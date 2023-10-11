E-Şube ile 81 ilde bekçi alımı başladı: İŞKUR bekçi alım ilanları geldi! İşte başvuru şartları

İŞKUR bekçi alımı çeşitli pozisyonları kapsayabilir. Bu pozisyonlar genellikle şehir güvenliği, kamu binaları, park ve bahçeler gibi alanlarda görev yapmayı içerebilir. Başvuru sürecinde hangi pozisyonların açık olduğunu ve hangi şehirlerde görev yapılacağını öğrenmek için İŞKUR'un resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

İnşaat ve İşyeri Bekçisi Alımı

İŞKUR'un bekçi alımı kapsamında 81 il genelinde inşaat ve işyeri bekçisi pozisyonları için alım yapılacak. İnşaat alanlarının ve işyerlerinin güvenliğini sağlamak isteyenler için bu fırsat kaçırılmayacak bir iş olabilir.

Beden İşçisi Alımı

İŞKUR'un bekçi alımı ilanı, beden işçisi pozisyonu için de geçerli. Fiziksel çalışmaya uygun olanlar, bu pozisyon için başvuruda bulunabilirler.