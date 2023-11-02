2023 KASIM EN UCUZ-PAHALI SİGARA NE KADAR OLDU? Yapılan açıklama göz önüne alındığında; en düşük sigara fiyatının 50 TL ve en pahalı sigara fiyatının ise 57 TL olması bekleniyor.

1 AY SİGARA İÇMEYİNCE NE OLUR? Sigarayı bırakanların 1 ay sonra akciğer fonksiyonları iyileşmeye başlar. Akciğerler iyileştikçe nefes darlığı ve öksürük gibi şikayetler azalır. Fiziksel aktivitelere dayanıklılık artar, kişi daha rahat yürümeye ve koşmaya başlar.

Sigarayı bıraktıktan sonraki birkaç ay kişinin kan dolaşımı artmaya, dokularına daha çok oksijen iletilmeye devam eder.

Sigarayı bıraktıktan 9 ay sonra akciğerler büyük ölçüde sağlıklı hale gelir. Akciğer havayollarındaki silya adı verilen ve mukusu akciğerden boşaltmakla görevli olan tüyler fonksiyonlarını yerine getirir. Silyaların fonksiyonlarının iyileşmesine bağlı olarak kişiler daha seyrek akciğer enfeksiyonu yaşadıklarını fark ederler.