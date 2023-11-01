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Emekliye müjdeli duyuru saat 17.05'te yapıldı! 7.500 TL ve üstü maaş alana taze tablo çıkarıldı! SSK BAĞKUR emeklisine bir kıyak daha

Emekliler için sunulan maaş promosyonları maaşı farklı bankalara taşımak isteyenler tarafından büyük bir ilgiyle karşılanıyor. Pek çok banka emekli maaşını kendi bünyesine taşıyan müşterilere ek bir gelir kaynağı sağlama fırsatı sunarak nakit promosyon ödemeleri gerçekleştiriyor. Bu promosyonlar emekliler için ekonomik bir destek sağlamanın yanı sıra banka müşteriliği avantajları da sunuyor. Son dönemdeki artışlarla birlikte promosyon ödeme miktarları 12.500 TL'ye kadar çıktı.

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Giriş Tarihi 01 Kasım 2023, 16:53 Güncelleme 01 Kasım 2023, 16:53
Emekliye müjdeli duyuru saat 17.05’te yapıldı! 7.500 TL ve üstü maaş alana taze tablo çıkarıldı! SSK BAĞKUR emeklisine bir kıyak daha

Promosyonlardan yararlanmak isteyenler kişiler başvuru süreçlerini takip ediyor. Yeni ayın gelmesiyle birlikte promosyon teklifleri de tek tek güncellendi. Bu kapsamda Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile anlaşmalı olan bazı bankalar emeklilere özel promosyonlar sunarak 30 Kasım tarihine kadar başvurularını bekliyor.

ZİRAAT BANKASI

3.500 TL'nin altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL
3.500 TL ile 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL
7.500 TL ile 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL
10.000 TL'nin üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL

GARANTİ BBVA

3.500 TL'nin altında emekli aylığı alanlara 4.500 TL
3.500 TL ile 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 5.250 TL
7.500 TL ile 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 6.750 TL
10.000 TL'nin üzerinde emekli aylığı alanlara 7.500 TL

İŞ BANKASI

3.500 TL'nin altında emekli aylığı alanlara 4.500 TL
3.500 TL ile 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 5.250 TL
7.500 TL ile 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 6.750 TL
10.000 TL'nin üzerinde emekli aylığı alanlara 7.500 TL

TEB

3.500 TL'nin altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL
7.500 TL ile 9.999 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL
10.000 TL ve üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL

QNB FİNANSBANK

Aylık 3.499 TL'nin altında maaş alanlara 4.800 TL
Aylık 7.500 TL ile 9.999 TL arasında maaş alanlara 7.200 TL
10.000 TL ve üzeri maaş alanlara 8.000 TL

DENİZBANK

3.500 TL'ye (3.500 TL hariç) kadar olanlara 3.000 TL
3.500 TL ile 7.500 TL (7.500 TL hariç) arasında olanlara 3.500 TL
7.500 TL ile 10.000 TL (10.000 TL hariç) arasında olanlara 4.500 TL
10.000 TL ve daha fazla olanlara 5.000 TL

AKBANK

3.500 TL'ye (3.500 TL hariç) kadar olanlara 6.000 TL
3.500 TL ile 7.500 TL (7.500 TL hariç) arasında olanlara 7.000 TL
7.500 TL ile 10.000 TL (10.000 TL hariç) arasında olanlara 9.000 TL
10.000 TL ve daha fazla olanlara 10.000 TL

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