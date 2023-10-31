EYT’yi kaçıranlara müjde 1.2 milyon şanslı kişi için tarih belli oldu! 2000-2004-2008 arası SGK girişliler yaşadı

EMEKLİLİK İÇİN YENİ SÜREÇ Yapılacak yeni düzenleme ile Bağ-Kur'lu vatandaşların emeklilik için gerekli prim gün sayısı 9 bin günden 7.200 güne düşürülecek. Yaş şartı ise değişmeyecek. Yani 7.200 prim gününü tamamlayan Bağ-Kur'lu vatandaşlar; kadın ise 58, erkek ise 60 yaşında emekli olabilecekler.

BAĞ-KUR VE SSK EŞİTLENİYOR Bu düzenleme ile Bağ-Kur'lu vatandaşların emeklilik için gerekli prim gün sayısı ile SSK'lı çalışanların prim gün sayıları eşitlenecek. Bu da şu anlama geliyor; Bağ-Kur'lu vatandaşlar, düzenleme sonrası 1.800 gün daha az prim ödeyerek ki bu da 5 yıl demektir - emekliliğe hak kazanabilecekler.

DÜZENLEME NASIL OLACAK? Düzenlemeyle 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olan Bağ-Kur üyelerinin durumu da göz önünde bulunduruluyor. Kadın sigortalılar için 20 tam yılı (7.200 prim gün) ve erkek sigortalılar için 25 tam yılı (9.000 prim gün) doldurma şartıyla yaş şartı aranmadan emekli olma imkanı sunuluyordu.

Yapılacak düzenleme ile prim sayısının 9 bin günden 7 bin 200 güne düşürülmesi, bu kişilerin hemen emekli olabilme şansını artıracak. Ancak belirtmek gerekir ki düzenlemenin 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişli olanları kapsayıp kapsamayacağı hala net değil.