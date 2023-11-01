Emekliye müjdeli duyuru saat 17.05’te yapıldı! 7.500 TL ve üstü maaş alana taze tablo çıkarıldı! SSK BAĞKUR emeklisine bir kıyak daha

İŞ BANKASI
3.500 TL'nin altında emekli aylığı alanlara 4.500 TL
3.500 TL ile 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 5.250 TL
7.500 TL ile 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 6.750 TL
10.000 TL'nin üzerinde emekli aylığı alanlara 7.500 TL
TEB
3.500 TL'nin altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL
7.500 TL ile 9.999 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL
10.000 TL ve üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL
QNB FİNANSBANK
Aylık 3.499 TL'nin altında maaş alanlara 4.800 TL
Aylık 7.500 TL ile 9.999 TL arasında maaş alanlara 7.200 TL
10.000 TL ve üzeri maaş alanlara 8.000 TL
DENİZBANK
3.500 TL'ye (3.500 TL hariç) kadar olanlara 3.000 TL
3.500 TL ile 7.500 TL (7.500 TL hariç) arasında olanlara 3.500 TL
7.500 TL ile 10.000 TL (10.000 TL hariç) arasında olanlara 4.500 TL
10.000 TL ve daha fazla olanlara 5.000 TL
AKBANK
3.500 TL'ye (3.500 TL hariç) kadar olanlara 6.000 TL
3.500 TL ile 7.500 TL (7.500 TL hariç) arasında olanlara 7.000 TL
7.500 TL ile 10.000 TL (10.000 TL hariç) arasında olanlara 9.000 TL
10.000 TL ve daha fazla olanlara 10.000 TL