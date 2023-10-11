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E-Şube ile 81 ilde bekçi alımı başladı: İŞKUR bekçi alım ilanları geldi! İşte başvuru şartları

İŞKUR'un resmi web sitesi üzerinden bekçi alımı ilanlarına başvuru yapabilirsiniz. Başvuru sürecinde istenilen belgeleri eksiksiz olarak hazırlamalı ve online başvurunuzu tamamlamalısınız. İŞKUR, yeni bir bekçi alımı duyurdu ve bu fırsattan yararlanmak isteyenler için detayları resmi web sitesi üzerinden sunuyor. Bekçi alımı ile ilgili ayrıntıları öğrenmek için İŞKUR'un web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Peki, İŞKUR bekçi alımı hangi pozisyonları kapsıyor?

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Giriş Tarihi 12 Ekim 2023, 12:14 Güncelleme 12 Ekim 2023, 12:14
E-Şube ile 81 ilde bekçi alımı başladı: İŞKUR bekçi alım ilanları geldi! İşte başvuru şartları

İŞKUR bekçi alımı çeşitli pozisyonları kapsayabilir. Bu pozisyonlar genellikle şehir güvenliği, kamu binaları, park ve bahçeler gibi alanlarda görev yapmayı içerebilir. Başvuru sürecinde hangi pozisyonların açık olduğunu ve hangi şehirlerde görev yapılacağını öğrenmek için İŞKUR'un resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

İnşaat ve İşyeri Bekçisi Alımı

İŞKUR'un bekçi alımı kapsamında 81 il genelinde inşaat ve işyeri bekçisi pozisyonları için alım yapılacak. İnşaat alanlarının ve işyerlerinin güvenliğini sağlamak isteyenler için bu fırsat kaçırılmayacak bir iş olabilir.

Beden İşçisi Alımı

İŞKUR'un bekçi alımı ilanı, beden işçisi pozisyonu için de geçerli. Fiziksel çalışmaya uygun olanlar, bu pozisyon için başvuruda bulunabilirler.

Özel Güvenlik Görevlisi Alımı

Güvenlik sektöründe kariyer yapmak isteyenler için İŞKUR, özel güvenlik görevlisi alımı yapıyor. Bu pozisyon, güvenlik alanında deneyim kazanmak isteyenler için harika bir fırsat sunuyor.

Çarşı ve Mahalle Bekçisi Alımı

Çarşı ve mahalle bekçiliği, yerel toplulukların güvenliğini sağlama konusunda önemli bir rol oynar. İŞKUR, çarşı ve mahalle bekçisi pozisyonları için de alım yaparak bu alandaki iş fırsatlarını artırıyor.

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Başvuru Şartları

İŞKUR bekçi alımına başvurmadan önce bazı şartları karşılamanız gerekiyor. Başvuru sürecinde sizi bekleyen gerekliliklere göz atalım:

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Olma Şartı: İŞKUR bekçi alımına başvurabilmek için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanız gerekmektedir.

Askerlik Durumu: Erkek adaylar için askerlikle ilişiği devam ediyor olmalı veya muaf olmalıdır.

Sağlık Şartları: Bekçi olarak başvuruda bulunacak adayların sağlık durumu, görevlerini yerine getirebilecek seviyede olmalıdır.

Eğitim Şartları: İŞKUR'un bekçi alım ilanları farklı pozisyonlar için değişik eğitim gereksinimleri içerebilir. Başvuru yapmadan önce ilanın eğitim şartlarını kontrol ediniz.

Yaş Şartları: Bekçi pozisyonları için yaş sınırlamaları olabilir. Başvuru yapmadan önce yaş sınırlamalarını gözden geçirin.

Sınav ve Mülakatlar: İŞKUR bekçi alımı sürecinde sınavlar ve mülakatlar yapılabilir. Başvuru sürecinin detaylarını İŞKUR'un web sitesinden takip edebilirsiniz.

Bekçi Alım İlanları

İŞKUR Bekçi Alımları Ne Zaman Başlıyor?

İŞKUR'un bekçi alımları belirli dönemlerde açılmaktadır. Bu nedenle düzenli olarak İŞKUR'un web sitesini takip etmeniz ve güncel ilanlara göz atmanız önemlidir. Bekçi alımlarıyla ilgili güncel bilgilere ulaşmak için İŞKUR web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

  1. İlk olarak, İŞKUR'un resmi web sitesine erişim sağlamak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz: İŞKUR Resmi Web Sitesi.

  2. Web sitesine giriş yaptığınızda, açık iş ilanları arama sayfasına yönlendirileceksiniz.

  3. Açık iş ilanları arama sayfasında, "Meslek/Kurum/Ünvan" başlığı altında "bekçi" kelimesini yazarak ilanları filtreleyebilirsiniz.

  4. Ayrıca, "İl" bölümünden başvurmak istediğiniz il veya ilçeyi seçerek aramanızı daraltabilirsiniz.

  5. Son olarak, "Ara" veya "İlanları Getir" butonuna tıklayarak bekçi alımı ile ilgili güncel iş ilanlarını listeleyebilirsiniz.

Bu adımları takip ederek İŞKUR'un resmi web sitesindeki bekçi alımı ilanlarına erişim sağlayabilir ve başvurularınızı online olarak gerçekleştirebilirsiniz. Başvuru şartları ve süreçleri hakkında daha fazla bilgiye İŞKUR'un web sitesinden ulaşabilirsiniz.


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