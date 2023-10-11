E-Şube ile 81 ilde bekçi alımı başladı: İŞKUR bekçi alım ilanları geldi! İşte başvuru şartları

Çarşı ve Mahalle Bekçisi Alımı
Çarşı ve mahalle bekçiliği, yerel toplulukların güvenliğini sağlama konusunda önemli bir rol oynar. İŞKUR, çarşı ve mahalle bekçisi pozisyonları için de alım yaparak bu alandaki iş fırsatlarını artırıyor.
Başvuru Şartları
İŞKUR bekçi alımına başvurmadan önce bazı şartları karşılamanız gerekiyor. Başvuru sürecinde sizi bekleyen gerekliliklere göz atalım:
Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Olma Şartı: İŞKUR bekçi alımına başvurabilmek için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanız gerekmektedir.
Askerlik Durumu: Erkek adaylar için askerlikle ilişiği devam ediyor olmalı veya muaf olmalıdır.
Sağlık Şartları: Bekçi olarak başvuruda bulunacak adayların sağlık durumu, görevlerini yerine getirebilecek seviyede olmalıdır.
Eğitim Şartları: İŞKUR'un bekçi alım ilanları farklı pozisyonlar için değişik eğitim gereksinimleri içerebilir. Başvuru yapmadan önce ilanın eğitim şartlarını kontrol ediniz.
Yaş Şartları: Bekçi pozisyonları için yaş sınırlamaları olabilir. Başvuru yapmadan önce yaş sınırlamalarını gözden geçirin.
Sınav ve Mülakatlar: İŞKUR bekçi alımı sürecinde sınavlar ve mülakatlar yapılabilir. Başvuru sürecinin detaylarını İŞKUR'un web sitesinden takip edebilirsiniz.
İŞKUR Bekçi Alımları Ne Zaman Başlıyor?
İŞKUR'un bekçi alımları belirli dönemlerde açılmaktadır. Bu nedenle düzenli olarak İŞKUR'un web sitesini takip etmeniz ve güncel ilanlara göz atmanız önemlidir. Bekçi alımlarıyla ilgili güncel bilgilere ulaşmak için İŞKUR web sitesini ziyaret edebilirsiniz.
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İlk olarak, İŞKUR'un resmi web sitesine erişim sağlamak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz: İŞKUR Resmi Web Sitesi.
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Web sitesine giriş yaptığınızda, açık iş ilanları arama sayfasına yönlendirileceksiniz.
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Açık iş ilanları arama sayfasında, "Meslek/Kurum/Ünvan" başlığı altında "bekçi" kelimesini yazarak ilanları filtreleyebilirsiniz.
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Ayrıca, "İl" bölümünden başvurmak istediğiniz il veya ilçeyi seçerek aramanızı daraltabilirsiniz.
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Son olarak, "Ara" veya "İlanları Getir" butonuna tıklayarak bekçi alımı ile ilgili güncel iş ilanlarını listeleyebilirsiniz.
Bu adımları takip ederek İŞKUR'un resmi web sitesindeki bekçi alımı ilanlarına erişim sağlayabilir ve başvurularınızı online olarak gerçekleştirebilirsiniz. Başvuru şartları ve süreçleri hakkında daha fazla bilgiye İŞKUR'un web sitesinden ulaşabilirsiniz.