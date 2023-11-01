Altında vana açıldı! İbre tersine döndü! Elinde 1 gram bulunanın vah haline! İslam Memiş tarih verdi

"CUMA GÜNÜNE ÇOK DİKKAT EDİN" Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten altın yatırımcılarına uyarı geldi. Kasım ayının para kazanma ayı olmadığını belirten İslam Memiş, "Cuma gününe çok dikkat edin. Sizi daha önce uyardım; Kasım ayında kenara çekil ve izle, Kasım ayı kazanma ayı değil, batırma ayı" dedi.

ALTIN ALMAK İSTEYENLER DİKKAT! Uzman isim piyasanın teknik ve mantıklı bir kontrolle değil, manipülasyonlarla etkilenebileceğini ifade etti. Yatırımcılara, varlıklarına sahip çıkmaları ve ellerindeki değerleri satmamaları belirten Memiş, gram altının TL bazında fiyatının serbest piyasalarda 1835-1840 TL aralığında olduğunu söyleyip uyarıda bulundu.

"BİR SÜRE DAHA BEKLEYİN!" Yatırım yapmak isteyenlerin bu seviyeden altın almak yerine beklemelerini tavsiye etti. Öte yandan doların gerilemediği için gram altının hala yüksek seviyede olduğunu ifade etti ve normalde fiyatının daha düşük olması gerektiğini söyledi. Bu nedenle altın almak isteyenlerin bir süre daha beklemelerini önerdi.