Emekliye müjdeli duyuru saat 17.05’te yapıldı! 7.500 TL ve üstü maaş alana taze tablo çıkarıldı! SSK BAĞKUR emeklisine bir kıyak daha

Promosyonlardan yararlanmak isteyenler kişiler başvuru süreçlerini takip ediyor. Yeni ayın gelmesiyle birlikte promosyon teklifleri de tek tek güncellendi. Bu kapsamda Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile anlaşmalı olan bazı bankalar emeklilere özel promosyonlar sunarak 30 Kasım tarihine kadar başvurularını bekliyor.