BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 38,23 puan ve yüzde 0,49 yükselişle 7.874,45 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 44'ü prim yaptı, 56'sı geriledi. Türk Hava Yolları, Tüpraş, Mia Teknoloji, Ereğli Demir Çelik ve Astor Enerji en çok işlem gören hisse senetleri oldu.