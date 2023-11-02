2 yıl ödemesiz; 0 faizli kredinin taksit tablosu şekillendi! 4 yıl geçerli; 150 bin TL evlilik kredisi Meclis’te! 18 ila 27 yaş arası...

EVLİLİK KREDİSİNDEN KİMLER FAYDALANACAK?
Faizsiz evlilik kredisi için kriterleri de açıklayan Bakan Göktaş, "18-27 yaş gibi ama bunların hepsi Meclis'te görüşülecek. Gelir kriteri var, yaş kriteri var. Belli suçlara bulaşmamış olmak ve deprem bölgesinde yaşamış… Bu kriterlere uyan herkes, bundan faydalanabilecek." dedi.
2 YIL GERİ ÖDEMESİZ KREDİ
Bakan Göktaş, 4 yıllık kredinin, 2 yıl geri ödemesiz olacağını ve sıfır faizle verileceğini söyledi.
Yönetmelik çıkarılması gerektiğini belirten Göktaş, pilot bölgeden başlama nedeninin deprem bölgesindeki gençlere destek olduğunu kaydetti.
YASA TEKLİFİ TBMM'DEN GEÇTİ Mİ?
Evlenecek çiftlere 2 yıl ödemesiz kredi verilmesini de içeren "Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi", TBMM Başkanlığına sunuldu.