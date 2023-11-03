3 Kasım 2023 TEFE-TÜFE oranı kaç oldu? Ekim ayı enflasyon oranı! 4 aylık enflasyonla memur, emekli zammı ne kadar olacak?

Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 65'e yükseltmesinin ardından, memur ve emekli maaşlarına yapılacak ocak ayı zammı merak konusu oldu. Ekim ayı enflasyon oranı ile birlikte 4 aylık zam miktarı netleşecek. Merkez Bankası Başkanı, son enflasyon raporunu açıklayarak 2023 ve 2024 yıl sonu enflasyon tahminlerinde önemli revizyonlara gitmiştir. Yeni tahminlere göre, 2023 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 65'e yükseltilirken, 2024 yılı tahmini yüzde 36 olarak güncellendi. Peki, ekim ayı enflasyon oranı kaç oldu? Emekli zammı ne kadar olacak? İşte detaylar...
EKİM AYI ENFLASYON ORANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
TÜİK tarafından açıklanan aylık enflasyon oranı her ayın 3'üncü gününde ilan edilir. Dolayısıyla Ekim ayı enflasyon oranları 3 Kasım Cuma günü ilan edilecek.
EKİM AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ
TÜİK tarafından 3 Kasım Cuma günü açıklanacak ekim ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ankete göre, ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 4,08 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ekim ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 3,60, en yüksek yüzde 4,50 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 4,08) göre bir önceki ay yüzde 61,53 olan yıllık enflasyonun yüzde 62,36'ya çıkacağı hesaplanıyor. Öte yandan, ekonomistlerin 2023 sonu enflasyon beklentisi ekimde yüzde 68,73 oldu. Tüketici Fiyat Endeksi, eylülde bir önceki aya göre yüzde 4,75 artış göstermişti.