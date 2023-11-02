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2023 Kasım en ucuz-en pahalı sigara kaç TL oldu? ZAMLI SİGARA FİYAT LİSTESİ! Sigaraya 5 TL zam mı geldi?

Gelen zam haberi sonrasında en çok merak edilen konulardan biri, sigara fiyatları oldu. 2023 Kasım ayına ait güncel sigara fiyat listesi, en ucuzdan en pahalıya kadar birçok kişi tarafından araştırılıyor. Sigara fiyatları, her dönemde önemli bir gündem maddesi olmaya devam ediyor. Özellikle zam haberleri, sigara tiryakileri için maliyetlerin artışını ifade ediyor ve merakla takip ediliyor. 2023 Kasım ayı itibarıyla güncellenen sigara fiyat listesi, en çok araştırılan konulardan biri haline geldi. İşte güncel ve zamla birlikte değişen sigara fiyatları...

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Giriş Tarihi 02 Kasım 2023, 09:31 Güncelleme 02 Kasım 2023, 09:31
2023 Kasım en ucuz-en pahalı sigara kaç TL oldu? ZAMLI SİGARA FİYAT LİSTESİ! Sigaraya 5 TL zam mı geldi?

Son dakika 2023 zamlı sigara fiyatları en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Eylül ayının başından itibaren sigaralara zam yapılacağına dair haberler gündemdeydi. Gelen son dakika haberiyle birçok kişi arama motorlarına yöneldi. Peki, en ucuz sigara ne kadar? Sigaraya ne kadar zam geldi? İşte tüm merak edilenler...

SİGARAYA 5 TL ZAM MI GELDİ?

SİGARA FİYATLARINA 5 TL ZAM!

Sigara fiyatlarına 5 TL zam geldiği haberinin ardından vatandaşlar konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. İşte güncel sigara fiyatları...

100 GRAM TÜTÜN : 100 TL

SİGARA ÇEŞİTLERİ: 53, 54, 55, 56 TL

YILBAŞINDA 10 TL DAHA ZAM BEKLENİYOR

Sosyal medyada yılbaşına kadar fiyatların 10 TL daha zamlanacağı iddia ediliyor.

2023 KASIM EN UCUZ-PAHALI SİGARA NE KADAR OLDU?

Yapılan açıklama göz önüne alındığında; en düşük sigara fiyatının 50 TL ve en pahalı sigara fiyatının ise 57 TL olması bekleniyor.

1 AY SİGARA İÇMEYİNCE NE OLUR?

Sigarayı bırakanların 1 ay sonra akciğer fonksiyonları iyileşmeye başlar. Akciğerler iyileştikçe nefes darlığı ve öksürük gibi şikayetler azalır. Fiziksel aktivitelere dayanıklılık artar, kişi daha rahat yürümeye ve koşmaya başlar.

Sigarayı bıraktıktan sonraki birkaç ay kişinin kan dolaşımı artmaya, dokularına daha çok oksijen iletilmeye devam eder.

Sigarayı bıraktıktan 9 ay sonra akciğerler büyük ölçüde sağlıklı hale gelir. Akciğer havayollarındaki silya adı verilen ve mukusu akciğerden boşaltmakla görevli olan tüyler fonksiyonlarını yerine getirir. Silyaların fonksiyonlarının iyileşmesine bağlı olarak kişiler daha seyrek akciğer enfeksiyonu yaşadıklarını fark ederler.

Sigarayı bırakan kişilerin 1 sene sonunda koroner kalp hastalıkları riski %50 oranında düşer.

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