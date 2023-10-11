Binlerce euro maaş var! Almanya, Hollanda, Belçika, Avusturya’da dev personel alımı yapılıyor! Kadrolar belli oldu

Avrupa'da çalışmak isteyenler için harika bir fırsat kapısı aralandı. 2022 yılında Avrupa'da işsizlik oranları rekor seviyelere ulaştı ve bu durum, Avrupa ülkelerinin yurtdışından personel alımlarına hız vermesine neden oldu. Özellikle Almanya'da yaşanan personel açığı, 2023 yılının ikinci çeyreğinde tam 934.000 kişiye ulaştı. Bu, Türkiye'deki işgücü açığının 331.000 kişi olduğu gerçeğiyle karşılaştırıldığında oldukça etkileyici bir rakamdır. AB'nin işgücü açığı da %2,9 gibi yüksek bir orana ulaşarak tarihi bir seviyeye tırmanmıştır. Bu bağlamda, yurtdışında iş arayanlar için farklı ülkelerdeki iş ilanları oldukça cazip hale gelmiştir.