47 bin TL maaşla Almanya mavi kart başvurusu! Yurtdışında iş arayanlara müjde! 64 kadroda işçi alımı duyuruldu

Almanya, nitelikli göç yasasını kabul etti ve Mavi Kart ile işçi alımı için iş arama vizesi fırsatları sunuyor. Almanya'da iş arayanlar için bu önemli gelişme, nitelikli çalışanlara kapılarını açıyor.
Almanya, nitelikli göç yasasını kabul etti ve Mavi Kart ile işçi alımı için iş arama vizesi fırsatları sunuyor. Almanya'da iş arayanlar için bu önemli gelişme, nitelikli çalışanlara kapılarını açıyor.
ALMANYYA'DA FIRSAT KARTI UYGULAMASI!
Fırsat Kartı, üçüncü ülkelerden vasıflı çalışanların Almanya'da iş aramasına imkan tanıyor. Eğer Alman yeterliliğine eşdeğer bir diplomanız veya mesleki yeterliliğiniz varsa, Fırsat Kartı'na başvurabilirsiniz. Yabancı bir üniversite diploması veya mesleki yeterlilik, Almanya'da tanınmış ve Alman Ticaret Odası tarafından verilen bir mesleki yeterlilik gerekmektedir. Ayrıca, temel Almanca (A1 düzeyi) veya B2 düzeyinde İngilizce bilgisi de gereklidir. Vasıflı işçiler, puanlama sistemiyle değerlendirilecek ve Fırsat Kartı için en az altı puan gerekmektedir.
ALMANYA'NIN PERSONEL ALIMI YAPACAĞI KADROLAR ŞUNLARDIR:
📌İmalat sektöründe uzman kişiler.
📌Su-kalorifer tesisatçıları.
📌Madencilik, inşaat ve lojistik sektöründe yetişmiş elemanlar ve yöneticileri.
📌Bilgi ve iletişim teknolojisi uzmanları, medya ve iletişim profesyonelleri.
📌Bilgisayar uzmanları, yazılım geliştiricileri ve IT profesyonelleri.
📌Sağlık sektörü çalışanları: hemşireler, diş hekimleri, eczacılar vb.
📌Eğitimciler: öğretmenler, pedagoglar, dil öğretmenleri ve diğer eğitim profesyonelleri.
📌Mühendisler: makine mühendisleri, kimyagerler, jeologlar ve diğer mühendislik uzmanları.
📌Tasarımcılar: grafik tasarımcılar, mimarlar, iç mimarlar ve daha fazlası.
📌Sağlık hizmetleri ve sosyal hizmet uzmanları.
📌Finans ve sigorta alanında uzmanlar.
Mavi Kart başvuruları Alman başkonsolosluklarına yapılacaktır. Başvurular onaylandıktan sonra Almanya'ya giderek iş arama ve başvurularını yapabilirsiniz.
FIRSAT KARTI NE ZAMAN BAŞVURUYA AÇILACAK?
En az iki yıllık mesleki eğitim almış ya da üniversite mezunu kişiler için puan sistemine dayalı bir 'fırsat kartı' uygulanacak. Yeterlilik, yaş ve dil becerileri gibi iki kriter için de puan veriliyor.
En az altı puana sahip olanlar, geçimlerini güvence altına almak kaydıyla, bir yıl boyunca Almanya'da iş arama hakkı veren bir 'fırsat kartı' elde edecek. Bu kart, nitelikli istihdam için bir iş sözleşmesi olması ve Federal İş Ajansı'nın kabul etmesi halinde iki yıla kadar yenilenebilecek. Almanca dil becerileri için asgari gerekli olan dil bilgisi A2 seviyesinden A1 seviyesine indirildi.
Fırsat kartı 2024 yılının ilk yarısında kullanılmaya başlanacak. Son yapılan düzenlemeyle birlikte işlemleri devam eden sığınmacılar da gelecekte mesleki eğitime başlama ya da bir işe girme fırsatına sahip olabilecek. Ancak bu yeni gelen sığınmacılar için geçerli olmayacak. Aynı şekilde 90 günlük turist vizesiyle gelenlerin de iş bulmaları halinde iş piyasasına girmeleri kolaylaşacak.
ALMANYA ASGARİ ÜCRET NE KADAR?
Almanya'da en düşük maaş ücreti 1.584,00 eurodan başlıyor. Bu da 47 bin TL'ye tekabül etmektedir.