47 bin TL maaşla Almanya mavi kart başvurusu! Yurtdışında iş arayanlara müjde! 64 kadroda işçi alımı duyuruldu

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FIRSAT KARTI NE ZAMAN BAŞVURUYA AÇILACAK?

En az iki yıllık mesleki eğitim almış ya da üniversite mezunu kişiler için puan sistemine dayalı bir 'fırsat kartı' uygulanacak. Yeterlilik, yaş ve dil becerileri gibi iki kriter için de puan veriliyor.

En az altı puana sahip olanlar, geçimlerini güvence altına almak kaydıyla, bir yıl boyunca Almanya'da iş arama hakkı veren bir 'fırsat kartı' elde edecek. Bu kart, nitelikli istihdam için bir iş sözleşmesi olması ve Federal İş Ajansı'nın kabul etmesi halinde iki yıla kadar yenilenebilecek. Almanca dil becerileri için asgari gerekli olan dil bilgisi A2 seviyesinden A1 seviyesine indirildi.

Fırsat kartı 2024 yılının ilk yarısında kullanılmaya başlanacak. Son yapılan düzenlemeyle birlikte işlemleri devam eden sığınmacılar da gelecekte mesleki eğitime başlama ya da bir işe girme fırsatına sahip olabilecek. Ancak bu yeni gelen sığınmacılar için geçerli olmayacak. Aynı şekilde 90 günlük turist vizesiyle gelenlerin de iş bulmaları halinde iş piyasasına girmeleri kolaylaşacak.