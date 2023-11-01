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Milyonlarca emekliye flaş duyuru az evvel yapıldı! 8-9-10-11-12-13-14-15 Kasım'a dikkat!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesi olan 5 bin TL'lik Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi, emekliler arasında heyecanla bekleniyor. Emeklilere tek seferlik yapılacak 5 bin liralık ikramiye ödemesinde tarih belli oldu. Çalışmayan emeklilere sunulacak olan bu 5 bin TL ikramiye 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel bir jest olarak verilecek. Hükümetin emeklilere yönelik bu ödeme için hazırladığı düzenleme TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

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Giriş Tarihi 01 Kasım 2023, 13:37 Güncelleme 01 Kasım 2023, 13:37
Milyonlarca emekliye flaş duyuru az evvel yapıldı! 8-9-10-11-12-13-14-15 Kasım’a dikkat!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ve çalışmayan emeklilere verilecek 5.000 TL'lik Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi için beklenen tarih belli oldu. Milyonların merak ettiği soru böylece netleşti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yaptığı açıklamada, bu özel ikramiyenin 15 Kasım'dan önce ödenmiş olacağını belirtti.

12 MİLYON KİŞİYE ÖDENECEK

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen düzenlemeyle birlikte, yaklaşık 12.2 milyon emekli, kasım ayında bu ek ikramiyeyi alacak.

NE ZAMAN ÖDENECEK?

Emeklilere tek seferlik yapılacak 5 bin liralık ikramiye ödemesinde tarih belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışmayan emeklilere tek seferlik verilecek 5 bin liralık ikramiye ödemesinin 15 Kasım'ı geçmeyeceğini söyledi.

EMEKLİYE EK İKRAMİYE TBMM'DE KABUL EDİLDİ

Hükümetin emeklilere 5 bin lira ödenmesine ilişkin hazırladığı düzenleme, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 'Emeklilere Bir Defaya Mahsus 5 bin lira Ödeme Düzenlemesi' önergesi görüşülerek, torba yasaya eklenmesine karar verildi.

12.2 MİLYON EMEKLİ FAYDALANACAK

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da, 'Konutların Turizm Amaçlı Kullanılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun' görüşülerek kabul edildi.

Kanunla bir kereye mahsus çalışmayan emeklilere 5 bin TL ikramiye verilmesi öngörülüyor. Kanunun yürürlüğe girmesiyle yaklaşık 12.2 milyon emekli ikramiyelerini kasım ayında alacak.

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