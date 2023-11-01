Erken emeklilik için 5 formül! SGK’dan milyonların beklediği haber!1997, 1998, 1999 arasında sigortalı olanlar...

3. 09.09.1999 İLE 31.12.2008 TARİHLERİ ARASI SİGORTALILAR İÇİN EMEKLİLİK YAŞI: 60 09.09.1999 ile 31.12.2008 tarihleri arasında sigortalı olan bireyler için emeklilik yaşı 60 olarak belirlenmiştir. Bu dönemde sigorta başlangıcını yapmışsanız ve aynı zamanda 7000 prim gününü tamamlamışsanız, 60 yaşınıza geldiğinizde emeklilik hakkınızı elde edebilirsiniz.

4. 31.12.2008'DEN SONRA SİGORTA BAŞLANGICI OLANLAR İÇİN EMEKLİLİK YAŞI: 60 VE 7100 PRİM GÜNÜ Eğer sigorta başlangıç tarihiniz 31.12.2008'den sonraysa, emekli olabilmek için 60 yaşını beklemeniz gerekmektedir. Ayrıca, 7100 prim gününü tamamlamanız da gerekmektedir. Bu süreçte prim günlerinizi tamamladığınızda, 60 yaşınıza ulaştığınızda emeklilik hakkınızı kullanabilirsiniz.

BAĞ-KUR'LULARA 5 YIL ÖNCESİNDEN EMEKLİ OLMA HAKKI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bağ-Kur'luların emeklilik prim gün sayılarının 7200'e düşürülmesine yönelik çalışmalar hakkındaki soruya "Bu konuda talimatlarımızı aldık, çalışmalarımıza başladık." cevabını verdi. Yapılacak düzenlemeyle Bağ-Kur'lulara 5 yıl öncesinden emekli olma hakkının tanınacağını kaydeden Işıkhan, bütçe disiplini doğrultusunda bu hedeflerini de gerçekleştireceklerini bildirdi.

BAĞ-KUR'LULAR NASIL EYT KAPSAMINA GİRİYOR? Bağ-Kur'lu kadın çalışanlar 7200 prim gün sayısını, erkek çalışanlar 9000 prim günü tamamladıklarında yaş şartı aranmadan EYT düzenlemesinden yararlanabiliyor. 9 Eylül 1999 öncesi sigortalı olan Emekli Sandığı'na bağlı memurlardan kadın memurlar 7200 prim gün sayısını, erkek memurlar da 9000 prim günü tamamladıklarında düzenlemeden yararlanıp emekli olabilecekler.