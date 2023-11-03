3 Kasım 2023 TEFE-TÜFE oranı kaç oldu? Ekim ayı enflasyon oranı! 4 aylık enflasyonla memur, emekli zammı ne kadar olacak?

EMEKLİ ZAMMI 6 AYLIK ENFLASYON FARKINA GÖRE BELİRLENECEK 2024 yılı Ocak ayı emekli maaş zammı oranı son 6 aylık enflasyon farkı oranına göre belirlenecek. Memur emekli maaşları ise toplu sözleşme koşullarına göre Ocak ayında yüzde 15, Temmuz ayında yüzde 10 oranında artırılacak ve enflasyon farkları ayrıca ilave edilecek.

2024 OCAK EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK? SSK, Bağ-Kur emekli aylığında 6 aylık enflasyon beklentisi yüzde 40.28'e, memur ve emeklisinde ise yüzde 49.27 oranına çıktı. Enflasyon beklentisine göre SSK, Bağ-Kur emeklisi yüzde 40.28 maaş zammını garantilerken refah payı ile birlikte maaş zammının yüzde 50'yi geçmesi bekleniyor.

ÜÇ AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU Eylül ayı enflasyon rakamlarının Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanmasının ardından memur ve emekli zammında belirleyici olacak 3 aylık enflasyon farkı da şekillenmiş oldu. Temmuz ayı için yüzde 9,49, Ağustos ayı için yüzde 9,09 ve Eylül ayında ise yüzde 4,75 oldu. 3 aylık enflasyon farkı ile emeklilerin alacağı zam oranı şimdiden yüzde yüzde 25,11 oldu.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI KAÇ TL OLACAK? 2023 yılında yüzde 114'ün üzerinde artışla 3 bin 500 TL'den 7 bin 500 TL'ye çıkan en düşük emekli maaşının 10 bin lirayı geçmesi bekleniyor. En düşük emekli maaşını 7 bin 500 lirada sınırlayan yasal düzelme gereği, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları Ocak ayında 6 aylık enflasyon rakamlarının belli olmasının ardından en düşük 7 bin 500 lirada sınırlı kalmış olacak.