2 yıl ödemesiz; 0 faizli kredinin taksit tablosu şekillendi! 4 yıl geçerli; 150 bin TL evlilik kredisi Meclis’te! 18 ila 27 yaş arası...

Yeni evlenecek olan çiftlere büyük bir destek olacak olan faizsiz evlilik kredisi için geri sayım başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yeni evlenecek çiftlere sunulacak olan bu özel kredi düzenlemesi hakkındaki ayrıntıları açıkladı. Bu kredi, pek çok çifte ekonomik anlamda rahat bir başlangıç fırsatı sunacak. 120 ay vadeli konut kredisi taksit ödeme tablosu oluştu! 1.200.000 TL + 3,79 faiz oranı çıktı! Halkbank, Vakıfbank, Ziraat'ten 2+1 3+1 daireler...

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ NE ZAMAN VERİLECEK? Kabine sonrasında gazetecilerin, "Bu ay içerisinde çıkmasını bekliyor muyuz?" sorusuna Göktaş, "Meclis'e önümüzdeki günlerde gelecek. Biz tüm çalışmalarımızı tamamladık. Yeni yıldan önce hayata geçmesini bekliyoruz." yanıtını verdi.



Buna göre; Yeni evleneceklere faizsiz evlilik kredisinin aralık ayı civarında verilmesi bekleniyor.