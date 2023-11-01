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Torbadan EYT'li 5 yıl erken emeklilik çıktı! 1800 gün primsiz + 1993, 1998, 1999, 2008 sigorta girişine iyi haber! 7200 günle kasap, berber, tüccar..

Esnafa erken emeklilik hakkında son durum gündemdeki yerini aldı. Prim gün sayısının düşürülmesini bekleyen esnaf erken emeklilik hayal kuruyor. Küçük esnaf için başlatılan prim indirimi çalışmasında sona yaklaşılıyor. Yasal düzenlemeyle bin 800 gün daha az primle 5 yıl erken emekli olmak mümkün olacak. Peki Bağkur 7200 prim gününe düşecek mi? Esnafa erken emeklilik çıktı mı, ne zaman çıkacak, şartları neler? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 01 Kasım 2023, 06:48 Güncelleme 01 Kasım 2023, 07:11
Torbadan EYT’li 5 yıl erken emeklilik çıktı! 1800 gün primsiz + 1993, 1998, 1999, 2008 sigorta girişine iyi haber! 7200 günle kasap, berber, tüccar..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Bağ-Kur prim eşitlemesi ile ilgili talimat geldi. Bakan Vedat Işıkhan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ''9 bin yerine 7 bin 200 ödeyerek Bağ-Kur'lulara 5 yıl öncesinde emekli olma hakkı tanıyoruz. '' dedi. Peki düzenlemeden kimler yararlanacak? Son durum ne? Esnaf ve Sanatkarlar Odalarına kayıtlı bakkal, kasap, kuaför, ayakkabıcı, berber, kıraathane sahipleri...

ESNAFA ERKEN EMEKLİLİK MÜJDESİ

Küçük esnaf için başlatılan prim indirimi çalışması ile ilk etapta 1 milyon esnaf 5 yıl erken emeklilik ve 1800 gün daha az prim ödeme imkanına kavuşacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "7 bin 200'e güne düşürülmesi bizim için önemli sözlerden biri, bu konudaki çalışmalarımıza başladık. 9 bin yerine 7 bin 200 ödeyerek Bağ-Kur'lulara 5 yıl öncesinde emekli olma hakkı tanıyoruz. Bu konuda temel değişkenlerimiz, standartlarımız olacak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bütçe disiplini doğrultusunda bu hedefimizi de gerçekleştireceğiz." açıklaması yaptı.

ESNAFA ERKEN EMEKLİLİK KİMLERİ KAPSIYOR?

Düzenlemeden Esnaf ve Sanatkarlar Odalarına kayıtlı bakkal, kasap, kuaför, ayakkabıcı, berber, kıraathane sahipleri gibi küçük esnaf yararlanacak.

Şirket sahibi olan, bilanço esasına göre defter tutan büyük işletme sahipleri yasal düzenlemeden faydalanamayacak.

GÜNCEL BAĞKUR PRİM GÜN SAYISI KAÇ?

Sosyal güvenlik reformuyla 2008 yılında işçi ve memurların emekliliği için gerekli ödeme gün sayısı 7 bin 200 (20 yıl) olarak belirlendi. Ancak Bağ-Kur'lular için bu süre 9 bin gün (25 yıl) olarak tespit edildi.

Bu nedenle Bağ-Kur'lular daha uzun süre prim ödemek ve daha geç emekli olmak zorunda kalıyor. SSK'da 7 bin 200 prim günüyle kadınlar 58, erkekler 60 yaşını doldurduğunda emekli oluyor.

Bağ-Kur'da ise kadınlar 58, erkekler 60 yaş ve 9 bin prim günü koşullarını birlikte sağlamaları durumunda emekli olabiliyor.

PRİMİ YETEN EYT'DEN YARARLANACAK

Hazal Ateş'in haberine göre sadece 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigorta girişi olan ve gerekli koşulları taşıyan Bağ-Kur'lular erken emekli olabilecek.

Yasal düzenlemenin yaşama geçmesiyle birlikte 7200 prim gününü yatıran vatandaşlar geri ödeme almayacak. Örneğin 8200 prim günü olan 7200'den fazla olan primini geri talep edemeyecek.

Erken emeklilik için Bağ-Kur'dan SSK'ya geçenler de bu sigorta kolundaki çalışması 3.5 yıldan az ve 7200 günü doldurduysa Bağ-Kur kapsamında emekli olabilecek.

BAĞKUR 7200 GÜN EMEKLİLİK NE ZAMAN ÇIKACAK?

Seçim öncesi verilen müjdeler arasında yer alan esnafa erken emeklilik için çalışmalar sürüyor. Meclis'te değerlendirilecek 2. torba yasanın içinde olması beklenen prim sayısı düşürme çalışması için net tarih henüz verilmedi.

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