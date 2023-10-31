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EYT'yi kaçıranlara müjde 1.2 milyon şanslı kişi için tarih belli oldu! 2000-2004-2008 arası SGK girişliler yaşadı

Emeklilik sisteminde radikal değişiklikler geliyor ve bu haber, milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiriyor. Bağ-Kur ve SSK primleri arasındaki farklılıkları giderecek olan yeni düzenleme, emeklilik için gereken prim ödeme süresini önemli ölçüde azaltarak erken emeklilik fırsatı sunuyor. Şu an için 9 bin gün olan emeklilik için gereken prim ödeme süresi, bu yeni düzenlemeyle 7.200 güne indiriliyor. Bakan Işıkhan prim eşitlemesi konusunda Başkan Erdoğan'dan gerekli talimatları aldıklarını ifade etti.

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Giriş Tarihi 31 Ekim 2023, 09:23 Güncelleme 31 Ekim 2023, 09:23
EYT’yi kaçıranlara müjde 1.2 milyon şanslı kişi için tarih belli oldu! 2000-2004-2008 arası SGK girişliler yaşadı

Bağ-Kur prim eşitlemesi konusunda yapılan çalışmalar, Başkan Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda hızla ilerliyor. 9 bin günlük prim ödeme şartı bu yeni düzenlemeyle 7.200 güne indirilerek emeklilik hayali daha erken gerçeğe dönüşecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan bu önemli adımı geçtiğimiz haftalarda duyurdu.

BAKAN IŞIKHAN'DAN AÇIKLAMA

Bağ-Kur prim eşitlemesi konusunda Başkan Erdoğan'dan gerekli talimatları aldıklarını belirten Bakan Işıkhan "7 bin 200'e güne düşürülmesi bizim için önemli sözlerden biri, bu konudaki çalışmalarımıza başladık.

9 bin yerine 7 bin 200 ödeyerek Bağ-Kur'lulara 5 yıl öncesinde emekli olma hakkı tanıyoruz. Bu konuda temel değişkenlerimiz, standartlarımız olacak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bütçe disiplini doğrultusunda bu hedefimizi de gerçekleştireceğiz." dedi.

EMEKLİLİK İÇİN YENİ SÜREÇ

Yapılacak yeni düzenleme ile Bağ-Kur'lu vatandaşların emeklilik için gerekli prim gün sayısı 9 bin günden 7.200 güne düşürülecek. Yaş şartı ise değişmeyecek. Yani 7.200 prim gününü tamamlayan Bağ-Kur'lu vatandaşlar; kadın ise 58, erkek ise 60 yaşında emekli olabilecekler.

BAĞ-KUR VE SSK EŞİTLENİYOR

Bu düzenleme ile Bağ-Kur'lu vatandaşların emeklilik için gerekli prim gün sayısı ile SSK'lı çalışanların prim gün sayıları eşitlenecek. Bu da şu anlama geliyor; Bağ-Kur'lu vatandaşlar, düzenleme sonrası 1.800 gün daha az prim ödeyerek ki bu da 5 yıl demektir - emekliliğe hak kazanabilecekler.

DÜZENLEME NASIL OLACAK?

Düzenlemeyle 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olan Bağ-Kur üyelerinin durumu da göz önünde bulunduruluyor. Kadın sigortalılar için 20 tam yılı (7.200 prim gün) ve erkek sigortalılar için 25 tam yılı (9.000 prim gün) doldurma şartıyla yaş şartı aranmadan emekli olma imkanı sunuluyordu.

Yapılacak düzenleme ile prim sayısının 9 bin günden 7 bin 200 güne düşürülmesi, bu kişilerin hemen emekli olabilme şansını artıracak. Ancak belirtmek gerekir ki düzenlemenin 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişli olanları kapsayıp kapsamayacağı hala net değil.

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