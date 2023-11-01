Milyonlarca emekliye flaş duyuru az evvel yapıldı! 8-9-10-11-12-13-14-15 Kasım’a dikkat!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ve çalışmayan emeklilere verilecek 5.000 TL'lik Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi için beklenen tarih belli oldu. Milyonların merak ettiği soru böylece netleşti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yaptığı açıklamada, bu özel ikramiyenin 15 Kasım'dan önce ödenmiş olacağını belirtti.