi 2023! e-Devlet sorgulama ekranı

Evde bakım aylıkları, destekten faydalanan bireylerin yaşam kalitesini artırmak ve ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla devlet tarafından sunulan önemli bir sosyal hizmettir. Kasım ayının gelmesiyle birlikte evde bakım maaşlarının ne zaman yatırılacağı merak edilerek araştırılıyor. Peki, Kasım evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman ödenecek? İşte detaylar...

KASIM EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK? Evde bakım aylıklarının ödeme tarihi Bakan Göktaş tarafından duyuruluyor. Geçtiğimiz Ekim ayında ödemeler 14 Ekim gününde başlamıştı.



Kasım ayı ödemelerinin de 13-14 Kasım tarihlerinde yapılıyor olması bekleniyor.