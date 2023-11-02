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2 yıl ödemesiz; 0 faizli kredinin taksit tablosu şekillendi! 4 yıl geçerli; 150 bin TL evlilik kredisi Meclis'te! 18 ila 27 yaş arası...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki açıklamalarının ardından, Türkiye'de yeni evlenecek çiftlere verilecek olan faizsiz evlilik kredisi hakkındaki tarih ve şartlar netleşmeye başladı. Evlenecek çiftlere 2 yıl ödemesiz kredi verilmesini de içeren "Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi", TBMM Başkanlığına sunuldu. İşte 2 yıl ödemesiz evlilik kredisinin detayları...

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Giriş Tarihi 02 Kasım 2023, 15:47 Güncelleme 02 Kasım 2023, 16:14
2 yıl ödemesiz; 0 faizli kredinin taksit tablosu şekillendi! 4 yıl geçerli; 150 bin TL evlilik kredisi Meclis’te! 18 ila 27 yaş arası...

Yeni evlenecek olan çiftlere büyük bir destek olacak olan faizsiz evlilik kredisi için geri sayım başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yeni evlenecek çiftlere sunulacak olan bu özel kredi düzenlemesi hakkındaki ayrıntıları açıkladı. Bu kredi, pek çok çifte ekonomik anlamda rahat bir başlangıç fırsatı sunacak.

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Kabine sonrasında gazetecilerin, "Bu ay içerisinde çıkmasını bekliyor muyuz?" sorusuna Göktaş, "Meclis'e önümüzdeki günlerde gelecek. Biz tüm çalışmalarımızı tamamladık. Yeni yıldan önce hayata geçmesini bekliyoruz." yanıtını verdi.

Buna göre; Yeni evleneceklere faizsiz evlilik kredisinin aralık ayı civarında verilmesi bekleniyor.

BAKAN GÖKTAŞ'TAN EVLİLİK KREDİSİ AÇIKLAMASI

Yeni evlenecek gençlere kredi imkanı sağlayacak Aile ve Gençlik Bankası'na yönelik çalışmalar hakkında bilgi veren Bakan Göktaş, şu bilgileri paylaştı:

"Deprem bölgesi için pilot proje başlatıyoruz. Akabinde de genişleteceğiz. Gençlerimizin beklediği bir müjdeydi. Meclisin tasarrufunda. Ama biz bunu en kısa sürede hayata geçireceğiz. Bütün kriterleri oluşturduk, bütün altyapı şu anda hazır.

EVLİLİK KREDİSİNDEN KİMLER FAYDALANACAK?

Faizsiz evlilik kredisi için kriterleri de açıklayan Bakan Göktaş, "18-27 yaş gibi ama bunların hepsi Meclis'te görüşülecek. Gelir kriteri var, yaş kriteri var. Belli suçlara bulaşmamış olmak ve deprem bölgesinde yaşamış… Bu kriterlere uyan herkes, bundan faydalanabilecek." dedi.

2 YIL GERİ ÖDEMESİZ KREDİ

Bakan Göktaş, 4 yıllık kredinin, 2 yıl geri ödemesiz olacağını ve sıfır faizle verileceğini söyledi.

Yönetmelik çıkarılması gerektiğini belirten Göktaş, pilot bölgeden başlama nedeninin deprem bölgesindeki gençlere destek olduğunu kaydetti.

YASA TEKLİFİ TBMM'DEN GEÇTİ Mİ?

Evlenecek çiftlere 2 yıl ödemesiz kredi verilmesini de içeren "Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi", TBMM Başkanlığına sunuldu.

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