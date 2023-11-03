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Emekliye %82 zam farkı tablosu çıktı! TÜİK'ten 4. veri; 2024'te en düşük emekli maaşı 14.500 TL olacak! SGK-SSK, Bağkur, Emekli Sandığı'na 11 puan refah payı dahil...

Merkez Bankası, enflasyon tahminlerini güncelledi ve bu veri memurların ve emeklilerin enflasyon zammını şekillendirecek önemli bir rol niteliğinde bulunuyor. Aynı zamanda, Çalışma Bakanlığı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla emeklilere yönelik iyileştirme çalışmalarını sürdürüyor. Bu çalışmaların sonucunda refah payı ile zam oranının yüzde 50 seviyelerine yükseltilmesi ve en düşük emekli aylığı ödemesinin en az 10 bin liraya çıkarılması gibi olumlu tahminler bulunuyor. Öte yandan bugün açıklanacak Ekim ayı enflasyon rakamlarıyla beraber zam için 4 aylık veri belli olacak. Peki, Ocak 2024'te en düşük emekli maaşı kaç TL olacak? SSK, Bağkur maaşlarına kaç TL zam gelecek? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 03 Kasım 2023, 06:32 Güncelleme 03 Kasım 2023, 06:32
Emekliye %82 zam farkı tablosu çıktı! TÜİK’ten 4. veri; 2024’te en düşük emekli maaşı 14.500 TL olacak! SGK-SSK, Bağkur, Emekli Sandığı’na 11 puan refah payı dahil... 1

Yılbaşına yalnızca iki ay kala, yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte emekli maaşı zammı konusundaki araştırmalar hız kazanıyor. Emekliler için büyük bir önem taşıyan "Ocak 2024 zammı ne kadar olacak?" sorunun yanıtı, ekonomik göstergelere ve resmi açıklamalara dayalı olarak belirleniyor. Geçtiğimiz hafta Merkez Bankası tarafından politika faizinin yüzde 35'e yükseltilmiş olması ve aynı zamanda Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 68 civarında olduğu bilgisi, emekli maaşı zammı üzerinde etkili faktörler arasında yer alıyor. İşte en yeni maaş hesabı haberimizde...

Emekliye %82 zam farkı tablosu çıktı! TÜİK’ten 4. veri; 2024’te en düşük emekli maaşı 14.500 TL olacak! SGK-SSK, Bağkur, Emekli Sandığı’na 11 puan refah payı dahil... 2

Milyonlarca memurun ve emeklinin Ocak zammı adım adım yaklaşıyor. Enflasyon raporunu açıklayan Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan, enflasyon aralıklarını 2023 yılı için yüzde 62 ve 68 olarak açıkladı.

Emekliye %82 zam farkı tablosu çıktı! TÜİK’ten 4. veri; 2024’te en düşük emekli maaşı 14.500 TL olacak! SGK-SSK, Bağkur, Emekli Sandığı’na 11 puan refah payı dahil... 3

Orta Vadeli Program'daki 2023 yılı enflasyon tahmini de yüzde 65 seviyesinde bulunuyor.

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