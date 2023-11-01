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1 Kasım piyasalarda gün sonu I BIST 100 endeksi günü 7.528,57 puandan tamamladı! Peki altının kilogram fiyatı ne oldu?

Son dakika ekonomi haberleri... 1 Kasım'da gün içinde en düşük 7.297,00, en yüksek 7.597,82 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,19 değer kazanarak tamamladı. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, yüzde 2,4 artışla 1 milyon 844 bin liraya yükseldi. İşte piyasalarda gün sonu...

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Giriş Tarihi 01 Kasım 2023, 20:26 Güncelleme 01 Kasım 2023, 20:26
1 Kasım piyasalarda gün sonu I BIST 100 endeksi günü 7.528,57 puandan tamamladı! Peki altının kilogram fiyatı ne oldu?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 14,47 puan artarak 7.528,57'den kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 54,75 puan ve yüzde 0,73 değer kazanarak 7.568,86 puandan başladı. Gün içinde en düşük 7.297,00, en yüksek 7.597,82 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,19 artışla 7.528,57 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,43, teknoloji endeksi yüzde 1,68, sanayi endeksi yüzde 0,17 değer kaybederken hizmetler endeksi yüzde 0,07 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 38,23 puan ve yüzde 0,49 yükselişle 7.874,45 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 44'ü prim yaptı, 56'sı geriledi. Türk Hava Yolları, Tüpraş, Mia Teknoloji, Ereğli Demir Çelik ve Astor Enerji en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ALTININ ONSU 1.984 DOLAR
Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.984 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, yüzde 2,4 artışla 1 milyon 844 bin liraya yükseldi.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 1 Ekim 2025 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 33,40'tan, bileşik getirisi de yüzde 36,19'dan gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 28,2608 lira, satışta 28,3740 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 28,2168 lira, satışta 28,3299 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0550, sterlin/dolar paritesi 1,2140, dolar/yen paritesi de 151,1 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,2 artışla 86,4 dolardan işlem görüyor.

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