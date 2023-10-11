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Binlerce euro maaş var! Almanya, Hollanda, Belçika, Avusturya'da dev personel alımı yapılıyor! Kadrolar belli oldu

Avrupa'da iş fırsatları her geçen gün artıyor. Birçok ülke, uzmanlık gerektiren mesleklerde deneyimli çalışanlara ihtiyaç duymaktadır. Sağlık sektörü, mühendislik, bilişim teknolojileri, eğitim ve turizm gibi alanlarda iş arayanlar için büyük fırsatlar bulunuyor.

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Giriş Tarihi 12 Ekim 2023, 12:16 Güncelleme 12 Ekim 2023, 12:16
Binlerce euro maaş var! Almanya, Hollanda, Belçika, Avusturya’da dev personel alımı yapılıyor! Kadrolar belli oldu

Avrupa'da çalışmak isteyenler için harika bir fırsat kapısı aralandı. 2022 yılında Avrupa'da işsizlik oranları rekor seviyelere ulaştı ve bu durum, Avrupa ülkelerinin yurtdışından personel alımlarına hız vermesine neden oldu. Özellikle Almanya'da yaşanan personel açığı, 2023 yılının ikinci çeyreğinde tam 934.000 kişiye ulaştı. Bu, Türkiye'deki işgücü açığının 331.000 kişi olduğu gerçeğiyle karşılaştırıldığında oldukça etkileyici bir rakamdır. AB'nin işgücü açığı da %2,9 gibi yüksek bir orana ulaşarak tarihi bir seviyeye tırmanmıştır. Bu bağlamda, yurtdışında iş arayanlar için farklı ülkelerdeki iş ilanları oldukça cazip hale gelmiştir.

Yurtdışı Personel Alımları Hız Kesmiyor

2023 yılının ikinci çeyreğinde Hollanda'da işgücü açığı %4,7'ye ulaşmışken, komşu ülke Belçika'da bu oran %4,6 olarak kayıtlara geçmiştir. Hollanda ve Belçika'yı sırasıyla %4,4 ile Avusturya, %0,8 ile Bulgaristan ve Romanya takip etmektedir. Ayrıca, İspanya ve Polonya'da bu rakam %0,9'a yükselmiştir.

Almanya'da ise işgücü açığı %4,1'e ulaşmış, Fransa'da ise %2,3 olarak açıklanmıştır. Almanya her gün yeni personel alımı ilanları yayınlarken Hollanda'da 250.000, Avusturya'da 116.000 ve Belçika'da ise 100.000'e yakın personel açığı bulunmaktadır.

En Çok Hangi Mesleklerde Personel Alımı Yapılıyor?

AB ülkelerindeki açık iş ilanları sayısı 50.000'e kadar ulaşmışken, en fazla alım yapılan 10 meslek grubu dikkat çekmektedir. İşte bu meslekler:

1. Yazılım Geliştirici: Teknoloji dünyasının hızla geliştiği bir dönemde yazılım geliştiricilere olan talep büyük.

2. Mağaza Satış Asistanı: Perakende sektöründe çalışmak isteyenler için birçok fırsat bulunuyor.

3. Sistem Analistleri: Bilgi teknolojileri alanında uzmanlar aranıyor.

4. Yük Taşımacılık: Lojistik sektörü, taşımacılık alanında iş arayanlar için cazip fırsatlar sunuyor.

5. Mühendis Uzmanları: Mühendislik alanında deneyime sahip olanlar için birçok açık pozisyon mevcut.

6. İmalat İşçileri: Üretim sektöründe çalışmak isteyenler için bolca iş imkanı var.

7. Muhasebe Çalışanları: Finans ve muhasebe alanında uzmanlar her zaman aranıyor.

8. Geliştirme Müdürleri: İşletme yönetimi konusunda deneyimli olanlar için kariyer fırsatları sunuluyor.

9. İdari Yöneticiler: İşletmelerin verimli bir şekilde yönetilmesi için deneyimli yöneticilere ihtiyaç var.

10. Sekreter: Ofis yönetimi ve organizasyon konusunda yetenekli olanlar için iş olanakları mevcut.

Reklam ve pazarlama uzmanları da en çok alım yapılan alanlar arasında yer alıyor. İşte bu fırsatları değerlendirmek için doğru zamandasınız!


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