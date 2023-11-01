Altında vana açıldı! İbre tersine döndü! Elinde 1 gram bulunanın vah haline! İslam Memiş tarih verdi

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş kasım ayının potansiyel risklere sahip olduğuna dikkat çekerek, altın yatırımcılarını uyardı. İşte detaylar...
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş kasım ayının potansiyel risklere sahip olduğuna dikkat çekerek, altın yatırımcılarını uyardı. İşte detaylar...
'BATARSINIZ' DİYEREK TARİH VERDİ!
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın yatırımcılarını Cuma günü yaşanacaklar konusunda uyardı. Memiş, Kasım ayında altınla oynanmamasını isteyip "batarsınız" uyarısı yapmayı da ihmal etmedi.
"BATMA AYI"
Gram altın güne düşüşle başladı. Yaklaşık yüzde 1 düşen gram altınla ilgili altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten uyarı geldi. "Kasım ayı kazanma değil, batma ayı" diyen İslam Memiş, gram altının bir yılda yatırımcısına kazandırdığı parayı hesapladı.
"CUMA GÜNÜNE ÇOK DİKKAT EDİN"
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten altın yatırımcılarına uyarı geldi. Kasım ayının para kazanma ayı olmadığını belirten İslam Memiş, "Cuma gününe çok dikkat edin. Sizi daha önce uyardım; Kasım ayında kenara çekil ve izle, Kasım ayı kazanma ayı değil, batırma ayı" dedi.
ALTIN ALMAK İSTEYENLER DİKKAT!
Uzman isim piyasanın teknik ve mantıklı bir kontrolle değil, manipülasyonlarla etkilenebileceğini ifade etti. Yatırımcılara, varlıklarına sahip çıkmaları ve ellerindeki değerleri satmamaları belirten Memiş, gram altının TL bazında fiyatının serbest piyasalarda 1835-1840 TL aralığında olduğunu söyleyip uyarıda bulundu.
"BİR SÜRE DAHA BEKLEYİN!"
Yatırım yapmak isteyenlerin bu seviyeden altın almak yerine beklemelerini tavsiye etti. Öte yandan doların gerilemediği için gram altının hala yüksek seviyede olduğunu ifade etti ve normalde fiyatının daha düşük olması gerektiğini söyledi. Bu nedenle altın almak isteyenlerin bir süre daha beklemelerini önerdi.
ALTIN NE KADAR KAZANDIRDI?
Altının bir yılda yatırımcısına ne kadar kazandırdığının hesaplaması yapan İslam Memiş, "2023'e 1.115 lira seviyesinden başlayan gram altın, geçen hafta 1.873 lirayı gördü. Beklentim 1.880 idi, (yıl sonuna kadar yukarısı da var) Altın 11 ayda gramında 758 lira kazandırdı" dedi. 2023 yılının başında 1 milyon lira ile gram altın alan kişinin ayda 61 bin 636 lira kazandığını belirten İslam Memiş, "Gram altın 11 ayda 1 milyonuna 678 bin lira kazandırdı. Bir şey yapmadı, kenarda altını durdu" dedi.