Emekliye %82 zam farkı tablosu çıktı! TÜİK'ten 4. veri; 2024'te en düşük emekli maaşı 14.500 TL olacak! SGK-SSK, Bağkur, Emekli Sandığı'na 11 puan refah payı dahil...

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Yılbaşına yalnızca iki ay kala, yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte emekli maaşı zammı konusundaki araştırmalar hız kazanıyor. Emekliler için büyük bir önem taşıyan "Ocak 2024 zammı ne kadar olacak?" sorunun yanıtı, ekonomik göstergelere ve resmi açıklamalara dayalı olarak belirleniyor. Geçtiğimiz hafta Merkez Bankası tarafından politika faizinin yüzde 35'e yükseltilmiş olması ve aynı zamanda Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 68 civarında olduğu bilgisi, emekli maaşı zammı üzerinde etkili faktörler arasında yer alıyor. İşte en yeni maaş hesabı haberimizde...