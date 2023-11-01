Torbadan EYT’li 5 yıl erken emeklilik çıktı! 1800 gün primsiz + 1993, 1998, 1999, 2008 sigorta girişine iyi haber! 7200 günle kasap, berber, tüccar..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Bağ-Kur prim eşitlemesi ile ilgili talimat geldi. Bakan Vedat Işıkhan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ''9 bin yerine 7 bin 200 ödeyerek Bağ-Kur'lulara 5 yıl öncesinde emekli olma hakkı tanıyoruz. '' dedi. Peki düzenlemeden kimler yararlanacak? Son durum ne? Esnaf ve Sanatkarlar Odalarına kayıtlı bakkal, kasap, kuaför, ayakkabıcı, berber, kıraathane sahipleri...
ESNAFA ERKEN EMEKLİLİK MÜJDESİ
Küçük esnaf için başlatılan prim indirimi çalışması ile ilk etapta 1 milyon esnaf 5 yıl erken emeklilik ve 1800 gün daha az prim ödeme imkanına kavuşacak.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "7 bin 200'e güne düşürülmesi bizim için önemli sözlerden biri, bu konudaki çalışmalarımıza başladık. 9 bin yerine 7 bin 200 ödeyerek Bağ-Kur'lulara 5 yıl öncesinde emekli olma hakkı tanıyoruz. Bu konuda temel değişkenlerimiz, standartlarımız olacak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bütçe disiplini doğrultusunda bu hedefimizi de gerçekleştireceğiz." açıklaması yaptı.
ESNAFA ERKEN EMEKLİLİK KİMLERİ KAPSIYOR?
Düzenlemeden Esnaf ve Sanatkarlar Odalarına kayıtlı bakkal, kasap, kuaför, ayakkabıcı, berber, kıraathane sahipleri gibi küçük esnaf yararlanacak.
Şirket sahibi olan, bilanço esasına göre defter tutan büyük işletme sahipleri yasal düzenlemeden faydalanamayacak.