Son dakika 2023 zamlı sigara fiyatları en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Eylül ayının başından itibaren sigaralara zam yapılacağına dair haberler gündemdeydi. Gelen son dakika haberiyle birçok kişi arama motorlarına yöneldi. Peki, en ucuz sigara ne kadar? Sigaraya ne kadar zam geldi? İşte tüm merak edilenler...
SİGARA FİYATLARINA 5 TL ZAM!
Sigara fiyatlarına 5 TL zam geldiği haberinin ardından vatandaşlar konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. İşte güncel sigara fiyatları...
100 GRAM TÜTÜN : 100 TL
SİGARA ÇEŞİTLERİ: 53, 54, 55, 56 TL
YILBAŞINDA 10 TL DAHA ZAM BEKLENİYOR
Sosyal medyada yılbaşına kadar fiyatların 10 TL daha zamlanacağı iddia ediliyor.