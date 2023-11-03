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3 Kasım 2023 TEFE-TÜFE oranı kaç oldu? Ekim ayı enflasyon oranı! 4 aylık enflasyonla memur, emekli zammı ne kadar olacak?

Ekim ayı enflasyon oranı için araştırmalar hızlandı. Merkez Bankası'nın açıkladığı yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 65'e yükseltmesinin ardından gözler ocak ayında memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranına çevrildi. İşte enflasyon oranı ve memur zammı hakkında tüm merak edilenler...

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Giriş Tarihi 03 Kasım 2023, 06:07 Güncelleme 03 Kasım 2023, 06:59
3 Kasım 2023 TEFE-TÜFE oranı kaç oldu? Ekim ayı enflasyon oranı! 4 aylık enflasyonla memur, emekli zammı ne kadar olacak?

Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 65'e yükseltmesinin ardından, memur ve emekli maaşlarına yapılacak ocak ayı zammı merak konusu oldu. Ekim ayı enflasyon oranı ile birlikte 4 aylık zam miktarı netleşecek. Merkez Bankası Başkanı, son enflasyon raporunu açıklayarak 2023 ve 2024 yıl sonu enflasyon tahminlerinde önemli revizyonlara gitmiştir. Yeni tahminlere göre, 2023 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 65'e yükseltilirken, 2024 yılı tahmini yüzde 36 olarak güncellendi. Peki, ekim ayı enflasyon oranı kaç oldu? Emekli zammı ne kadar olacak? İşte detaylar...

EKİM AYI ENFLASYON ORANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TÜİK tarafından açıklanan aylık enflasyon oranı her ayın 3'üncü gününde ilan edilir. Dolayısıyla Ekim ayı enflasyon oranları 3 Kasım Cuma günü ilan edilecek.

EKİM AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ

TÜİK tarafından 3 Kasım Cuma günü açıklanacak ekim ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 4,08 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ekim ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 3,60, en yüksek yüzde 4,50 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 4,08) göre bir önceki ay yüzde 61,53 olan yıllık enflasyonun yüzde 62,36'ya çıkacağı hesaplanıyor. Öte yandan, ekonomistlerin 2023 sonu enflasyon beklentisi ekimde yüzde 68,73 oldu. Tüketici Fiyat Endeksi, eylülde bir önceki aya göre yüzde 4,75 artış göstermişti.

EMEKLİ ZAMMI 6 AYLIK ENFLASYON FARKINA GÖRE BELİRLENECEK

2024 yılı Ocak ayı emekli maaş zammı oranı son 6 aylık enflasyon farkı oranına göre belirlenecek. Memur emekli maaşları ise toplu sözleşme koşullarına göre Ocak ayında yüzde 15, Temmuz ayında yüzde 10 oranında artırılacak ve enflasyon farkları ayrıca ilave edilecek.

2024 OCAK EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

SSK, Bağ-Kur emekli aylığında 6 aylık enflasyon beklentisi yüzde 40.28'e, memur ve emeklisinde ise yüzde 49.27 oranına çıktı. Enflasyon beklentisine göre SSK, Bağ-Kur emeklisi yüzde 40.28 maaş zammını garantilerken refah payı ile birlikte maaş zammının yüzde 50'yi geçmesi bekleniyor.

ÜÇ AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU

Eylül ayı enflasyon rakamlarının Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanmasının ardından memur ve emekli zammında belirleyici olacak 3 aylık enflasyon farkı da şekillenmiş oldu. Temmuz ayı için yüzde 9,49, Ağustos ayı için yüzde 9,09 ve Eylül ayında ise yüzde 4,75 oldu. 3 aylık enflasyon farkı ile emeklilerin alacağı zam oranı şimdiden yüzde yüzde 25,11 oldu.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI KAÇ TL OLACAK?

2023 yılında yüzde 114'ün üzerinde artışla 3 bin 500 TL'den 7 bin 500 TL'ye çıkan en düşük emekli maaşının 10 bin lirayı geçmesi bekleniyor. En düşük emekli maaşını 7 bin 500 lirada sınırlayan yasal düzelme gereği, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları Ocak ayında 6 aylık enflasyon rakamlarının belli olmasının ardından en düşük 7 bin 500 lirada sınırlı kalmış olacak.

Ancak yeni bir yasal düzenleme ile en düşük emekli maaşının yükseltilmesiyle enflasyon oranından bağımsız olarak en düşük emekli maaşı artmış olacak. Hali hazırda emekli kök maaşı 6 bin 600'ün üzerinde olanlar ise en az yüzde 38 enflasyon artış oranı tahminin gerçekleşmesi halinde yasal düzenleme olmasada maaşları enflasyon oranına göre 7 bin 500 lirayı aştığı için en düşük emekli maaşının üzerinde maaş almış olacaklar.

Emekli Türü 2023 Temmuz Kök Maaşı (TL) 2023 Temmuz Maaşı (TL) Yüzde 62 Enflasyon Varsayımına Göre Ocak Ayı Maaşı (TL) Yüzde 62 Enflasyon Varsayımına Göre Ocak Ayında Ödenecek Maaş (TL)
SSK (2008 Öncesi) 7.616 7.616 10.301 10.301
SSK (2008 Sonrası) 2.749 7.500 3.718 7.500
SSK Tarım (2008 Sonrası) 2.063 7.500 2.790 7.500
BAĞ-KUR (Esnaf - 2008 Sonrası) 2.929 7.500 3.961 7.500
BAĞ-KUR (Tarım - 2008 Sonrası) 2.315 7.500 3.131 7.500

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